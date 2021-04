TERRAGON AG: AGAPLESION und TERRAGON mit gemeinsamer bundesweiter Service- und Betreibergesellschaft für den Bereich Service-Wohnen für Seniorinnen und Senioren

AGAPLESION und TERRAGON mit gemeinsamer bundesweiter Service- und Betreibergesellschaft für den Bereich Service-Wohnen für Seniorinnen und Senioren

Joint Venture will neue Marktstandards in der Servicequalität etablieren

Berlin / Frankfurt am Main, 20.04.2021 - Die AGAPLESION gemeinnützige Aktiengesellschaft, der größte christliche Gesundheitskonzern Deutschlands, und die TERRAGON AG wollen künftig im Wachstumsmarkt Service-Wohnen gemeinsam neue Wege beschreiten: An exklusiven Standorten in ganz Deutschland wird das Konzept Service-Wohnen neu definiert.

Unter einer gemeinsamen neuen Dachmarke verbindet ein Joint Venture die Expertise von TERRAGON, Deutschlands führendem Projektentwickler für Service-Wohnen für Seniorinnen und Senioren, mit der Kompetenz in Medizin und Pflege, für die AGAPLESION bundesweit bekannt ist.

Die bereits existierende und in Berlin tätige SWS mbH wird als gemeinsame Joint-Venture-Gesellschaft zu einer bundesweit tätigen Service- und Betreibergesellschaft unter der neuen Premiummarke ausgebaut. Die dafür erforderlichen Mittel stellen die beiden Gesellschafter bereit.

Die SWS ist derzeit Generalmieter und Serviceanbieter der RESIDENZ SOPHIENGARTEN und Serviceanbieter der RESIDENZ HAVELGARTEN, beide in Berlin. Die gerade entstehenden Projekte VITALRESIDENZ RIVIERA in Berlin und "Service-Wohnen Am SCHLOSSPARK" in Ahrensburg mit zusammen mehr als 300 Wohneinheiten sind bereits angemietet. Weitere Projekte mit insgesamt mehr als 800 Wohneinheiten befinden sich in der Vorbereitung.

"Wir bei AGAPLESION wollen dazu beitragen, dass ältere Menschen in angenehmer Atmosphäre und zugleich sicher ihr Leben genießen können, indem sie aus unterschiedlichsten Dienstleistungen ihr individuelles Paket konfigurieren. Im Moment existieren noch zu wenige Wohnungen im Premiumsegment. Mit dem Joint Venture werden wir einen maßgeblichen Beitrag zur Schließung dieser Angebotslücke leisten", erklärt Dr. Markus Horneber, Vorstandsvorsitzender AGAPLESION gAG.

Im Rahmen der Partnerschaft wurden gemeinsame Standards für die Standortauswahl, die Außen- und Innenarchitektur sowie den Umfang und die Qualität der Serviceangebote definiert. Die neuen Service-Wohnanlagen orientieren sich an der Vier-Sterne-Kategorie im Klassifizierungssystem der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. (gif) und bieten damit hochwertigen Wohnkomfort und Service.

"Nach über 20 Jahren vertrauensvoller und erfolgreicher Partnerschaft in der Errichtung und Betreibung von Premium-Service-Wohnanlagen für Senioren wollen wir nun gemeinsam mit AGAPLESION bundesweit eine Premiummarke im Segment des Service-Wohnens aufbauen und zu den marktführenden Servicegesellschaften aufschließen. Neben der Standortwahl und Immobilienqualität ist die Servicequalität die wesentliche Komponente des neuen Premiumangebots. Vor diesem Hintergrund ist uns die Sicherung des Serviceangebots an den neuen Standorten durch einen erfahrenen und verlässlichen Partner sehr wichtig. Und die Sicherheit und Fürsorge für die Bewohner stehen bei AGAPLESION im Mittelpunkt", sagt Dr. Michael Held, Vorstandsvorsitzender der TERRAGON AG.

Erste Entscheidungen zu geeigneten Standorten für ein gemeinsames Betreiben sind in enger Abstimmung zwischen AGAPLESION und TERRAGON bereits erfolgt, weitere Standorte befinden sich in der Akquisition. Einen regionalen Fokus gibt es dabei nicht. Die wichtigsten Auswahlkriterien sind eine Makrolage mit einem Einzugsgebiet von mindestens 100.000 Einwohnern sowie eine Mikrolage, die zu einer anspruchsvollen Mieterklientel passen muss. Zudem wird angestrebt, Wohnanlagen ab einer Mindestgröße von 150 Wohneinheiten zu betreiben.

Voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres wird die gemeinsame Betreibergesellschaft erstmals in der Öffentlichkeit unter dem Dach der neuen Premiummarke auftreten und weitere Details zu der Marke bekannt geben.

Über AGAPLESION

Die AGAPLESION gemeinnützige Aktiengesellschaft wurde 2002 in Frankfurt am Main von christlichen Unternehmen gegründet, um vorwiegend christliche Gesundheitseinrichtungen in einer anspruchsvollen Wirtschafts- und Wettbewerbs-situation zu stärken. Zu AGAPLESION gehören bundesweit mehr als 100 Einrichtungen, darunter 23 Krankenhausstandorte mit über 6.250 Betten, 40 Wohn- und Pflegeeinrichtungen mit über 3.500 Pflegeplätzen, vier Hospize, 34 medizinische Versorgungszentren, 16 ambulante Pflegedienste und eine Fortbildungsakademie. Darüber hinaus bildet AGAPLESION an 15 Standorten im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege aus. Mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für eine patientenorientierte Medizin und Pflege nach anerkannten Qualitätsstandards. Pro Jahr werden über eine Million Patienten versorgt. Die Umsatzerlöse aller Einrichtungen inklusive der Beteiligungen betragen über 1,5 Milliarden Euro. Die alleinigen Aktionäre der AGAPLESION gAG sind verschiedene traditionsreiche Diakoniewerke und Kirchen. Auch durch diese Aktionäre ist die AGAPLESION gAG fest in der Diakonie verwurzelt und setzt das Wohl ihrer Patienten, Bewohner und Mitarbeiter als Maßstab für ihr Handeln. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.agaplesion.de.

Über TERRAGON

Die TERRAGON AG (Unternehmensanleihe: ISIN DE000A2GSWY7 ) ist ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler mit Fokus auf das attraktive Marktsegment "Service-Wohnen für Senioren". Das bereits seit 20 Jahren am Markt etablierte Unternehmen hat deutschlandweit mehr als 2.000 Wohneinheiten erfolgreich entwickelt und zählt zu den führenden Immobilienprojektentwicklern im Bereich "Betreutes Wohnen" in Deutschland. Mit ihrem erfahrenen Managementteam und ihrer datenbankbasierten bedarfsgerechten Standortanalyse verfügt die TERRAGON AG über eine hohe Wettbewerbsfähigkeit bei der Gestaltung und Steuerung aller Prozesse der Wertschöpfungskette von der Grundstücksakquisition, der Projektierung, der Planung, dem Bau bis zum Verkauf. Weitere Informationen unter: www.terragon-ag.de

