DGAP-News: Trade Republic Bank GmbH: WELTWEIT GRÖSSTE STUDIE ÜBER PRIVATANLEGER VOM DEUTSCHEN INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG ECON (deutsch)

WELTWEIT GRÖSSTE STUDIE ÜBER PRIVATANLEGER VOM DEUTSCHEN INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG ECON: NEUE GENERATION VON ANLEGERN INVESTIERT LANGFRISTIG, DIVERSIFIZIERT UND NACHHALTIG * Weltweit größte umfragebasierte Studie mit über 200.000 Teilnehmern zu ihrem Anlageverhalten. Studie wurde von Trade Republic in Auftrag gegeben * Knapp die Hälfte der Anleger sind Erstanleger, welche 37 Prozent ihres Gesamtvermögens am Kapitalmarkt anlegen * Über 70 Prozent der Befragten verfolgen langfristige Anlagestrategien, um für das Alter vorzusorgen * Nutzer investieren diversifiziert. Rund 85 Prozent des Vermögens wird in Aktien und ETFs angelegt. Lediglich 2 Prozent wird in Derivaten gehalten BERLIN, 10. Februar 2022 - Wer nutzt Neobroker? Welche Motivation haben Anleger heute? Und wie legen sie eigentlich ihr Vermögen an? Diesen Fragen geht das DIW Econ mit der jetzt vorgelegten Studie "Hype or New Normal? Einblicke in Motivation und Verhalten einer neuen Generation von Anleger:innen" nach. Dafür hat das Institut die Antworten von über 200.000 Trade Republic Nutzern untersucht und ihr Nutzungsverhalten analysiert. Das Ergebnis: Die weltweit größte umfragebasierte und repräsentative Studie zum Verhalten von Privatanlegern. Die Studie zeigt, dass eine neue Generation von Anlegern entstanden ist, die den Kapitalmarkt entsprechend ihrer Anlagemotivation breit diversifiziert für den langfristigen Vermögensaufbau nutzt. "Es ist eine zentrale Frage, wie junge Menschen auf die gegenwärtige Lage auf den Kapitalmärkten und auf Negativzinsen reagieren. Die Untersuchungen des DIW Econ zeigen, dass eine neue Generation von Anlegern heranwächst, die einen signifikanten Teil ihres Vermögens am Kapitalmarkt investiert. Dieses Geld wird breit gestreut angelegt mit dem Ziel, langfristig zu sparen. Bemerkenswert ist, dass vor allem junge Menschen an diese Anlageformen herangeführt werden, zum Teil auch Erstanlegerinnen und Erstanleger", sagt Prof. Dr. Alexander Kritikos, Ökonom und Senior Research Associate bei DIW Econ. "Diese breit angelegte Studie wirft erstmalig einen Blick auf die Bedürfnisse, Ziele und Motivation einer neuen Generation von Anlegern." Die Studie wurde im Sommer 2021 durchgeführt. Dabei hat Trade Republic dem DIW Econ sämtliche Kundendaten anonymisiert zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurde eine ca. 15-minütige Umfrage an alle Kunden versendet. Über 200.000 Nutzer haben geantwortet. Daraus ist der weltweit größte Datensatz über die Anlagemotivation und das Verhalten von Privatanlegern entstanden. Die Studie wurde von Trade Republic in Auftrag gegeben, um unabhängig und wissenschaftlich untersuchen zu lassen, wie und warum Menschen heute digital ihr Geld anlegen. "Die Analyse des unabhängigen renommierten Forschungsinstituts DIW Econ zeigt uns, wie drängend das Problem der Rentenlücke für viele junge Menschen ist, die einen signifikanten Teil ihres Vermögens am Kapitalmarkt investieren. Sie zeigt darüber hinaus sehr deutlich, dass diese Menschen eigenständig, gut informiert und vor allem langfristig sparen", sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. "Mit dieser Studie wollen wir auch einen Beitrag zur öffentlichen Debatte leisten. Immer wieder wird gemutmaßt, dass vor allem junge Menschen ihr Geld blind und riskant anlegen, mit einem hohen Risiko es zu verlieren. Die mit der Studie erhobenen Daten widerlegen diese These klar." Eins der wichtigsten Ergebnisse der Studie ist, dass eine neue Generation von Anlegern entsteht: 47 Prozent der Befragten gaben an, zum ersten Mal am Kapitalmarkt zu investieren. Nicht verwunderlich ist es dabei, dass diese neue Generation von Anlegern jünger ist: Rund 70 Prozent der Erstanleger sind unter 35 Jahre alt. Ein entscheidender Aspekt bei der Analyse des Anlageverhaltens war auch die Frage nach der Motivation für die Anlage am Kapitalmarkt: * 72 Prozent der Nutzer möchten mit ihren Investments einen langfristigen Beitrag zur Altersvorsorge leisten. * 77 Prozent der Nutzer investieren, weil es keine andere lukrative Alternative zu sparen gibt. Diese Aussagen decken sich auch mit der faktischen Portfoliostruktur der Anleger: * Rund 85 Prozent des Vermögens wird in Aktien und ETFs angelegt, bei Erstanlegern sind es sogar knapp 90 Prozent. * Derivate, die aufgrund von Hebelwirkungen deutlich riskanter sind als Aktien und ETFs, machen lediglich 2 Prozent der Portfolios aus. Bei Erstanlegern sogar nur 1,2 Prozent. Erstanleger investieren damit häufiger in diversifizierte und daher weniger riskante Produkte. Dies wird auch durch die Ergebnisse der Kundenbefragung untermauert, in welcher Erstanleger angeben, dass sie weniger bereit sind, für eine höhere Rendite ein erhöhtes Risiko einzugehen als erfahrene Anleger. So geben mehr als 19 Prozent der erfahrenen Anleger an, eine hohe Risikotoleranz zu haben, während weniger als 11 Prozent der Erstanleger diese Aussage unterstützen. Dieses Anlageverhalten resultiert in einer nachhaltigen Rendite. Im Median erzielten Trade Republic Nutzer im Zeitraum von Januar 2019 bis April 2021 eine jährliche Rendite von über 7 Prozent. Dabei zeigen sich Lerneffekte: Je länger die Nutzer investiert waren, desto höher waren ihre Aussichten auf eine positive Rendite. So haben Nutzer, die länger als zwölf Monate mit Trade Republic investieren, im Median eine Rendite von 11 Prozent erzielt. Die Studie ist ab sofort unter diesem [1]Link zugänglich. 1. http://assets.traderepublic.com/assets/files/202202_DIW_study_motives_an d_behavior_new_generation_of_investors.pdf WEITERE INFORMATIONEN UND PRESSEMATERIAL FINDEN SIE HIER: [1]Website I [2]FAQ I [3]Facebook I [4]Instagram I [5]Twitter 1. https://traderepublic.com/de-de 2. https://www.traderepublic.com/#faq 3. https://www.facebook.com/traderepublic 4. https://www.instagram.com/traderepublic 5. https://twitter.com/TradeRepublicDE FÜR WEITERE FRAGEN, MELDEN SIE SICH BEI UNS Bettina Fries [1]presse@traderepublic.com +49 30 5490 63121 1. mailto:presse@traderepublic.com ÜBER TRADE REPUBLIC Trade Republic ist eine europäische Sparplattform, die es den Menschen ermöglicht, mit nur drei Taps und einem Euro Fremdkostenpauschale am Kapitalmarkt zu sparen, zu investieren oder zu handeln. Neben der intuitiven App steht Kunden dafür auch eine Webversion zur Verfügung. Die Vision von Trade Republic ist es, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, seine Geldanlage selbst in die Hand zu nehmen. Trade Republic ist eine in Deutschland lizenzierte und von der Bundesbank und BaFin beaufsichtigte Bank. Das Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet und erreicht heute mehr als 250 Millionen Menschen in sechs europäischen Ländern. Zu den Investoren von Trade Republic zählen die VCs Sequoia, TCV, Thrive Capital, Accel, Creandum, Founder Fund und Project A sowie die sino AG.

