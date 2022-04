DGAP-News: TESVOLT GmbH: Tesvolt stellt sich mit Philipp Koecke als erfahrenem CFO für weiteres Wachstum auf (deutsch)

TESVOLT GmbH: Tesvolt stellt sich mit Philipp Koecke als erfahrenem CFO für weiteres Wachstum auf

Tesvolt stellt sich mit Philipp Koecke als erfahrenem CFO für weiteres Wachstum auf

Wittenberg, 4. April 2022 - Die Tesvolt GmbH, einer der weltweit führenden Technologieanbieter für Energiespeicherlösungen im gewerblichen und industriellen Bereich, baut die Führungsmannschaft für das weitere Wachstum aus und verpflichtet Philipp Koecke (50 J.) zu Anfang Mai 2022 als Chief Financial Officer (CFO). Damit gewinnt Tesvolt einen sehr erfahrenen Finanzexperten als kaufmännischen Geschäftsführer, der über langjährige, internationale Branchenerfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien verfügt. Er hat in den vergangenen Jahrzehnten u.a. ein börsennotiertes Unternehmen mit einem Jahresumsatz im einstelligen Milliarden-Euro-Bereich und einer entsprechenden Marktkapitalisierung als Finanzvorstand geführt.

Der studierte Wirtschaftswissenschaftler Koecke hat nach mehrjähriger Arbeit als Investmentmanager bei einer technologieorientierten Beteiligungsgesellschaft 15 Jahre lang den Finanzbereich der Solarworld AG geleitet. In seiner Zeit hat das Unternehmen einen Jahresumsatz von bis zu 1,3 Mrd. Euro erwirtschaftet. Er war neben seinem Vorstandsamt auch Member im Board of Directors der US-amerikanischen Tochtergesellschaften mit zusammen über 1.000 Mitarbeitern. Er hat Solarworld auf seinem Wachstumspfad auf mehr als 3.000 Mitarbeiter begleitet und wesentlich zur erfolgreichen Expansion des Unternehmens beigetragen. Er bringt tiefes Technologieverständnis für Erneuerbare Energien und Speichertechnologien mit. 2017 wechselte Koecke in die Geschäftsleitung eines wachstumsstarken Technologieunternehmens.

Daniel Hannemann, Mit-Gründer und Geschäftsführer von Tesvolt: "Unser Unternehmen befindet sich in einer Phase rasanten Wachstums. Wir richten unser Know-how und die Strukturen auch im Finanzbereich darauf aus, dieses international orientierte Wachstum professionell zu managen. Entsprechend froh sind wir, dass wir mit Philipp Koecke einen äußerst erfahrenen CFO für Tesvolt gewinnen können. Philipp bringt umfassende Expertise in für uns wichtigen Geschäftsfeldern mit. Er verfügt über langjährige Erfahrung in Wachstumsunternehmen, die ihren Umsatz vervielfacht haben, und ist mit den Usancen der internationalen Finanzmärkte bestens vertraut. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und künftige gemeinsamen Erfolge."

Philipp Koecke, neuer Chief Financial Officer von Tesvolt: "Tesvolt ist ein Unternehmen mit überlegener Technologie, das sich anschickt, in einem der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte eine führende Rolle einzunehmen. Die Aufgabe ist für mich extrem reizvoll, da ich meine Kompetenz und Erfahrung einbringen kann, um den Wachstumspfad des Unternehmens zu unterstützen und damit aktiv zur globalen Energiewende beizutragen. Das Team, die Technologie und die Unternehmenskultur überzeugen mich gleichermaßen, weshalb ich mich sehr auf meine neue Position freue."

Über Tesvolt

Tesvolt hat sich auf Batteriespeicher für Gewerbe und Industrie spezialisiert. Das innovative Unternehmen produziert intelligente Lithiumstromspeicher in den Leistungsklassen 30 Kilowattstunden bis mehrere Megawattstunden. Dabei verwendet Tesvolt Hochleistungsbatteriezellen von Samsung SDI. Tesvolt fertigt seine Gewerbespeicherlösungen in Serie in der ersten Gigafactory für gewerbliche Batteriespeicher Europas am Standort Wittenberg und liefert sie in alle Welt. Über 3.000 Speicherprojekte hat Tesvolt bereits weltweit verwirklicht und beschäftigt knapp 150 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, u. a. den Deutschen Gründerpreis in der Kategorie "Aufsteiger", den Innovationspreis "TOP 100" und den internationalen Award für ländliche Elektrifizierung (ARE).

www.tesvolt.com

