DGAP-News: TESVOLT GmbH: TESVOLT bedient mit neuer Stromspeicher-Serie erhöhte Nachfrage am Markt (deutsch)

TESVOLT bedient mit neuer Stromspeicher-Serie erhöhte Nachfrage am Markt

- Serienproduktion der neuen Stromspeicher in hoher Stückzahl durch weniger Chips möglich

- Weiterer Schritt in Richtung Energie- und Chip-Unabhängigkeit

- Neue E-Serie mit leistungsfähigerer Lithium-Ionen-Zellgeneration von Samsung SDI

- E-Serie kann in vielfältigen Anwendungen eingesetzt werden

Wittenberg, 02.05.2022 - TESVOLT, einer der weltweiten Technologieführer für Energiespeicherung im gewerblichen und industriellen Umfeld, bietet eine neue, kostengünstige und effiziente Stromspeicher-Serie am Markt an. Die neuen Batteriespeicherlösungen der E-Serie weisen eine höhere Energiedichte als die bisherige A-Serie auf und benötigen 80 Prozent weniger Chips. Damit reagiert Tesvolt auf die aktuelle Chip-Verknappung in der Lieferkette auf dem Weltmarkt. Gleichzeitig kann TESVOLT dank höherer Stückzahlen die deutliche gestiegene Nachfrage nach Energiespeicherlösungen bedienen.

Der Batteriespeicherhersteller hatte zuletzt einen Nachfrageschub, vor allem von mittelständischen Kunden aus dem westeuropäischen Raum verzeichnet. Treiber für die erhöhten Auftragseingänge bei TESVOLT sind vor allem die hohen Öl- und Gaspreise und das steigende Bewusstsein der Kunden, sich von fossilen Energieträgern unabhängig zu machen.

"Viele Gewerbebetriebe kämpfen wegen der aktuell sehr hohen Stromkosten ums Überleben und wollen sich zum Beispiel mit einer eigenen Solaranlage und einem Stromspeicher unabhängig machen. Wir merken das auch an der Nachfrage nach unseren Speichern, die in den letzten Wochen enorm angestiegen ist", berichtet Daniel Hannemann, Mitgründer und CEO von Tesvolt. "Da die E-Serie mit wenigen Chips auskommt, können wir in deutlich höherer Stückzahl fertigen - und so mehr Kunden dabei unterstützen, auf eine unabhängige Stromversorgung umzusteigen."

Durch die kompakte Bauweise der neuen Batteriemodule, die knapp 70 Prozent mehr Energie speichern können, ist der Betrieb der neuen Energiespeicher deutlich günstiger und die Anschaffungskosten niedriger. In der E-Serie kommt zudem erstmals die neueste Lithium-Ionen-Zellgeneration vom langjährigen TESVOLT-Partner Samsung SDI zum Einsatz, die noch leistungsfähiger und belastbarer ist. Der Gesamtsystem-Wirkungsgrad liegt mit über 90 Prozent deutlich über dem von herkömmlichen Stromspeichern auf dem Markt.

Die neue E-Serie ist wie auch bereits die Produkte der A-Serie für unterschiedliche Anwendungen geeignet. Die Stromspeicher der E-Serie kappen Lastspitzen, optimieren den Eigenverbrauch und liefern Ersatzstrom. Sie funktionieren Off- und On-Grid sowie im Inselbetrieb und eignen sich auch sehr gut als Ladeinfrastruktur für E-Autos. Die Kapazität der neuen Stromspeicherlösungen reicht von 70 Kilowattstunden bis zu mehreren Megawattstunden.

Die neue TESVOLT-Produktserie wird erstmal auf der EES Europe Fachmesse vorgestellt, die vom 11. bis 13. Mai 2022 in München stattfindet.

Über TESVOLT

Die TESVOLT GmbH hat sich auf Batteriespeicher für Gewerbe und Industrie spezialisiert. Das innovative Unternehmen produziert intelligente Lithium-Stromspeicher in den Leistungsklassen 30 Kilowattstunden bis mehrere Megawattstunden. Dabei verwendet TESVOLT Hochleistungsbatteriezellen von Samsung SDI. TESVOLT fertigt seine Gewerbespeicherlösungen in Serie in der ersten Gigafactory für gewerbliche Batteriespeicher Europas am Standort Wittenberg und liefert sie in alle Welt. Über 3.000 Speicherprojekte hat TESVOLT bereits weltweit verwirklicht und beschäftigt knapp 150 Mitarbeitende. Das Unternehmen hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, u. a. den Deutschen Gründerpreis in der Kategorie "Aufsteiger", den Innovationspreis "TOP 100" und den smarter E Award in der Kategorie "Outstanding Projects".

www.tesvolt.com

