The Grounds Real Estate Development AG: Quirin Privatbank Equity Research startet Coverage - zweites Analystenhaus sieht erhebliches Potential in der Aktie

^ DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Research Update The Grounds Real Estate Development AG: Quirin Privatbank Equity Research startet Coverage - zweites Analystenhaus sieht erhebliches Potential in der Aktie

26.08.2021 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CORPORATE NEWS

Quirin Privatbank Equity Research startet Coverage - zweites Analystenhaus sieht erhebliches Potential in der Aktie

- Kursziel 3,50 EUR

- Urteil "Buy"

Berlin, 26.08.2021 -Mit der Veröffentlichung einer Erststudie der Quirin Privatbank Equity Research wird die Aktie der The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5 ) nun von zwei renommierten Analysehäusern begleitet. In ihrer gestern veröffentlichten Ersteinschätzung kommen die Analysten von Quirin zu dem Urteil "Buy" und sehen mit einem Kursziel von 3,50 EUR - wie auch die Analysten von SMC-Research (Kursziel: 3,60 EUR) - ein erhebliches Potential in der Aktie. Mit Blick auf das aktuelle Kursniveau von 2,36 EUR bietet sich damit aus Sicht der Analysten ein Upside-Potential von 48 %.

Die positiven Rahmenbedingungen auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt in Verbindung mit dem track record des Managements überzeugen die Analysten, dass es The Grounds gelingen wird, die Wachstumsziele wie geplant zu realisieren. Die Analysten betonen, dass The Grounds mit dem wachsenden Bestand, der Projektentwicklung und der Privatisierung über ein unter börsennotierten Immobiliengesellschaften einzigartig diversifiziertes Geschäftsmodell verfügt und beurteilen die Aussichten entsprechend positiv.

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

Unternehmenskontakt: The Grounds Real Estate Development AG Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin T. +49 (0) 30 2021 6866 F. +49 (0) 30 2021 6849 E-Mail: info@tgd.ag Web: www.thegroundsag.com

Investor Relations: UBJ GmbH Ingo Janssen, Geschäftsführer Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10 22297 Hamburg T. +49 (0) 40 6378 5410 E-Mail: ir@ubj.de Web: www.ubj.de

Pressekontakt: RUECKERCONSULT GmbH Peter Dietze-Felberg Wallstr. 16 10179 Berlin T. +49 (0) 30 284 49 87 62 E-Mail: dietze@rueckerconsult.de Web: www.rueckerconsult.de

26.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG Charlottenstraße 79-80 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 2021 6866 Fax: 030 2021 6489 E-Mail: info@tgd.ag Internet: www.thegroundsag.com

ISIN: DE000A2GSVV5, DE000A3H3FH2

WKN: A2GSVV, A3H3FH Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1228962

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1228962 26.08.2021

°