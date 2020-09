DGAP-News: The Kusnacht Practice setzt auf Klenico (deutsch)

The Kusnacht Practice setzt auf Klenico

22.09.2020 / 09:00

September 2020

Gemeinsame Medienmitteilung der Klenico AG und von The Kusnacht Practice

The Kusnacht Practice setzt auf Klenico

The Kusnacht Practice, eines der weltweit bekannten Behandlungszentren, hat mit Klenico einen Vertrag unterzeichnet und setzt das innovative Klenico-System bei der Behandlung der internationalen Top-Klientel ein.

Sowohl für Klenico wie für The Kusnacht Practice beginnt damit eine neue Ära. Das Health-Tech-Startup Klenico macht einen wesentlichen Schritt in Richtung Internationalisierung: Das Klenico-System ist neu auch für Englisch sprechende Kunden und Patienten verfügbar. In diesem Zusammenhang gewinnt Klenico einen renommierten Kunden mit internationalem Fokus.

Das Klenico-System wird an der Klinik vielseitig eingesetzt. Die digitale Erhebung erlaubt eine leitliniengerechte diagnostische Vorabklärung über alle psychiatrischen Störungsbereiche. Dies ermöglicht eine optimale Vorbereitung des Aufenthalts und der Therapie. Auch im Verlauf der Behandlung sowie in der Nachsorge schafft Klenico Mehrwert. Die Klenico-Symptomkarten ergänzen die Kommunikation zwischen Therapeutinnen und Patienten. Das Klenico-System zeigt im Verlauf der Behandlung visuell und verständlich Veränderungen auf.

«The Kusnacht Practice spielt auch digital ganz vorne mit»

Prof. Dr. Med. Wulf Rössler, Geschäftsführender Ärztlicher Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats von The Kusnacht Practice, verspricht sich von der Zusammenarbeit mit Klenico einen medizinisch-technologischen Schub: «Klenico unterstützt uns dabei, internationale Best Practices konsequent umzusetzen und eine noch höhere Qualität in der Diagnostik sicherzustellen, um Patienten optimal zu versorgen. Zudem zeigt der Einsatz des Klenico-Systems, dass The Kusnacht Practice auch digital ganz vorne mitspielt.»

The Kusnacht Practice ist weltweit führend in der Behandlung von psychischen Gesundheitsstörungen und bietet eine einzigartige Kombination aus medizinischem Fachwissen und Gesundheitsversorgung in einem luxuriösen Ambiente.

Die Klenico AG mit Sitz im Technopark in Zürich liefert einen massgeblichen Beitrag zur Digitalisierung der psychiatrischen Diagnostik. Das datenbasierte Klenico-System wurde im letzten Herbst als Medizinprodukt zugelassen und hat seither bereits einen signifikanten Anteil in diesem hochinteressanten Zukunftsmarkt erobert. Verschiedene renommierte Kliniken, Praxisverbünde und Fachpersonen setzen das Klenico-System erfolgreich im Alltag ein. Sie erreichen damit präzisere Diagnosen und zielgerichtetere Therapien. Das von den Krankenkassen anerkannte Klenico-System bietet zudem enorme Effizienzgewinne im Gesundheitswesen. Und dank seiner innovativen Methode beflügelt es den wissenschaftlich-medizinischen Fortschritt im rasant wachsenden Psychiatrie-Markt.

www.klenico.com

