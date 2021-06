DGAP-News: TERRAGON baut 170 Service-Wohnungen in Dortmunds Szeneviertel (deutsch)

TERRAGON baut 170 Service-Wohnungen in Dortmunds Szeneviertel

TERRAGON baut 170 Service-Wohnungen in Dortmunds Szeneviertel

* Vier-Sterne-Premium-Seniorenresidenz im begehrten Kreuzviertel

* Residenz bietet attraktive Serviceangebote und Wellnessflächen

Berlin, 21. Juni 2020 - Die TERRAGON AG, Marktführer im Bau von Servicewohnungen für Senioren in Deutschland, entwickelt in Dortmund eine Seniorenresidenz im Vier-Sterne-Premiumsegment. Es entstehen 170 barrierefreie Service-Wohnungen mit einem Wohnungsmix aus 1,5- bis Vier-Zimmer-Apartments im Kreuzviertel, einem der begehrtesten Wohnviertel des Ruhrgebiets. Die Seniorenresidenz wird attraktive Service-Angebote sowie Gesellschaftsflächen bieten. Vorgesehen sind eine Lobby mit Empfang, Salons und Clubräume, ein Wellnessbereich mit Schwimmbad sowie ein Fitnessstudio für Gerätetraining und Kursangebote. Ein hauseigenes Restaurant, das auch öffentlich zugänglich ist, gestaltet das gastronomische Angebot.

"Die Nachfrage nach Seniorenresidenzen im Premiumsegment ist in Dortmund und ganz Nordrhein-Westfalen sehr hoch", erklärt Dr. Michael Held, Vorstandsvorsitzender der TERRAGON AG. Aktuellen Untersuchungen zufolge deckt das vorhandene Angebot an Seniorenresidenzen im Premiumsegment lediglich 35 Prozent des Bedarfs in Dortmund ab. Die Seniorenresidenz in Dortmund ist nach dem Welker-Quartier in Duisburg das zweite Projekt der TERRAGON AG im Premiumsegment in Nordrhein-Westfalen. "Wir planen den Ankauf weiterer Grundstücke - in NRW und bundesweit", sagt Dr. Held. Das Unternehmen erwirbt Grundstücke, die sich in guten bis sehr guten Wohnlagen mit ausgezeichneter infrastruktureller Erschließung befinden. Die aktuelle, substanzielle Akquisitionspipeline des Unternehmens beläuft sich auf Projekte im Gesamtvolumen von über 900 Mio. EUR.

"Senioren wollen bis ins hohe Alter selbstbestimmt und darüber hinaus sehr aktiv und mit allen Annehmlichkeiten leben. Unsere Seniorenresidenzen ermöglichen dies und setzen hierbei Maßstäbe", ergänzt Dr. Held. Die Seniorenresidenz wird zahlreiche Wahlleistungen anbieten. So können das kulinarische Angebot im Restaurant sowie der Restaurantservice bis in die eigene Wohnung genutzt werden. Darüber hinaus sind etwa Handwerkerleistungen, aber auch zusätzliche kulturelle und gesellschaftliche Angebote möglich.

Die Seniorenresidenz wird mit den nahe gelegenen U-Bahn-Stationen Kreuzstraße und Westfalenhalle hervorragend an das öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden sein. Nahversorgungsläden und eine medizinische Facharztversorgung befinden sich in der Nähe des Areals. Das Kreuzviertel zeichnet sich neben seiner Nähe zur Innenstadt vor allem durch sein urbanes Flair und hohe Lebensqualität aus. Kleine Läden und Restaurant sowie attraktive Grünanlagen und Parks laden zum Flanieren und Kennenlernen ein.

Der Baubeginn ist für das erste Quartal 2022 geplant, die Fertigstellung für das dritte Quartal 2024. Auf ca. 5.470 Quadratmetern Grundstücksfläche entstehen 17.450 Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF). Die Planungen sehen auch eine Tiefgarage mit 102 Stellplätzen vor. Für den Neubau der Seniorenresidenz wird ein in die Jahre gekommenes Bestandsbürogebäude abgerissen. Der Ankauf des Baugrundstücks ist bereits erfolgt. Verkäufer ist die Albert Sevinc Planen+Bauen GmbH. Die IKP Immobiliengruppe war vermittelnd tätig.

Generalmieter und Serviceanbieter wird die SWS Sophienhaus Wohnbetreuungs- und Servicegesellschaft (SWS) GmbH, ein Joint Venture der AGAPLESION und der TERRAGON. Die geplante Seniorenresidenz entspricht im Klassifizierungssystem der gif-Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. der Vier-Sterne-Kategorie.

Nach aktuellem Planungsstand wird sich das Verkaufsvolumen des Projekts auf rund 87 Mio. EUR belaufen. Einschließlich dieser Summe beträgt das Volumen der aktuell in Umsetzung (in Bauvorbereitung/in Bau) befindlichen TERRAGON Projekte rund 490 Mio. EUR.

Über TERRAGON: Die TERRAGON AG ist ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler mit Fokus auf das attraktive Marktsegment "Service-Wohnen für Senioren". Das bereits seit 1994 am Markt etablierte Unternehmen hat deutschlandweit mehr als 2.000 Wohneinheiten erfolgreich entwickelt und zählt zu den führenden Immobilienprojektentwicklern im Bereich "Betreutes Wohnen" in Deutschland. Mit ihrem erfahrenen Managementteam und ihrer datenbankbasierten bedarfsgerechten Standortanalyse verfügt die TERRAGON AG über eine hohe Wettbewerbsfähigkeit bei der Gestaltung und Steuerung aller Prozesse der Wertschöpfungskette von der Grundstücksakquisition, der Projektierung, der Planung, dem Bau bis zum Verkauf. Weitere Informationen unter: www.terragon-ag.de

