DGAP-News: TESVOLT GmbH: Tesvolt beteiligt sich an Stercom - einem Technologieführer für induktives Laden in der E-Mobilität (deutsch)

Tesvolt beteiligt sich an Stercom - einem Technologieführer für induktives Laden in der E-Mobilität

- Vertrag über Minderheitsbeteiligung mit Option zur weiteren Aufstockung unterzeichnet

- Partnerschaft soll induktives Laden von E-Autos beschleunigen

- Leistungsstarke 44-kW-Ladestation als erstes gemeinsames Produkt geplant

- Kontaktloses Laden als Schlüssel zur beschleunigten Akzeptanz der E-Mobilität

Wittenberg, München, 7. Juli 2021 - Die Tesvolt GmbH, einer der weltweiten Technologieführer für gewerbliche und industrielle Anwendungen im Bereich Energiespeicherung, hat eine signifikante Minderheitsbeteiligung an der Stercom Power Solutions GmbH (Stercom) erworben. Zudem wurde die Möglichkeit zur weiteren Aufstockung der Beteiligung vereinbart.

Stercom ist einer der Technologieführer im Bereich Laden in der Elektromobilität. Mit der Beteiligung und künftigen gemeinsamen Projekten wollen Tesvolt und Stercom das kontaktlose Laden von E-Autos, Bussen und LKWs vorantreiben. Induktives Laden macht das elektrische Fahren damit noch komfortabler, effizienter und kostengünstiger und gilt als eine der Schlüsseltechnologien für den flächendeckenden Ausbau der E-Mobilität. Tesvolt und Stercom haben sich darauf verständigt, als erstes gemeinsames Produkt in den kommenden Jahren eine leistungsstarke 44-kW-Ladestation zu entwickeln. Damit strebt Tesvolt den Einstieg in ein neues, attraktives Geschäftsfeld an, das die bisherige Produktpalette im Bereich der elektrischen Speichersysteme synergetisch ergänzt.

Mit Tesvolt und Stercom bündeln zwei Technologieführer in den Bereichen elektrisches Laden und elektrische Speichersysteme ihre Kompetenzen. Beide Unternehmen haben in den vergangenen Jahren bereits sehr erfolgreich gemeinsam Projekte realisiert. Stercom verfügt über eine führende Stellung im Bereich Induktionsladen. Hierbei geht es um das kontaktlose Laden von Fahrzeugbatterien über eine im Boden befindliche Magnetspule. Fahrzeuge können auch bei kurzen Standzeiten auf Parkplätzen mit hoher Effizienz geladen werden. Bereits heute bauen Automobilhersteller wie Audi oder BMW in neue Fahrzeugmodelle die dafür erforderlichen Ladespulen ein. Als nächste Schritte zur flächendeckenden Marktreife der Technologie werden der Ausbau von Sicherheitsstandards und Normen gesehen. Stercom verfügt über eine marktreife Siliziumcarbid-Technologie, die mit einem Wirkungsgrad von 95 Prozent eine sehr effiziente Energieübertragung ermöglicht. Dabei kann zwischen den Sender- und Empfängerspulen ein Abstand von bis zu 20 cm bestehen, was die eine wichtige Voraussetzung für eine Markteinführung ist und die Stercom-Technologie vom Wettbewerb abhebt.

Das Management von Stercom verfügt über langjährige Industrieerfahrung und ein umfassendes Netzwerk in der Automobilindustrie, die durch leitende Positionen u. a. bei Continental und Knorr Bremse erworben wurden. Mit einem schnell wachsenden Team aus Spezialisten entwickelt Stercom technologische Schlüsseltechnologien für die Elektromobilität der Zukunft und hat schon heute die Technologieführerschaft übernommen. Erste Produkte von Stercom für induktives Laden sind bereits heute in ausgewählten Spezialfahrzeugen weltweit im Einsatz. Die hohe Technologiekompetenz von Stercom wird durch die Zusammenarbeit beispielsweise mit dem Leibniz Institut und führenden Industrieunternehmen u. a. bei "Einstein Elevator" untermauert.

Tesvolt verfügt als Systemspezialist für gewerbliche Energiespeicher über die entsprechende Kompetenz, einzelne Komponenten zu einer überzeugenden Gesamtlösung zu kombinieren. Zudem kann Tesvolt bereits auf weltweite Verkaufserfolge und ein entsprechendes Vertriebsnetzwerk aufbauen. Durch die Kombination der System-, Technologie- und Vermarktungskompetenz beider Gesellschaften sollen künftig Lösungen für die Elektromobilität entwickelt und erfolgreich vertrieben werden. Im ersten Schritt werden vor allem die Märkte adressiert, die schon heute eine hohe Elektromobilitätsaffinität aufweisen. Dazu gehören unter anderem Deutschland und Skandinavien.

Durch das Induktionsladen ergeben sich neue technologische Möglichkeiten. Damit kommen die Fahrzeugbatterien mit niedrigeren Kapazitäten aus, da ein Nachladen in kurzen Intervallen auch während der Fahrt möglich wird. Dies bedeutet erhebliche Kosten- und Gewichtsvorteile in der Elektromobilität.

Simon Schandert, Gründer und Technischer Geschäftsführer von Tesvolt: "Wir freuen uns über die Beteiligung an Stercom als einem Technologieführer für induktives Laden. Unsere Gesellschaften kennen sich gut, wir haben in der Vergangenheit schon erfolgreich zusammengearbeitet. Das hilft uns, kurzfristig vorhandene Entwicklungen und neue technologische Anwendungen voranzutreiben. Unsere gemeinsame Vision ist es, hocheffiziente Ladesysteme auf den Markt zu bringen und mittelfristig induktives Supercharging zu ermöglichen. Für Tesvolt eröffnen sich damit erhebliche zusätzliche Potenziale in den kommenden Jahrzehnten."

Robert Sterff, Gründer und Geschäftsführer von Stercom, ergänzt: "In der nunmehr auf Beteiligungsebene manifestierten Zusammenarbeit mit Tesvolt können wir uns voll auf unsere technologische Kompetenz konzentrieren. Meine Kollegen und ich freuen uns auf die langfristige Zusammenarbeit und die Möglichkeit, aus einer technologisch führenden Position die Elektromobilität voranzutreiben. Durch die Bündelung der Kompetenzen unserer beiden Unternehmen entstehen erhebliche Synergien in Entwicklung und Vermarktung. Entsprechend sehe ich große Potenziale für aktuelle und zukünftige gemeinsame Produkte, an deren Entwicklung wir nun gemeinsam arbeiten."

Über die genaue Größenordnung der Beteiligung und den Preis vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.

Über Tesvolt

Tesvolt hat sich auf Batteriespeicher für Gewerbe und Industrie spezialisiert. Das innovative Unternehmen produziert intelligente Lithiumstromspeicher mit prismatischen Batteriezellen von Samsung SDI auf Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide-Basis. Tesvolt fertigt seine Gewerbespeicherlösungen in Serie in der ersten Gigafactory für gewerbliche Batteriespeicher Europas am Standort Wittenberg und liefert sie in alle Welt. Über 2.200 Speicherprojekte hat Tesvolt bereits verwirklicht und beschäftigt knapp 100 Mitarbeiter. Das junge Unternehmen hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, u. a. den Deutschen Gründerpreis in der Kategorie "Aufsteiger", den Innovationspreis "TOP 100" und den internationalen Award für ländliche Elektrifizierung (ARE).

www.tesvolt.com

Über Stercom

Stercom Power Solutions ist ein Innovations- und Marktführer im Bereich induktives und kabelgebundenes Laden sowie Leistungselektronik. Das 2014 gegründete Unternehmen aus dem Süden von München bündelt in seinem jungen Team herausragendes Know-how rund um die Effizienz und Sicherheit von Systemen mit hohen Spannungen und Strömen. Stercom ist außerdem Spezialist für Supercap Speicher, sie werden weltweit zur Lastspitzenkappung bei Katapult-Achterbahnen eingesetzt. Für das Forschungsprojekt "Einstein Elevator" der Leibniz Universität Hannover hat der Think Tank einen der weltweit leistungsfähigsten Supercap Speicher entwickelt, der zur Simulation von Schwerelosigkeit eingesetzt wird.

https://stercom.de

