DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG: Timo Tschammler soll Mitglied des Aufsichtsrates von The Grounds werden (deutsch)

CORPORATE NEWS

Timo Tschammler soll Mitglied des Aufsichtsrates von The Grounds werden

- Ausgewiesener Immobilienexperte mit umfangreicher Marktkenntnis und Führungserfahrung

- Hansjörg Plaggemars legt Aufsichtsratsmandat zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung nieder

Berlin, 02.07.2021 - Der Aufsichtsrat der The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5 ) wird den Aktionären der Gesellschaft vorschlagen, auf der am 27. August 2021 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung Timo Tschammler zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen. Hansjörg Plaggemars, der dem Aufsichtsrat seit dem 29. April 2020 angehört, hatte der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung niederlegen wird.

Timo Tschammler FRICS ist bereits seit mehr als 25 Jahren erfolgreich in der Immobilienwirtschaft tätig. Nach ersten beruflichen Stationen bei DB Immobilien und Atisreal (heute BNP Paribas Real Estate) sowie mehrjährigen Tätigkeiten in Paris und London kehrte er im Jahr 2009 nach Deutschland zurück und übernahm die Führung der deutschen Ländergesellschaft der DTZ Gruppe (heute Cushman & Wakefield). 2012 wechselte er zu JLL und wurde 2017 zum CEO von JLL Deutschland mit mehr als 1.000 Mitarbeitern bestellt. In dieser Funktion verantwortete er einen Jahresumsatz von mehreren 100 Millionen Euro sowie Investmenttransaktionen von bis zu zehn Milliarden Euro und Vermietungen mit einem Flächenumsatz von bis zu 600.000 Quadratmeter pro Jahr. 2020 beendete er seine Tätigkeit für JLL, um sein eigenes Beratungsunternehmen, die TwainTowers GmbH, zu gründen und sich auf seine eigenen Investmentaktivitäten zu fokussieren. Zudem ist er Managing Partner der MOUNT Real Estate Capital Partners (MOUNT) GmbH.

"Wir freuen uns, dass wir mit Timo Tschammler einen ausgewiesenen Immobilienexperten für unseren Aufsichtsrat gewinnen konnten, der nicht nur jahrelange Führungserfahrung und unternehmerisches Denken mitbringt, sondern zugleich über umfangreiche Marktkenntnis verfügt und innerhalb der Immobilienbranche hervorragend vernetzt ist. Zugleich danken wir Hansjörg Plaggemars herzlich für seine Arbeit im Aufsichtsrat unserer Gesellschaft und wünschen ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute", sagt Eric Mozanowski, Vorsitzender des Aufsichtsrates von The Grounds. "Unser Großaktionär Armin H. Hofmann hat am 29. Juni 2021 seine Option auf den Erwerb eines 15,16-prozentigen Anteils an The Grounds von der Deutschen Balaton AG ausgeübt, seine Beteiligung an The Grounds somit auf 32,29 Prozent erhöht und sich zu einer langfristigen Beteiligung am Unternehmen bekannt. Damit und mit der geplanten Wahl von Timo Tschammler in unseren Aufsichtsrat sind weitere wichtige Weichen für die Zukunft von The Grounds gestellt worden."

Unternehmenskontakt: The Grounds Real Estate Development AG Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin T. +49 (0) 30 2021 6866 F. +49 (0) 30 2021 6849 E-Mail: info@tgd.ag Web: www.thegroundsag.com

Investor Relations: UBJ GmbH Ingo Janssen, Geschäftsführer Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10 22297 Hamburg T. +49 (0) 40 6378 5410 E-Mail: ir@ubj.de Web: www.ubj.de

Pressekontakt: RUECKERCONSULT GmbH Peter Dietze-Felberg Wallstr. 16 10179 Berlin T. +49 (0) 30 284 49 87 62 E-Mail: dietze@rueckerconsult.de Web: www.rueckerconsult.de

Über The Grounds Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

