TRADE REPUBLIC STARTET IN ITALIEN UND DEN NIEDERLANDEN UND BIETET DAMIT ÜBER 250 MILLIONEN MENSCHEN EINFACHES, SICHERES UND PROVISIONSFREIES SPAREN AN

- Europäischer Rollout geht weiter zügig voran, Angebot ab sofort auch in Italien und den Niederlanden verfügbar

- Trade Republic nun live in sechs europäischen Ländern: Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden und Österreich

- Sparpläne in Zeiten von Niedrigzinsen, Rentenlücken und steigender Inflation wichtiges Anlageinstrument in allen Märkten

- Studie der WHU - Otto Beisheim School of Management und der SDU - University of Southern Denmark and Danish Finance Institute bestätigt: Kunden in ganz Europa sparen durch bessere Spreads verglichen mit dem Referenzmarkt

BERLIN, 16. Dezember 2021 - Die größte europäische Sparplattform Trade Republic treibt die Expansion in Europa weiter zügig voran. Mit Deutschland, Frankreich, Spanien und jetzt auch Italien ist Trade Republic nun in den vier größten Volkswirtschaften der Europäischen Union vertreten und demokratisiert den Zugang zum Kapitalmarkt für Millionen Menschen in Europa um einfach, sicher und provisionsfrei Vermögen aufzubauen. Neben dem Markteintritt in Italien startet Trade Republic vor Jahresende sein Angebot zudem auch in den Niederlanden.

"Neben dem Klimawandel ist die Rentenlücke eines der größten gesellschaftlichen Probleme in Europa. Demografischer Wandel, Niedrigzinsen und nun auch die gestiegene Inflation stellen die Mitte der Gesellschaft vor eine riesige Herausforderung", sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. "Die Menschen wollen privat vorsorgen. Mit Trade Republic ermöglichen wir einfache und günstige Teilhabe am Kapitalmarkt, um Vermögen aufzubauen und Altersarmut zu verhindern."

Dieses Werkzeug können nach den jüngsten Marktstarts in Italien und den Niederlanden jetzt bereits mehr als 250 Millionen Menschen in sechs europäischen Ländern nutzen. Nach dem Start des Angebots in Deutschland Anfang 2019 folgten Ende 2020 schon Österreich, im Januar 2021 Frankreich und im Oktober 2021 Spanien. Damit treibt Trade Republic den von Beginn an geplanten europäischen Rollout schneller als geplant voran. "Insgesamt haben seit unserem Marktstart vor knapp drei Jahren weit über eine Million Kundinnen und Kunden ein Depot bei Trade Republic eröffnet, was uns zur größten europäischen Sparplattform macht. Diese Menschen verwalten mehr als sechs Milliarden Euro bei Trade Republic."

"Aktien- und ETF-Sparpläne gehören zu den mit Abstand beliebtesten Produkten unserer Kunden. Sie helfen Menschen langfristig, diversifiziert und nachhaltig Vermögen aufzubauen", berichtet Christian Hecker. "Wir haben diese Möglichkeit zum kontinuierlichen Sparen schon früh ins Angebot genommen, weil wir davon überzeugt sind, dass Sparpläne ein wichtiges Instrument sind, um langfristig Vermögen aufzubauen."

Dass die Kundinnen und Kunden sich dabei auf das beste Angebot am Markt verlassen können, zeigte erst kürzlich eine Studie eines Forscherteams der WHU - Otto Beisheim School of Management und der SDU - University of Southern Denmark and Danish Finance Institute. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass die Nutzer von Trade Republic bei einer Vielzahl von Trades im Durchschnitt zu besseren Kursen handeln als auf dem Referenzmarkt XETRA. Im Schnitt sind die Kurse 43 Prozent besser als auf dem Referenzmarkt. Dadurch haben Trade Republic Kundinnen und Kunden in den letzten zwölf Monaten über sechs Millionen Euro gespart. Dieser Vorteil steht nun auch Menschen in Italien und den Niederlanden zur Verfügung.

WEITERE INFORMATIONEN UND PRESSEMATERIAL FINDEN SIE HIER:

FÜR WEITERE FRAGEN, MELDEN SIE SICH BEI UNS:

Bettina Fries presse@traderepublic.com +49 30 5490 63121

ÜBER TRADE REPUBLIC Trade Republic ist eine europäische Sparplattform, die es den Menschen ermöglicht, mit nur drei Taps provisionsfrei am Kapitalmarkt zu sparen, zu investieren oder zu handeln. Die Vision von Trade Republic ist es, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, seine Geldanlage selbst in die Hand zu nehmen. Trade Republic ist eine in Deutschland lizenzierte und von der Bundesbank und BaFin beaufsichtigte Bank. Das Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet und erreicht heute mehr als 250 Millionen Menschen in sechs europäischen Ländern. Zu den Investoren der Trade Republic gehören die VCs Accel, Creandum, Founders Fund, Project A, Sequoia, TCV und Thrive Capital.

