DGAP-News: The NAGA Group AG: NAGA Group gibt den Start von NAGA Pay bekannt (deutsch)

The NAGA Group AG: NAGA Group gibt den Start von NAGA Pay bekannt

^ DGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges The NAGA Group AG: NAGA Group gibt den Start von NAGA Pay bekannt

03.11.2021 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NAGA Group gibt den Start von NAGA Pay bekannt

* NAGA Pay ist ab sofort im Apple Appstore und Google Play Store verfügbar

* VISA-zugelassenes Kartenprogramm fur die EU und das Vereinigte Konigreich

* Komplette Integration in NAGA's Social Trading Plattform

Hamburg, 3. November 2021 - Die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7 ), Anbieter des sozialen Netzwerks für Trading, Kryptowährungen und Zahlungen NAGA.com, gibt den Start der revolutionaren Zahlungsplattform NAGA Pay mit UK/EU-Zahlungen und VISA- Debitkarte bekannt.

Das einzigartige Programm von NAGA Pay vereint ein IBAN-Konto, eine VISA- Debitkarte, ein Aktiendepot, Copy-Trading sowie physische Krypto-wallets, wobei Letztere eine Lizensierung voraussetzen.

Die brandneue NAGA Pay App unterstützt Zahlungen in der EU und im Vereinigten Konigreich, sowie eine weltweit anerkannte VISA-Debitkarte, die von uber 140 Millionen Handlern weltweit akzeptiert wird. Nutzer können Banküberweisungen tätigen und kostenlos Gelder an Freunde in der NAGA Pay App senden. Zudem ist NAGA Pay in die gesamte Trading-Infrastruktur von NAGA integriert.

Benjamin Bilski, CEO von NAGA sagt: "Wir haben mit Hochdruck an den neuen Apps gearbeitet und sind begeistert welche Möglichkeiten NAGA Pay unseren Kunden bietet. Man kann nicht nur bezahlen und Gelder versenden, sondern mit einem Fingertipp direkt in über 1.500 Assets investieren, inklusive echter Aktien für EUR 0.99 pro Trade. Zusätzlich kann man andere Trader kopieren und selbst kopiert werden. Sobald das Krypto-Angebot genehmigt wird, ist unsere App mit Abstand die kompletteste Lösung am europäischen Markt."

Bilski fügt hinzu: "Mit NAGA Pay erweitern wir unsere Zielgruppe auf einen Schlag um mehrere hundert Millionen Nutzer, diversifizieren unsere Umsatzströme und gewinnen völlig neue Wege der Kundengewinnung sowie Kundenbindung. NAGA Pay wird extrem relevant in unserem Marketing-Mix sein."

Im weiteren Verlauf plant NAGA verschiedene Zahlungsquellen am Point Sale anzubieten. Nutzer konnen an der Kasse mit einer einfachen Auswahl in ihrer App entscheiden, ob das Kartenkonto oder Positionen aus dem Aktienportfolio als Zahlungsquelle dienen sollen.

"Wenn ich beispielsweise ein Guthaben von EUR 50 EUR auf meiner Karte und EUR 500 in Apple-Aktien habe, kann ich in der App entscheiden, welcher Vermogenswert fur meine Zahlung an der Kasse ausgewahlt wird. Zusatzlich werden wir es in Zukunft erlauben, Kryptowahrungen wie z.B. Bitcoin oder Ethereum als Zahlungsmittel mittels Echtzeitumtausch zu wahlen. Dies vorbehaltlich der Lizensierung unserer Kryptosparte, an welcher wir gerade arbeiten", fugt Bilski hinzu.

NAGA Pay bietet einen vollstandig digitalen Kontoeroffnungsprozess und wird als Standard- oder Premium-Losung angeboten. Das Premium-Konto hat niedrigere Gebuhren fur Abhebungen, Premium- Kundensupport und hohere Limits fur Transaktionen.

"Diese Version ist nur der Anfang unseres eigenen Appstores für Finanzdienstleistungen. Wir werden auch Wealth Management, Sparpläne und ein starkes Loyalty-Angebot für unsere aktiven Kunden anbieten." sagt Bilski abschließend.

Die NAGA Pay App kann ab sofort im Apple Appstore und Google Play Store geladen werden. Weitere Informationen zum gesamten NAGA Pay Angebot finden sich auf https://www.naga.com/pay

###

Über NAGA

NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen VISA Karte reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.

03.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Hohe Bleichen 12 20354 Hamburg Deutschland E-Mail: info@naga.com Internet: www.naga.com

ISIN: DE000A161NR7

WKN: A161NR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1245675

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1245675 03.11.2021

°