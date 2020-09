DGAP-News: The Social Chain AG: Innovatives digitales Mehrwegsystem: Die Social Chain AG beteiligt sich an VYTAL (deutsch)

The Social Chain AG: Innovatives digitales Mehrwegsystem: Die Social Chain AG beteiligt sich an VYTAL

Medienmitteilung

Innovatives digitales Mehrwegsystem: Die Social Chain AG beteiligt sich an VYTAL

- Nach Deal in der VOX-Show "Die Höhle der Löwen": Die Social Chain AG übernimmt 12,5 Prozent der Anteile am Kölner Start-up VYTAL

- Breite Aufmerksamkeit für ein nachhaltiges Konzept: 2,4 Millionen Zuschauer verfolgen den Pitch der VYTAL Gründer im Fernsehen

- Dr. Georg Kofler: "VYTAL ist eines der vielversprechendsten Geschäftsmodelle, die ich bisher in "Die Höhle der Löwen" gesehen habe."

Berlin/Köln, 29. September 2020. Millionenpublikum für einen guten Deal. 2,4 Millionen Fernsehzuschauer haben gestern verfolgt, wie Dr. Georg Kofler in der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" der Social Chain AG eine Beteiligung am Kölner Start-up VYTAL sicherte. Mit 12,5 Prozent beteiligt sich die Social Chain AG ( WKN: A1YC99 ) am Anbieter des ersten digitalen und pfandfreien Mehrwegsystems in Deutschland. "Das ist ein guter Deal für VYTAL, die Social Chain AG und die Umwelt", sagt Kofler. Der Aufsichtsratsvorsitzende und Hauptaktionär der Social Chain AG ist einer der Investoren in der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen". "Die breite Aufmerksamkeit wird dazu beitragen, dass die Idee von VYTAL einen echten Schub bekommt", so Kofler.

Die digitale Mehrweg-Plattform VYTAL bietet hochwertige, auslaufsichere Essensverpackungen für Mitnahme- und Lieferessen. VYTAL Partner sind Restaurants, Lieferdienste, Kantinen und Supermärkte. Für Verbraucher ist VYTAL kostenlos. Sie registrieren sich einmalig in der VYTAL App und können dann bei jedem Partner Schalen ausleihen und zurückgeben. Bislang konnte VYTAL bereits über 270 Partner gewinnen. Weitere Information zu VYTAL gibt es unter vytal.org

"Wir wollen Mehrweg so einfach und bequem machen wie Einweg - nur besser", sagt Sven Witthöft, der VYTAL 2019 gemeinsam mit Dr. Tim Breker gegründet hat. "Besser durch funktionale, hochwertige Verpackungen und besser durch digitalen Zusatznutzen." Verbraucher und Unternehmen erfahren, was sie an Verpackungsmüll vermieden haben. Vorbestelllösungen und Bonussysteme sind in Planung. Vielen Partnern bietet VYTAL zusätzliche digitale Möglichkeiten, vom Marketing bis zum Nachhaltigkeits-Reporting. "Gerade aufgrund unserer digitalen DNA ist die Social Chain AG mit ihrem integrierten Verständnis von Social Media ein perfekter strategischer Partner", so Witthöft.

Kofler: "Die Gründer sehen VYTAL als Bewegung gegen den Verpackungswahnsinn, und das kann ich nur unterstreichen. Die neue Bekanntheit aus dem Fernsehen wird die Wahrnehmung von VYTAL auch in sozialen Netzwerken enorm steigern. Ich finde es großartig, dass eine Sendung wie "Die Höhle der Löwen" dazu beiträgt, ein ökologisch sinnvolles Konzept in die Köpfe eines Millionenpublikums zu bringen. Vor allem freut mich, dass wir die jüngere Bevölkerung erfolgreich ansprechen." Gestern Abend lag der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer bei 14,8 Prozent. Damit war "Die Höhle der Löwen" Marktführer am gestrigen TV-Abend (20.15 Uhr bis 23.00 Uhr).

Besonders überzeugt hat Kofler das integrierte Plattform-Konzept mit Vorteilen für viele unterschiedliche Partner. "VYTAL ist eines der vielversprechendsten Geschäftsmodelle, die ich in "Die Höhle der Löwen" bisher gesehen habe. Die möglichst breite Marktdurchdringung ist die Voraussetzung dafür, dass VYTAL von den Verbrauchern angenommen wird. Abhol- und Lieferessen ohne Verpackungsmüll und mit gutem Gewissen ist an sich schon eine prima Idee. Aber nur, wenn es den Menschen wirklich leicht gemacht wird, die Umwelt zu schonen, dann tun sie es auch. Wir wollen zeigen, dass Unternehmen Geld verdienen können und gleichzeitig dazu beitragen, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Ich werde die Gründer daher als Investor mit besonderem Engagement auch persönlich begleiten."

Über The Social Chain AG Das erste integrierte Social-Media-Unternehmen The Social Chain AG vereint Social Media und Social Commerce. Social Chain ist Pionier für den Aufbau, die Entwicklung und die Skalierung von Social-Media-Brands. Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind Manchester, London, New York und München. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter. Die Aktien der Social Chain AG werden auf XETRA und an der Börse Düsseldorf gehandelt.

Über VYTAL VYTAL betreibt Deutschlands erstes digitales und pfandfreies Mehrwegsystem mit hochwertigen, auslaufsicheren Essensverpackungen für Mitnahme- und Lieferessen. Kunden registrieren sich einmalig in der VYTAL App oder kaufen eine VYTAL Offlinekarte und können damit bei jedem Partner frisch gespülte Mehrwegschalen kostenlos ausleihen und nach der Benutzung zurückbringen. Die Abwicklung erfolgt digital über die QR-Code-Etiketten auf den VYTAL Schalen. Mit Hilfe von Erinnerungen, Anreizen, Gamification und Promotions werden die Nutzer zur regelmäßigen Nutzung und Rückgabe der Schalen motiviert, um so den ökonomischen und ökologischen Mehrwert des Systems zu maximieren. Mit über 98 Prozent Rückgabequote und einer durchschnittlichen Leihdauer von drei Tagen erzielt VYTAL bessere Rücklaufquoten als das deutsche Flaschenpfandsystem. VYTAL Partner sind Restaurants, Kantinen und Supermärkte, die VYTAL Mehrwegverpackungen in einem Pay-per-use-Modell nutzen. VYTAL Partner zahlen eine Provision für jede Essensbestellung sowie eine mit Einwegverpackungskosten vergleichbare Gebühr pro Befüllung für die Verpackungsdienstleistung. VYTAL wurde im Sommer 2019 von Sven Witthöft (31) und Dr. Tim Breker (33) in Köln gegründet. Seit 1. März 2020 verstärkt Dr. Fabian Barthel (41) das Gründerteam.

