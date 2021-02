DGAP-News: TRADE REPUBLIC WIRD DEUTSCHLANDS GRÖSSTER ANBIETER KOSTENFREIER ETF- UND AKTIEN-SPARPLÄNE (deutsch)

TRADE REPUBLIC WIRD DEUTSCHLANDS GRÖSSTER ANBIETER KOSTENFREIER ETF- UND AKTIEN-SPARPLÄNE

^ DGAP-News: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung TRADE REPUBLIC WIRD DEUTSCHLANDS GRÖSSTER ANBIETER KOSTENFREIER ETF- UND AKTIEN-SPARPLÄNE

17.02.2021 / 11:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Ab sofort bietet die Trade Republic Bank mehr als 1.500 ETFs zum provisionsfreien Handel und als kostenfreie ETF-Sparpläne an - ETFs von DWS, Amundi und Lyxor ergänzen bisheriges ETF-Angebot von BlackRock und WisdomTree - Kostenlose Aktien-Sparpläne auf mehr als 2.500 Titel ausgeweitet - Alle relevanten Daten wie die Zusammensetzung des ETF, dem Industriefokus oder der Zielländer sind bequem in der App zu finden. BERLIN, 17. FEBRUAR 2021 Kunden der Trade Republic finden in der App nun Deutschlands größtes Angebot an provisionsfreien ETFs sowie kostenfreien ETFund Aktien-Sparplänen. Ab sofort können Kunden mehr als 1.500 ETFs der Anbieter iShares, Xtrackers ETFs der DWS, Lyxor, WisdomTree und Amundi handeln und besparen. Gleichzeitig erweitert Trade Republic das Angebot an Aktien-Sparplänen auf über 2.500 Titel. So können Kunden kostenfrei und auch in Form von Bruchteilen in einige der größten Unternehmen der Welt investieren. Damit baut Trade Republic seine Stellung für das Sparen am Kapitalmarkt weiter aus. Statt bisher rund 430 ETFs können die Kunden nun in mehr als 1.500 ETFs investieren. Damit bietet das Fintech deutlich mehr provisionsfreie Anlageoptionen an als seine Wettbewerber. Das breite Produktportfolio umfasst ETFs beispielsweise auf Aktienindizes, Währungen oder Rohstoffe. Neben den bereits etablierten ETF-Emittenten BlackRock und WisdomTree gehören nun auch die DWS, Amundi und Lyxor zu den Partnern von Trade Republic. Alle 1.500 ETFs sind provisionsfrei handelbar und gleichzeitig als kostenfreie ETF-Sparpläne verfügbar. Damit arbeitet die Bank mit fast allen führenden Emittenten in Deutschland zusammen. Trade Republic ist zudem der einzige Broker in Deutschland, der kostenfreie ETF-Sparpläne für alle diese Emittenten im Angebot hat. Seit Herbst 2020 hat Trade Republic das größte Angebot an kostenfreien Aktien-Sparplänen in Deutschland. Dieses Angebot wird nun nochmals massiv ausgebaut. Insgesamt können nun über 2.500 Aktien kostenfrei bespart werden. Dabei ist es bei Trade Republic möglich, auch in Bruchteilen von Anteilen zu sparen. So können Anleger bereits ab einem Mindestbetrag von nur 10 Euro eine Beteiligung an einigen der wichtigsten Unternehmen der Welt erwerben. Trade Republic entwickelt sich nach nur zwei Jahren am Markt zum größten Anbieter von kostenfreien ETFund Aktien-Sparplänen in Deutschland und baut seine Position als Sparplattform weiter aus. Bei dieser beliebten Art des langfristigen Vermögensaufbaus haben Kosten eine besonders hohe Relevanz, da sie langfristig die Rendite schmälern. Bei Trade Republic sind alle Aktienund ETF-Sparpläne kostenfrei. Der Neo-Broker ermöglicht damit allen Menschen den freien Zugang zum Kapitalmarkt. Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic, erklärt: "Sparpläne zählen seit Beginn zu den wichtigsten Produkten für Trade Republic. Sie sind das Rückgrat unseres Angebots. Heute verfügen über 80 Prozent unserer Kunden über einen Sparplan. Wir arbeiten weiter intensiv daran, dieses Angebot auszubauen - auf dem Weg zu Deutschlands größter Sparplan-Bank. Dies ist für Trade Republic ein wichtiger Schritt, um Millionen von Menschen in Europa dazu zu befähigen, langfristig vom Wachstum der Kapitalmärkte zu profitieren." Zusätzlich zu einem erweiterten Produktangebot finden Kunden beim Aufrufen von ETFs nun in der Trade Republic App zahlreiche zusätzliche Informationen. Dies erleichtert es Kunden, den passenden ETF für die eigene Anlagestrategie zu finden. Die Angaben sind in die Abschnitte Fokus, Metriken, Verteilung, Sektoren, Länder, Zusammensetzung und Kerndaten unterteilt. Dabei variieren die Hinweise in der App abhängig vom jeweiligen ETF. Zudem bietet Trade Republic Kunden nun die Möglichkeit an, sich von 6 bis 24 Uhr durch den Partner WebID per Video zu identifizieren. WEITERE INFORMATIONEN UND PRESSEMATERIAL FINDEN SIE HIER: [1]Website I [2]FAQ I [3]Help Center I [4]Facebook I [5]Instagram I [6]Twitter FÜR WEITERE FRAGEN, MELDEN SIE SICH BEI UNS: Bettina Fries presse@traderepublic.com +49 30 5490 63121 ÜBER TRADE REPUBLIC Trade Republic ist eine europäische Plattform für mobile Geldanlage. Mit ihrer intuitiven App können Kunden mit nur drei Taps provisionsfrei am Kapitalmarkt sparen, investieren oder handeln. Die Vision der Trade Republic ist, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Geldanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Trade Republic ist eine in Deutschland lizensierte und von der Bundesbank und BaFin beaufsichtigte Bank. Die Zusammenarbeit mit namhaften Partnern wie HSBC, BlackRock oder der solarisBank unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch. Das Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet. Zu den Investoren der Trade Republic gehören die VCs Accel, Creandum, Founders Fund und Project A sowie die sino AG. ÜBER AMUNDI Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter und einer der Top 10 globalen Asset Manager, bietet seinen 100 Millionen Kunden, darunter Privatanleger, Institutionen und Unternehmen, ein umfassendes Angebot an aktiven und passiven Sparund Anlagelösungen in herkömmlichen Vermögens oder Sachwerten. Mit sechs internationalen Investmentzentren, den Research-Kapazitäten im finanziellen und nichtfinanziellen Bereich sowie dem langjährigen Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investieren ist Amundi einer der wichtigsten Akteure im Asset Management. Kunden von Amundi profitieren von der Expertise und der Beratung von 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in nahezu 40 Ländern. Amundi wurde 2010 gegründet, ist seit 2015 an der Börse notiert und verwaltet aktuell ein Vermögen von annähernd 1,650 Billionen Euro. ÜBER LYXOR Lyxor bietet seit 2001 ETFs an. Mit über 250 ETFs, die nahezu alle Anlageklassen und Themen von Aktien über Bonds und Rohstoffe bis hin zu Smart-Beta, Strategie-ETFs und Nachhaltigkeit abdecken, -darunter der erste ETF überhaupt auf den "grüneren" DAX 50 ESG - ist Lyxor der drittgrößte ETF-Anbieter in Europa. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Thema Klimawandel sowie der Förderung des Vermögensaufbaus privater Anleger, was sich unter anderem in der hohen Anzahl von Sparplänen mit Lyxor ETFs niederschlägt. ÜBER DWS Die DWS Group (DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Milliarden Euro. Xtrackers, die ETF-Plattform der DWS, gehört zu den weltweit am meisten geschätzten Namen im ETF-Segment. Xtrackers ist der größte in Europa ansässige ETF-Anbieter mit globalem Engagement und verfügt über eine zehnjährige Erfahrung. Ziel ist es, allen Investoren eine breite Palette effizienter Index-Tracker höchster Qualität anzubieten. Die DWS blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und ist in Deutschland, Europa, Amerika und Asien für ihre exzellenten Leistungen bekannt. Ihre umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passiveund Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für die Kunden. 1. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=964538495de- ba9bfc914b8c47c8f012e&application_id=1168830&site_id=news_data&applica- tion_name=news 2. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=fa7ae- f02d377b0fd38641abb1c3c70a6&application_id=1168830&site_id=news_data&app- lication_name=news 3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&ur- l=347c070d402a4b8931c99580dfd80bef&application_id=1168830&site_id=news_- data&application_name=news 4. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b- b99bfbe39d626d4c65c1b27f3f56209&application_id=1168830&site_id=news_da- ta&application_name=news 5. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=62f- ba187924946c1116ac6708731eeaa&application_id=1168830&site_id=news_da- ta&application_name=news 6. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=aca2048718d9c- cd436707220e51f19ee&application_id=1168830&site_id=news_data&applica- tion_name=news

17.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1168992 17.02.2021

°