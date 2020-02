DGAP-News: TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank verzeichnet historischen Umsatzrekord (deutsch)

TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank verzeichnet historischen Umsatzrekord

Berlin, 25. Februar 2020

Tradegate AG verzeichnet historischen Umsatzrekord

Nachdem bereits zu Beginn des Geschäftsjahres im Januar ein neuer Umsatzrekord als Market Specialist an der Tradegate Exchange gemeldet werden konnte haben sich die deutlichen Umsatzzuwächse im Februar verstärkt fortgesetzt.

Im Zuge der gestrigen deutlichen Marktkorrektur an allen internationalen Finanzplätzen konnte die Tradegate AG einen neuen historischen Umsatzrekord verzeichnen. Als Market Specialist an der Tradegate Exchange und als Systematischer Internalisierer wurden 353.946 Transaktionen durchgeführt, was gegenüber dem bisherigen Tagesrekord vom 6.2.2018 mit 211.012 Transaktionen einem Zuwachs von rund 68% entsprach.

Das entsprechende Handelsvolumen betrug 2,56 Milliarden Euro gegenüber 1,48 Milliarden Euro am 6.2.2018. Dies entspricht einem Zuwachs von 73%.

Die Gesellschaft geht nun auch für die kommenden Wochen und Monate von sehr volatilen Aktienmärkten mit entsprechend hohen Umsätzen auch der Privatanleger aus.

Über die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank:

Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank ist ein CRR-Kreditinstitut. Schwerpunkt der Unternehmung ist die Tätigkeit als Spezialist bzw. Skontroführer für ca. sechstausend Wertpapiergattungen (Aktien und ETFs) an der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisierten Tradegate Exchange mit Sitz in Berlin sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Berlin. Darüber hinaus ist die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank als Systematischer Internalisierer tätig und betreibt unter der Marke ,Berliner Effektenbank' exklusives Private Banking.

