DGAP-News: Thomas Aebischer wird neuer CEO der Cham Group (deutsch)

18.03.2022 / 07:00

Cham, 18. März 2022

Thomas Aebischer wird neuer CEO der Cham Group

Thomas Aebischer wurde vom Verwaltungsrat zum neuen CEO der Cham Group ernannt und übernimmt per 1. Juli 2022 den Vorsitz der Geschäftsleitung. Zusätzlich wurde die Geschäftsleitung der Cham Group erweitert.

Thomas Aebischer, Dipl. Betriebs- u. Produktions-Ing. ETH, wirkt seit über acht Jahren als Geschäftsführer mehrerer Immobilienfirmen der Knecht Gruppe. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Arealentwicklung, Planung und Bau von grossen Gewerbe- und Wohnliegenschaften und ist gleichzeitig mit deren Bewirtschaftung und Vermarktung sowie mit der Akquisition und Betreuung von Mietern vertraut. Davor hat er unter anderem erfolgreich ein Technologie-Startup aufgebaut.

Mit der Fertigstellung der ersten Bauetappe Ende 2022 erreicht die Papieri einen Meilenstein. Thomas Aebischer verfügt über die passenden Kompetenzen, die für die nächste Ent-wicklungsphase der Papieri im Fokus stehen. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Thomas Aebischer eine ausgewiesene und erfahrene Führungspersönlichkeit gefunden zu haben, welche die Position ideal besetzt.

Er löst am 1. Juli 2022 Claude Ebnöther ab, der die Funktion im letzten Oktober interimistisch übernommen, nachdem Vorgänger Andreas Friederich die Cham Group verlassen hatte. Claude Ebnöther wird sich fortan wieder auf seine Funktion als Mitglied des Verwaltungsrates konzentrieren.

Im Zuge der Neubesetzung der CEO-Position wurde beschlossen, die Geschäftsleitung der Cham Group von zwei auf fünf Mitglieder zu erweitern. Neben dem CEO und CFO Daniel Grab wurden per 1. März 2022 die Bereichsleiter Roland Regli (Realisierung), Lukas Fehr (Entwicklung, Stv. CEO), und William White (Areal- und Asset Management) zusätzlich in die Geschäftsleitung berufen.

Für weitere Informationen:

IR-Beauftragter Cham Group AG Edwin van der Geest E-Mail: investoren@chamgroup.ch Telefon: +41 79 330 55 22

Über die Cham Group

Die Immobiliengesellschaft Cham Group konzentriert sich auf die Entwicklung des Papieri-Areals im Zentrum von Cham. Auf dem ehemaligen Fabrikgelände entsteht etappenweise über die nächsten 10 bis 15 Jahre ein elf Hektar umfassendes neues Quartier mit je rund 1'000 Wohnungen und Arbeitsplätzen. Durch ihr integriertes Geschäftsmodell deckt die Cham Group den gesamten Lebenszyklus der Liegenschaften von der Entwicklung über den Bau bis zu Bewirtschaftung und Werterhalt ab. Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressourcen sind dabei zentrale Anliegen. Weiteres Wachstum kann die Cham Group durch Zukäufe von zusätzlichen Entwicklungs- und Anlageliegenschaften in der erweiterten Region generieren. In einem ersten Schritt wurde 2018 das an das Papieri-Areal angrenzende Pavatex-Areal erworben, das ebenfalls entwickelt wird.

Die Aktien der Cham Group AG (Valorennummer 193185) werden über die ausserbörslichen Plattformen der Bank Lienhardt & Partner und der Berner Kantonalbank gehandelt.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cham Group AG Fabrikstrasse 5 6330 Cham Schweiz Telefon: +41 41 508 08 20 E-Mail: medien@chamgroup.ch Internet: www.chamgroup.ch

