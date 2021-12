DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG gewinnt Joint-Venture-Partner für Projektentwicklung Börde Bogen in Magdeburg (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG gewinnt Joint-Venture-Partner für Projektentwicklung Börde Bogen in Magdeburg

^ DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Immobilien/Joint Venture The Grounds Real Estate Development AG gewinnt Joint-Venture-Partner für Projektentwicklung Börde Bogen in Magdeburg

22.12.2021 / 14:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

The Grounds gewinnt Joint-Venture-Partner für Projektentwicklung Börde Bogen in Magdeburg

- Stonehedge übernimmt 51-prozentige Beteiligung

- Rund 67.882 Quadratmeter Bruttogeschossfläche

- Attraktive Lage mit hervorragender Infrastruktur

Berlin, 22.12.2021 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5 ) hat heute einen Vertrag über den Verkauf einer Mehrheit von 51 Prozent der Anteile an der Projektgesellschaft der Projektentwicklung Börde Bogen in Magdeburg abgeschlossen. Käuferin der Anteile ist die Stonehedge SHG 1. Beteiligungs GmbH aus Berlin, die das Projekt künftig gemeinsam mit The Grounds als Joint-Venture-Partner realisieren wird.

Auf dem insgesamt 39.145 Quadratmeter großen Grundstück an der Sieverstorstraße / Ansbacher Straße sollen in den kommenden Jahren auf sieben Baufeldern Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von rund 67.882 Quadratmetern entstehen.

"Dass wir mit Stonehedge einen ebenfalls erfahrenen Joint-Venture-Partner für das Projekt Börde Bogen gewinnen konnten, dokumentiert die Attraktivität des Standortes und des Projekts, das von seiner günstigen Lage nördlich der Magdeburger Altstadt ebenso profitiert wie von der guten Infrastruktur", sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds. "Den Verkaufserlös werden wir in das weitere Wachstum von The Grounds investieren."

Unternehmenskontakt: The Grounds Real Estate Development AG Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin T. +49 (0) 30 2021 6866 F. +49 (0) 30 2021 6849 E-Mail: info@tgd.ag Web: www.thegroundsag.com

Investor Relations: UBJ GmbH Ingo Janssen, Geschäftsführer Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10 22297 Hamburg T. +49 (0) 40 6378 5410 E-Mail: ir@ubj.de Web: www.ubj.de

Pressekontakt: RUECKERCONSULT GmbH Peter Dietze-Felberg Wallstr. 16 10179 Berlin T. +49 (0) 30 284 49 87 62 E-Mail: dietze@rueckerconsult.de Web: www.rueckerconsult.de

Über The Grounds Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

22.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG Charlottenstraße 79-80 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 2021 6866 Fax: 030 2021 6489 E-Mail: info@tgd.ag Internet: www.thegroundsag.com

ISIN: DE000A2GSVV5, DE000A3H3FH2 , DE000A3E5XU6

WKN: A2GSVV, A3H3FH, A3E5XU Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1261288

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1261288 22.12.2021

°