DGAP-News: TESVOLT GmbH: Tesvolt schließt Finanzierungsrunde in Höhe von rd. 40 Mio. EUR ab (deutsch)

Pressemitteilung

Tesvolt schließt Finanzierungsrunde in Höhe von rd. 40 Mio. EUR ab

- Liechtenstein Gruppe sowie weitere neue Investoren gewonnen

- Zufließende Mittel für weiteres Wachstum und Internationalisierung

- Technologierführerschaft soll gefestigt und weiter ausgebaut werden

Wittenberg, 16. November 2021 - Die Tesvolt GmbH, einer der weltweiten Technologieführer für Energiespeicherung im gewerblichen und industriellen Bereich, hat eine Eigenkapital-Finanzierungsrunde in Höhe von rund 40 Mio. EUR abgeschlossen. Die Mittel werden von einem Investorenkonsortium unter Führung der Liechtenstein Gruppe - eine Unternehmensgruppe im Besitz der Fürstenfamilie Liechtenstein - zur Verfügung gestellt. Damit hat Tesvolt einen weiteren Meilenstein seiner Wachstumsstrategie erzielt. Mit den finanziellen Mitteln wird Tesvolt seine internationalen Aktivitäten forcieren und seinen Fokus auf innovative Produkte konsequent weiterverfolgen.

In einer von Berenberg und UBS begleiteten Finanzierungsrunde konnte mit der Liechtenstein Gruppe ein Lead-Investor gewonnen werden, der sich auf nachhaltige und innovative Geschäftsmodelle spezialisiert hat. Zu den weiteren Investoren zählt u. a. ein Family Office mit Automotive Background, mit dem sich Tesvolt vor allem im Bereich induktives Laden im Zukunftsmarkt E-Mobilität weiter positionieren kann. Abgerundet wird die Finanzierungsrunde von der E.R. Capital Holding. Auch der Altgesellschafter IBG-Fonds des Landes Sachsen-Anhalt beteiligte sich an der Finanzierungsrunde. Nach dem Einstieg neuer Investoren verbleibt die Mehrheit der Gesellschaftsanteile bei den beiden Gründern und Geschäftsführern Daniel Hannemann und Simon Schandert. Die zufließenden Mittel aus der Finanzierungsrunde dienen dem weiteren Wachstum sowie dem Ausbau der Internationalisierung. Schon heute liegt der Auslandsumsatz bei über 40 Prozent, sodass Tesvolt über beste Voraussetzungen für die weitere internationale Expansion verfügt. So ist für das kommende Jahr der Markteintritt in Nordamerika geplant. Zudem stehen weitere innovative Produktentwicklungen auf der Agenda.

Tesvolt befindet sich seit Jahren auf einem dynamischen Wachstumskurs. Im laufenden Geschäftsjahr führte die Nachfrage zu einem Auftragseingang von bislang fast 100 Mio. Euro. Das Unternehmen setzt dabei auf innovative Produkte bei seinen Energiespeicherlösungen und hat zuletzt wichtige Zukunftsmärkte erschlossen.

So hat Tesvolt erst jüngst eine mehrjährige Vereinbarung für Wasserstoff-Projekte geschlossen. Auch im Bereich induktives Laden hat sich Tesvolt durch die Beteiligung an Stercom Power Solutions, einem Technologieführer für induktives Laden, positioniert.

Daniel Hannemann, Mit-Gründer und kaufmännischer Geschäftsführer von Tesvolt: "Der Einstieg der neuen Investoren ist ein wichtiger Meilenstein für Tesvolt. Die Beteiligung renommierter Investoren, die uns auch strategisch mit ihrer Expertise zu Seite stehen, ist ein weiterer Beleg für unser operativ starkes und nachhaltiges Geschäftsmodell."

Johannes Meran, Chief Investment Officer der Liechtenstein Gruppe: "Mit Tesvolt sind wir in einem Unternehmen investiert, das unser bestehendes Portfolio erneuerbarer Energien gut und sinnvoll ergänzt. Tesvolt ist Technologierführer in einem attraktiven Wachstumsmarkt und kann mit seinen innovativen Produkten für Energiespeicherlösungen einen maßgeblichen Beitrag zur globalen Energiewende leisten. Damit unterstützt Tesvolt nicht nur unsere Wachstumsstrategie, sondern auch unser Anliegen, mit unseren unternehmerischen Aktivitäten einen positiven sozialen und ökologischen Beitrag zu leisten."

Über Liechtenstein Gruppe

Die Liechtenstein Gruppe ist eine Unternehmensgruppe im Besitz des Fürstenhauses von Liechtenstein, die in den Geschäftsfeldern Agrarwirtschaft & Nahrungsmittel, Forstwirtschaft, erneuerbare Energien und Immobilien international tätig ist. Die Gruppe investiert in nachhaltige und innovative Geschäftsmodelle, in der sie ihre tiefe Branchenkenntnis und langfristiges Kapital einbringen können.

Über Tesvolt

Tesvolt hat sich auf Batteriespeicher für Gewerbe und Industrie spezialisiert. Das innovative Unternehmen produziert intelligente Lithiumstromspeicher mit prismatischen Batteriezellen von Samsung SDI auf Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide-Basis. Tesvolt fertigt seine Gewerbespeicherlösungen in Serie in der ersten Gigafactory für gewerbliche Batteriespeicher Europas am Standort Wittenberg und liefert sie in alle Welt. Über 2.200 Speicherprojekte hat Tesvolt bereits verwirklicht und beschäftigt über 100 Mitarbeiter. Das junge Unternehmen hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, u. a. den Deutschen Gründerpreis in der Kategorie "Aufsteiger", den Innovationspreis "TOP 100" und den internationalen Award für ländliche Elektrifizierung (ARE).

www.tesvolt.com

Kontakt

edicto GmbH Dr. Sönke Knop/ Svenja Liebig Tel. +49 (0)69-90550551 E-Mail: Tesvolt@edicto.de

