DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG veräußert Projektentwicklung Terra Homes in Erkner bei Berlin im Rahmen eines Forward Sales (deutsch)

CORPOPRATE NEWS

The Grounds veräußert Projektentwicklung Terra Homes in Erkner bei Berlin im Rahmen eines Forward Sales

- Neubau von 17 Doppelhäusern mit innovativem Energiekonzept

- Lage im Grünen in Nachbarschaft zur neuen Tesla-Fabrik

Berlin, 18.03.2022 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5 ) hat heute einen Vertrag über den Verkauf der Projektentwicklung Terra Homes in Erkner abgeschlossen. Der Verkauf erfolgt im Rahmen eines Forward Sales.

Das Projekt Terra Homes umfasst insgesamt 34 Doppelhaushälften, die ab April 2022 errichtet werden. Ein innovatives Energiekonzept sorgt für einen besonders niedrigen Energieverbrauch. Hierzu sind jeweils eine elektrisch betriebene Sole-Wasser-Wärmepumpe sowie Hybrid-Kollektoren (PVT-Kollektoren) zur gleichzeitigen Gewinnung von solaren Strom- und Heizenergien vorgesehen.

"Das Interesse eines professionellen Investors, unser Projekt Terra Homes als Gesamtheit zu erwerben, spricht für die konzeptionellen Qualitäten des Projekts ebenso wie für den Standort. Zugleich sehen wir darin einen Ausdruck des Vertrauens in die Kompetenz von The Grounds als Projektentwickler. Wir haben uns bei der Planung des Projekts vor allem von den spezifischen Vorzügen dieser Lage leiten lassen, die insbesondere für junge Familien und junge Paare, die eine Familie gründen wollen, attraktiv ist. Sie finden hier eine naturnahe, attraktive Wohnumgebung, verbunden mit den Annehmlichkeiten und beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten der nahen Metropole", sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds. "Sowohl die neue Tesla-Fabrik als auch der Wissenschafts- und Technologiestandort Adlershof im angrenzenden Berliner Stadtbezirk Treptow-Köpenick sind von hier aus schnell und gut erreichbar. Mit dem Erlös aus dem Verkauf haben wir die Basis für unser weiteres Wachstum signifikant gestärkt."

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

