DGAP-News: Timberfarm GmbH: Die PANARUBBER-Vermögensanlagen-Serie (deutsch)

PANARUBBER Die PANARUBBER-Vermögensanlagen-Serie löst die Direktinvestments ab, mit welchen Maximilian Breidenstein mit der TIMBERFARM seit 2012 ihre Expansionsstrategie vorantreibt. Das Ziel beider Anlagekonzepte ist der mittelfristige Anbau von Kautschukplantagen auf einer Gesamtfläche von rund 10.000 Hektar und einem jährlichen Kautschuk-Erntevolumen von bis zu 30.000 Tonnen.

Die PANARUBBER-Vermögensanlagen-Serie wird seit 2016 aufgelegt und jedes Jahr mit einem Folgeprodukt ergänzt. Es handelt sich dabei um Vermögensanlagen nach dem novellierten deutschen Vermögensanlagengesetz. Jede jährliche Folge besteht aus einer Vermögensanlage in Form einer Kautschukplantagen-Gesellschaft (GmbH & Co. KG), deren Gesellschafter zu Eigentümern des Anlageobjektes werden, welches jeweils aus dem Kautschukbaumbestand eines Pflanzjahrganges besteht. Die Zahl 20 bei der Vermögensanlage PANARUBBER 20 steht für das Jahr 2020 und definiert den Jahrgang der Anpflanzung. Gleiches gilt für alle PANARUBBER- Kautschukplantagen, welche seit 2016 gepflanzt wurden.

Die TIMBERFARM- und PANARUBBER-Kautschukplantagen befinden sich sowohl in PANAMA-WEST in der Provinz Veraguas wie auch in PANAMA-OST in der Provinz Darién. Die zwischen 2012 und 2016 erstellten Kautschukplantagen wurden vorwiegend in PANAMA-WEST rund um die Provinzhauptstadt Santiago gepflanzt. Seit 2016 ist TIMBERFARM auch in PANAMA-OST tätig, weil in dieser Gegend neben den guten agrar- und forstwirtschaftlichen Voraussetzungen auch die Verfügbarkeit von größeren Agrarlandflächen für den weiteren Ausbau der TIMBERFARM-Plantagen gegeben ist.

Zwischenzeitlich betreibt TIMBERFARM in Panama Kautschukplantagen auf einer Gesamtfläche von rund 2.500 Hektar.

Ernte und Erlöse Nachhaltige Kapitalanlagen, welche regelmäßige Ernte-Erlöse erzielen, stehen bei Anlegern generell hoch im Kurs und rücken in Zeiten, in welchen Finanz- und Aktienmärkte heftigen Turbulenzen ausgesetzt sind, noch mehr in den Fokus.

Investitionen in Kautschukplantagen zeichnen sich außerdem dadurch aus, dass Anleger sogar von zwei nachgefragten Rohstoffen für zwei voneinander unabhängige Industrien - die Kautschukindustrie und die Holzindustrie - profitieren.

Der Rhythmus der Ernten und der Erlöszahlungen ist bei Kautschukplantagen besonders attraktiv. Nach einer Wachstumsphase von vier bis fünf Regenzeiten erreichen Kautschukbäume der TIMBERFARM-PANARUBBER-Kautschukplantagen i. d. R. den für den Beginn der Ernte definierten Mindest-Baumumfang von 45 cm. Danach gewährleistet TIMBERFARM eine Erntezeit von elf Jahren. Während der Erntezeit werden die Kautschukbäume wöchentlich geritzt (tapping), sodass die heraustretende Latexmilch geerntet werden kann. Nach einer Umtriebszeit von rund fünfzehn Jahren, davon mindestens elf Erntejahre, ist der Zenith der Ertragsentwicklung überschritten und der Kautschukbaumbestand wird zur Verwertung gefällt, sodass ein neuer Investitions-, Pflanz- und Umtriebs-Zyklus beginnen kann. Die Erlöse aus den Kautschukernten werden den Investoren monatlich bezahlt. Der Erlös aus der Holzernte ist nach der Holzverwertung fällig. Das Holzvermögen, welches während der Umtriebszeit heranwächst, ist beträchtlich und wird von vielen Anlegern als eine natürliche Kapitalversicherung betrachtet, die während der Kautschukerntejahre im Hintergrund mitwächst.

Von den seit 2012 gepflanzten Kautschukplantagen befinden sich die Jahrgänge 2012, 2013 und 2014 bereits in der Erntephase. Bis Ende des Jahres dürfte auch ein Großteil des Kautschukjahrgangs 2015 den Mindestumfang erreicht haben.

