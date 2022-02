DGAP-News: Tina Ghataore, CCO von Mynaric, für Auszeichnung als 'Satellite Executive of the Year' von Via Satellite nominiert (deutsch)

Tina Ghataore, CCO von Mynaric, für Auszeichnung als 'Satellite Executive of the Year' von Via Satellite nominiert

Die prestigeträchtigste Auszeichnung der Branche würdigt herausragende Leistungen in der globalen Satelliten- und Raumfahrtbranche, die Abstimmung ist jetzt eröffnet

Ghataore wurde ausgewählt, um an dem Eröffnungspanel von SATELLITE 2022 teilzunehmen

LOS ANGELES, 22. Februar 2022 - Tina Ghataore, Chief Commercial Officer von Mynaric, ist für die Auszeichnung "Satellite Executive of the Year" von Via Satellite nominiert. Die seit 1988 jährlich verliehene Auszeichnung ist die prestigeträchtigste Auszeichnung in der Branche, mit der Gewinner gekürt werden, die bedeutende Beiträge zu den globalen Satellitenmärkten, Technologien, Geschäftspraktiken, Dienstleistungen und Innovationen geleistet haben.

"Ich freue mich sehr für Tina. In der Tat freuen wir uns alle bei Mynaric über ihre Nominierung", sagte Bulent Altan, CEO von Mynaric. "Sie bestätigt etwas, was diejenigen von uns, die mit ihr zusammenarbeiten, schon seit langem wissen: Sie ist ein besonderes Talent. Und diese Talente haben Mynaric in den letzten zwei Jahren geholfen insbesondere auf dem US-amerikanischen Markt für Unternehmen und Behörden zu expandieren, wo sie uns hilft, unsere Kunden mit den modernsten Kommunikationsnetzwerken auszustatten, die durch unsere Laserkommunikationstechnologie möglich sind."

"Bei der Gründung von Mynaric vor mehr als zehn Jahren war es die ursprüngliche Vision, dass unsere Laserkommunikationsgeräte irgendwann in großem Umfang eingesetzt werden", sagte Joachim Horwath, CTO und Gründer von Mynaric. "Es ist großartig, mit Tina zusammenzuarbeiten, um das kommerzielle Potenzial unserer Technologie auszuschöpfen, welches Jahrzehnte in Vorbereitung war, und Kunden endlich industrialisierte Laserkommunikation zur Verfügung zu stellen, mit der sie weit verzweigte optische Netzwerke aufbauen können."

Tina Ghataore verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche und leitet derzeit die Kommerzialisierung der Technologie von Mynaric, einschließlich Vertriebsstrategie, Geschäftsentwicklung, Programmmanagement und Produktmarketing.

"Ich fühle mich geehrt, neben meinen Kollegen, die alle den rasanten Fortschritt unserer Branche ermöglichen, für die Auszeichnung Satellite Executive of the Year nominiert zu sein", sagte Tina Ghataore, CCO von Mynaric. "Die Satellitengemeinschaft ist in den letzten Jahren enorm gewachsen, und wir sehen weiterhin exponentielle Verbesserungen bei den Fähigkeiten, die durch verschiedene bereits etablierte und geplante Konstellationen bereitgestellt werden. Ich habe im Laufe der Jahre eine kleine Rolle bei der Markteinführung verschiedener satellitengestützter Produkte und Dienstleistungen gespielt und fühle mich geehrt, dass meine Beiträge anerkannt werden. Bei Mynaric arbeiten wir hart daran, das wahre Versprechen von Mesh-Netzwerken durch die Einführung von Laserkommunikationsprodukten zu verwirklichen. Während diese Nominierung eine große persönliche Ehre ist, glaube ich, dass sie nur durch die unglaubliche Arbeit des großartigen Teams bei Mynaric möglich war, dessen Arbeit bei der Kommerzialisierung der Laserkommunikation meine Arbeit so viel einfacher macht und Spaß macht!"

Via Satellite wird den Preisträger auf der SATELLITE 2022 im März bekannt geben, wobei eine Kombination aus Stimmen der Öffentlichkeit und der Redaktion von Via Satellite den Preisträger bestimmt. Zu den früheren Gewinnern gehören führende Branchenvertreter wie Gwynne Shotwell von SpaceX, Steve Collar von SES und Matt Desch von Iridium.

Die Öffentlichkeit kann Tina Ghataore unterstützen, indem sie unter https://www.satellitetoday.com/vote abstimmt.

Auf der SATELLITE 2022 wird Mynaric in der Ausstellungshalle A & B, Stand 849, ausstellen. Die Führungskräfte von Mynaric werden auch als Redner auf der Veranstaltung auftreten:

- Montag, 21. März von 15:15-16:15 Uhr: Bulent Altan spricht im Rahmen des Panels "Laser, RF and the Future of Inter-Satellite Links".

- Dienstag, 22. März von 8:30-10 Uhr: Tina Ghataore auf dem Eröffnungspanel "A Defining Era for the Satellite Industry".

- Donnerstag, 24. März von 10:15-11:30 Uhr: Tina Ghataore im Rahmen des Panels "How Satellite Industry Leaders are Preparing for the Challenges Ahead".

Über Mynaric

Mynaric (Nasdaq: MYNA; Frankfurter Börse: M0Y) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung von optischen Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und raumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

