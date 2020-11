The Grounds Real Estate Development AG: Thomas Schäfer-Aabakke wird Head of Corporate Finance & Accounting bei der The Grounds Real Estate Development AG

Thomas Schäfer-Aabakke wird Head of Corporate Finance & Accounting bei der The Grounds Real Estate Development AG

- Experte für Unternehmensfinanzierung mit langjähriger Erfahrung in der Immobilienwirtschaft

- Weitere personelle Verstärkung des Führungsteams nach Neubesetzungen des Vorstands im laufenden Jahr

Berlin, 2. November 2020 - Thomas Schäfer-Aabakke hat zum 1. November 2020 die Funktion des neuen Head of Corporate Finance & Accounting bei der The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds/ ISIN: DE000A2GSVV5 ) übernommen. Herr Schäfer-Aabakke verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Unternehmensfinanzierung sowie in der Immobilienwirtschaft.

Vor seinem Wechsel zu The Grounds war Schäfer-Aabakke mehrere Jahre für die Accentro Real Estate AG tätig, zunächst ab Juli 2015 als Referent Konzernrechnungswesen / IFRS, anschließend ab 2016 als Head of Corporate Finance mit Leitungsverantwortung für das Kon-zernrechnungswesen und die Unternehmensfinanzierung, sowie seit Januar 2019 zugleich auch als Prokurist. Hier war er maßgeblich an der erfolgreichen Positionierung der Accentro Real Estate AG am Kapitalmarkt und am weiteren Wachstum des Unternehmens beteiligt.

Vor seinem Eintritt bei Accentro hatte er nach dem Abschluss seines wirtschaftswissenschaft-lichen Studiums an der Universität Kassel und an der Freien Universität Berlin zunächst meh-rere Jahre im Bereich der Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung mit dem Fokus auf Immobilienunternehmen für die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet.

Jacopo Mingazzini, Vorstand der The Grounds Real Estate Development AG, sagt: "Wir freu-en uns sehr, dass Thomas Schäfer-Aabakke unser Führungsteam verstärken und uns künftig seine umfangreiche Expertise im Bereich Unternehmensfinanzierung zur Verfügung stellen wird. Herr Schäfer-Aabakke ist mir aus unserer früheren mehrjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit bereits bestens bekannt. Ich freue mich sehr darauf, demnächst wieder eng mit ihm zusammenzuarbeiten. Insbesondere mit Blick auf künftige, auch kapitalmarktorientier-te Finanzierungsmaßnahmen für das weitere Wachstum von The Grounds ist diese Personalie nach der Neubesetzung des Vorstands im Frühjahr und im Sommer ein nächster wichtiger Schritt."

Kontakt: The Grounds Real Estate Development AG Arndt Krienen / Jacopo Mingazzini, Vorstände Leipziger Platz 3, 10117 Berlin T. +49 (0) 30 2021 6866 F. +49 (0) 30 2021 6849 E-Mail: info@thegroundsag.com Web: www.thegroundsag.com

UBJ. GmbH Ingo Janssen, Geschäftsführer Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10 22297 Hamburg T. +49 (0) 40 6378 5410 E-Mail: ir@ubj.de Web: www.ubj.de

Über The Grounds Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

