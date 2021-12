DGAP-News: The NAGA Group AG veranstaltet Capital Markets Day am 13. Dezember 2021 mit Christian Angermayer und Mike Novogratz als Gastredner (deutsch)

The NAGA Group AG veranstaltet Capital Markets Day am 13. Dezember 2021 mit Christian Angermayer und Mike Novogratz als Gastredner

NAGA veranstaltet Capital Markets Day am 13. Dezember 2021 mit Christian Angermayer und Mike Novogratz als Gastredner

- CEO Benjamin Bilski stellt NAGA-Tradingupdate und Prognose für 2022 vor

- Christian Angermayer (Apeiron Investment Group) und Mike Novogratz (Galaxy Digital) als Gastredner

- Anmeldung und Agenda auf https://www.naga.com/capitalmarketsday

Hamburg, 02.12.2021 - Die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7 ), Anbieter des sozialen Netzwerks für Handel, Kryptowährungen und Zahlungsverkehr NAGA.com, veranstaltet einen virtuellen Capital Markets Day am

13. DEZEMBER 2021 um 15:00 MEZ / 14:00 GMT / 9.00 ET

Registrierung zum NAGA Capital Markets Day:

https://www.naga.com/capitalmarketsday

Die rund zweistündige Veranstaltung findet online statt und wird von NAGAs CEO Benjamin Bilski moderiert. Ben wird unter anderem ein Trading-Update bereitstellen, die kürzlich veröffentlichte Guidance erläutern und bevorstehende Meilensteine für das kommende Jahr vorstellen. NAGA-Aktionär und Aufsichtsratsmitglied Christian Angermayer sowie eine der weltweit bekanntesten Persönlichkeiten in der Branche für digitale Assets, Mike Novogratz, werden als Gastredner teilnehmen, um die jüngsten Entwicklungen im Krypto- und NFT-Bereich zu diskutieren.

Für weitere Details besuchen Sie bitte die o.g. Webseite.

Über NAGA

NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen VISA Karte reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.

Kontakt: The NAGA Group AG Andreas Luecke Vorstand Hohe Bleichen 12 20354 Hamburg

T: +49 (0)40 524 77910

E: ir@naga.com

