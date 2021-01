The Grounds schließt Geschäftsjahr 2020 erfolgreich ab und denkt über Kapitalmaßnahmen zur Umsetzung von weiteren Wachstumsplänen nach

The Grounds schließt Geschäftsjahr 2020 erfolgreich ab und denkt über Kapitalmaßnahmen zur Umsetzung von weiteren Wachstumsplänen nach

- Großaktionäre signalisieren Beteiligung an etwaigen Kapitalmaßnahmen

- Erfolgreiches Closing der Ankäufe in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie des Verkaufs in Grünheide (Mark)

- Wesentliche strategische Weichenstellungen durch Sachkapitalerhöhung und wohnwirtschaftliche Ausrichtung des Portfolios

Berlin, 11.01.2021 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds/ ISIN: DE000A2GSVV5 ) hat im Geschäftsjahr 2020 wesentliche strategische und operative Erfolge erzielt und beabsichtigt für 2021 eine weitere Expansion. Zur Finanzierung der nächsten Wachstumsschritte plant die Gesellschaft die Durchführung von Kapitalmaßnahmen, welche sowohl Eigenkapital-, Fremdkapital- und / oder Hybridmaßnahmen umfassen können. Dabei handelt es sich bislang um erste Erwägungen; finale Entscheidungen sind noch nicht getroffen worden. Derzeit führt die Gesellschaft erste Gespräche mit Beratern und möglichen Investoren. Großaktionäre von The Grounds haben der Gesellschaft bereits signalisiert, dass sie sich an etwaigen Kapitalmaßnahmen beteiligen wollen.

Erfolgreiche strategische Neuausrichtung vollzogen

"Der erfolgreiche Abschluss des Geschäftsjahres 2020 bildet eine solide Basis für weiteres Wachstum in den kommenden Monaten und Jahren", sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds. "Wir haben 2021 erfolgreich eine strategische Neuausrichtung vollzogen. Dazu gehörte neben den Neubesetzungen der Vorstandspositionen und der Sachkapitalerhöhung zur Übernahme der Capstone Opportunities AG vor allem die konsequente wohnwirtschaftliche Ausrichtung des Unternehmens - sowohl im Bereich Projektentwicklungen als auch im Bestandsportfolio. Die bis zum Jahresende 2020 erfolgreich abgeschlossenen An- und Verkaufstransaktionen haben dazu entscheidende Beiträge geleistet."

Im letzten Quartal 2020 wurde neben einem Bestandsportfolio mit Wohnimmobilien an mehreren Standorten in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg auch ein Privatisierungsprojekt in Berlin sowie jeweils ein Grundstück in Erkner und in Magdeburg erworben.

Im Dezember 2020 erfolgte zudem die Veräußerung eines Gewerbegrundstücks in Grünheide (Mark) bei Berlin, die zu einem erheblichen Liquiditätszufluss führte und die erneute Anhebung der bereits im September 2020 auf 2 Mio. Euro erhöhten Prognose für das Konzernergebnis nach Steuern auf nunmehr 4 Mio. Euro ermöglichte.

Sondierung von Finanzierungsmöglichkeiten für weitere Wachstumsschritte

Für weitere Expansionsschritte im Geschäftsjahr 2021 sieht sich The Grounds gut gerüstet. "Wir wollen unser dynamisches Wachstum im neuen Jahr unvermindert fortsetzen und planen dazu weitere Akquisitionen. Dafür prüfen wir zurzeit unterschiedliche Formen von Kapitalmaßnahmen und Finanzierungsmöglichkeiten und werden gemeinsam mit unseren Beratern und Investoren sondieren, welche Lösung für The Grounds am besten geeignet ist", sagt Arndt Krienen, Vorstand von The Grounds. "Dass wesentliche Teile unseres Aktionariats bereits angekündigt haben, sich an etwaigen Kapitalmaßnahmen beteiligen zu wollen, ist für uns ein wichtiges positives Signal und Ausdruck ihres Vertrauens in das Wachstumspotenzial von The Grounds. Zugleich sehen wir darin eine Anerkennung für die 2020 erreichten Erfolge und einen strategischen Kurs, auf dem wir auch 2021 konsequent vorankommen wollen."

Unternehmenskontakt: The Grounds Real Estate Development AG Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin T. +49 (0) 30 2021 6866 F. +49 (0) 30 2021 6849 E-Mail: info@thegroundsag.com Web: www.thegroundsag.com

Investor Relations: UBJ GmbH Ingo Janssen, Geschäftsführer Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10 22297 Hamburg T. +49 (0) 40 6378 5410 E-Mail: ir@ubj.de Web: www.ubj.de

Pressekontakt: RUECKERCONSULT GmbH Peter Dietze-Felberg Wallstr. 16 10179 Berlin T. +49 (0) 30 284 49 87 62 E-Mail: dietze@rueckerconsult.de Web: www.rueckerconsult.de

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

Sprache: Deutsch Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG Charlottenstraße 79-80 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 2021 6866 Fax: 030 2021 6489 E-Mail: info@thegroundsag.com Internet: www.thegroundsag.com

ISIN: DE000A2GSVV5

WKN: A2GSVV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München EQS News ID: 1159581

