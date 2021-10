tokentus investment AG führt nach Billigung des Wertpapierprospekts ein Öffentliches Angebot und parallel eine Privatplatzierung durch

tokentus investment AG führt nach Billigung des Wertpapierprospekts ein Öffentliches Angebot und parallel eine Privatplatzierung durch

- Öffentliches Angebot und Privatplatzierung

- Gebilligter Wertpapierprospekt

- Angebotsfrist vom 20. Oktober 2021 bis 5. November 2021

- Ausgabebetrag EUR 2,55 je Aktie ( ISIN DE000A3CN9R8 / WKN A3CN9R)

- Emissionserlös für den Erwerb von Beteiligungen, Finanzanlagen und Token

Frankfurt am Main, 18. Oktober 2021 - Mit Ad hoc-Mitteilung vom 10. Oktober 2021 hatte der Vorstand der tokentus investment AG (WKN A3CN9R, ISIN DE000A3CN9R8) die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts in Höhe von bis zu EUR 20 Mio. durch Ausgabe von bis zu 20.000.000 neue auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien angekündigt. Am heutigen Tage erfolgte die Billigung des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Der gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der tokentus investment AG unter www.tokentus.com im Bereich "Investor Relations" unter dem Menüpunkt "Öffentliches Angebot 2021" einsehbar und abrufbar.

Für die Dauer vom 20. Oktober 2021 ab 09:00 Uhr bis zum 5. November 2021,

12:00 Uhr (MEZ) wird ein öffentliches Angebot durchgeführt werden. Anleger können innerhalb des Angebotszeitraums Kaufangebote bei der tokentus investment AG abgeben. Die Kaufangebote sind bis zum Ende der Angebotsfrist frei widerruflich und können erhöht oder reduziert werden, sofern dies über die Depotbank oder den Finanzintermediär des Anlegers, über den die Zeichnung erteilt wird, möglich ist. Der bereits bekanntgegebene Ausgabebetrag je neuer auf den Namen lautender nennwertloser Stückaktie beträgt im Rahmen des Öffentlichen Angebots und im Rahmen der Privatplatzierung jeweils EUR 2,55.

Der Ausgabebetrag ist spätestens bis zum 5. November 2021 (12:00 Uhr - MEZ -) zu entrichten. Einzelheiten zur Zeichnung sind auch den Seiten 51ff. des gebilligten Wertpapierprospektes zu entnehmen.

Zur Zeichnung bei der tokentus investment AG muss der Anleger eine E-Mail an oliver.michel@tokentus.com mit dem Stichwort "Zeichnungsschein" senden. Der Anleger erhält dann einen Zeichnungsschein in zweifacher Ausfertigung und muss diese beiden Ausfertigungen vorab ausgefüllt und unterschrieben an die darauf angegebene E-Mail-Adresse oliver.michel@tokentus.com zurücksenden. Die beiden Zeichnungsscheine im Original müssen dann bis zum Ende der Angebotsfrist (5. November 2021, 12:00 Uhr - MEZ -) bei der tokentus investment AG eingegangen sein.

Daneben wird parallel eine Privatplatzierung durchgeführt.

Der Emissionserlös dient dem Ausbau des Investmentportfolios, mithin dem Erwerb neuer Beteiligungen und / oder Finanzanlagen, dem Ausbau bestehender Beteiligungen und / oder Finanzanlagen, dem Erwerb von Token und / oder der Verwendung für allgemeine Unternehmenszwecke.

Kontakt Investor Relations: Oliver Michel CEO der tokentus investment AG Tel: +49 175 7222 351 oliver.michel@tokentus.com www.tokentus.com

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung")" und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979 und stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien der tokentus Investment AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien der tokentus Investment AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Ein öffentliches Angebot von Aktien der tokentus Investment AG erfolgt ausschließlich durch die Emittentin auf Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt und www.tokentus.com im Bereich "Investor Relations" unter dem Menüpunkt "Öffentliches Angebot 2021". Die BaFin billigt den Wertpapierprospekt nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz gemäß der Prospektverordnung. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der Emittentin oder der angebotenen Aktien zu verstehen. Interessierte Anleger sind allein dafür verantwortlich, die potenziellen Chancen und Risiken einer Investition in Aktien der tokentus Investment AG zu analysieren, abzuwägen und zu bewerten. Die Aktien der tokentus Investment AG wurden und werden insbesondere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer andern Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung von dort ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Sprache: Deutsch Unternehmen: tokentus investment AG Taunusanlage 8 c/c WeWork 60329 Frankfurt Deutschland E-Mail: contact@tokentus.com Internet: www.tokentus.com

ISIN: DE000A3CN9R8

WKN: A3CN9R Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 1241542

