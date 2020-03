DGAP-News: The NAGA Group AG: Umsatzrekorde in ersten beiden Monaten des Jahres 2020 (deutsch)

The NAGA Group AG: Umsatzrekorde in ersten beiden Monaten des Jahres 2020

^ DGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Expansion The NAGA Group AG: Umsatzrekorde in ersten beiden Monaten des Jahres 2020

03.03.2020 / 15:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NAGA: Umsatzrekorde in ersten beiden Monaten des Jahres 2020

* Starker Anstieg bei aktiver Kundenbasis, Nutzern und Handelsvolumina

* Kommissionsfreier Aktienhandel offiziell eingeführt

* Globale Expansion mit neuen Büros in Uruguay, Thailand und China fortgesetzt

Hamburg, 03.03.2020: Die NAGA Group, Betreiber der digitalen Handelsplattform NAGA, erzielte im Januar und Februar 2020 ein Rekordergebnis aus Handels- und Servicegebühren. Damit bestätigt das Unternehmen den Wachstumstrend aus dem vierten Quartal 2019. Das Umsatzwachstum wird durch einen um mehr als 40% gestiegenen aktiven Kundenstamm und ein Wachstum des Handelsvolumens und der Transaktionen unterstützt.

"In den beiden vergangenen Monaten haben wir bereits die Umsatzerlöse des vierten Quartals 2019 übertroffen und einen neuen Umsatzrekord erzielt. Wir freuen uns besonders über einen deutlichen Zuwachs bei aktiven Neukunden und die gestiegenen Handelsvolumina. Dadurch ist unsere Plattform stabiler als je zuvor", sagt Gründer & CEO Benjamin Bilski.

Damit schafft NAGA weitere Voraussetzungen für ein nachhaltiges Wachstum in den kommenden Monaten. Einer der Erfolgsfaktoren der vergangenen Monate ist eine starke Fokussierung auf Kundenzufriedenheit und Geschäftsentwicklung.

Gebührenfreier Aktienhandel mit NAGA Stocks

Darüber hinaus gibt NAGA bekannt, dass die Beta-Phase für einen provisionsfreien Wertpapierhandel erfolgreich abgeschlossen wurde. Mit NAGA Stocks können alle europäischen Kunden künftig auf der Plattform gebührenfrei mit Aktien handeln. Angeboten werden mehr als 400 Aktien von 9 globalen Börsen sowie Zugang zu mehr als 40.000 Finanzinstrumenten, die je nach Kundeninteresse hinzugefügt werden können.

"Der offizielle Launch von NAGA Stocks hat das Plattformangebot vervollständigt. Wir werden die Plattform weiter verbessern, insbesondere mit Blick auf die User-Experience für unsere Desktop- und mobilen Apps. Unser beliebtestes Feature bleibt das Autokopier-Tool, mit dem unsere Nutzer die Trades unserer besten Trader in Echtzeit kopieren können."

Büroeröffnungen in Uruguay, Thailand und China

Mit der Eröffnung neuer NAGA Büros in Uruguay, Thailand und China setzt die NAGA Group ihre globale Expansionsstrategie weiter fort. Ziel ist es, mit einer verstärkten globalen Präsenz näher am Kunden zu sein, die Kundenstruktur zu diversifizieren und dadurch Clusterrisiken für bestimmte Regionen und Märkte zu minimieren. Gleichzeitig werden durch dieses Vorgehen auch Kosten für die Kundenakquise gesenkt.

###

About NAGA

NAGA is an innovative ntech company that has developed a socially enhanced nancial system that creates a unied and seamless experience across personal nance and investing. Its proprietary platform offers a range of products ranging from trading, investing, and cryptocurrencies to a physical Mastercard and social investing features such as a Feed, a Messenger and Auto-Copy. NAGA is a synergistic all-in-one solution that's accessible and inclusive, and that provides a better way to trade, invest, connect, earn, acquire and pay, across both at and crypto.

Disclaimer

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 73.32% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing you money. Past performance of a NAGA community member is not a reliable indicator of his future performance. Content on NAGA's social trading platform is generated by the members of its community and does not contain advice or recommendations by or on behalf of NAGA.

03.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Stadthausbrücke 1-3 20355 Hamburg Deutschland E-Mail: info@naga.com Internet: www.naga.com

ISIN: DE000A161NR7

WKN: A161NR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 988473

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

988473 03.03.2020

°