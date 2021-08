DGAP-News: TEN31 Bank AG: WEG Bank AG wird zu TEN31 Bank AG (deutsch)

TEN31 Bank AG: WEG Bank AG wird zu TEN31 Bank AG

^ DGAP-News: TEN31 Bank AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung TEN31 Bank AG: WEG Bank AG wird zu TEN31 Bank AG

24.08.2021 / 10:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der WEG Bank AG gibt die Umbenennung zur TEN31 Bank AG bekannt.

Ottobrunn, 24. August 2021 - Mit Eintragung am 18.08.2021 im Handelsregister ist offiziell bestätigt, dass die WEG Bank AG ab sofort unter dem Namen TEN31 Bank AG agiert. Die Umbenennung hat der Vorstand aufgrund der Expansion und internationalen Ausrichtung der Bank als logische Konsequenz beschlossen.

Die Bank ist inzwischen internationaler und breiter aufgestellt als noch vor wenigen Jahren, was sich auch in der Aktionärsstruktur und der Mitarbeitervielfalt widerspiegelt.

Neue Produkte, besonders im digitalen Bereich, sollen der Bank in den nächsten Jahren ein starkes Wachstum bescheren. Auf der Startseite der neu gestalteten Homepage ( www.ten31.com) können die Besucher auswählen, auf welchen Bereich sie weitergeleitet werden möchten: REAL ESTATE oder DIGITAL.

Matthias von Hauff, Vorstandsvorsitzender der TEN31 Bank AG äußert sich dazu wie folgt:

"Auch oder gerade weil wir noch eine kleine Privatbank sind, wollen wir den Sprung in das digitale Zeitalter nicht verpassen. Wir haben keine Angst vor den Herausforderungen der Digitalisierung und wollen den Weg aktiv mitgestalten. Doch trotz der Veränderungen bleiben wir aber vor allem eines: Eine innovative und vertrauenswürdige deutsche Bank."

Über die TEN31 Bank AG

Die TEN31 Bank AG wurde 2016 als WEG Bank AG gegründet. Sie entstand aus einer der größten, familiengeführten Immobilienverwaltungen in Deutschland. Die TEN31 Bank ist eine Spezialbank, die sich auch weiterhin auf die besonderen Anforderungen der Wohnungswirtschaft fokussiert. Unter dem Motto "Immer einen Schritt voraus" geht die Bank von Beginn an innovative Wege, um ihren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten. Mittlerweile hat die Bank ihr Angebot an Dienstleistungen erweitert und bietet Lösungen für den sicheren und schnellen Zahlungsverkehr an. Sie bildet dabei eine Brücke zwischen konventionellem Banking und der blockchain-basierten Finanzwelt.

Pressekontakt

Nina Farr, TEN31 Bank AG (ehem. WEG Bank AG) | Alte Landstr. 27 | 85521 Ottobrunn Tel.: +49 (0)89 809 1346 0 | E-Mail: info@ten 31.com | www.ten31. com

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=bd04e89cad50b5538bb136d549b75b14

Bildtitel:

24.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1228324 24.08.2021

°