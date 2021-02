DGAP-News: Traumhaus AG: Keine Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit durch zweiten Shutdown (deutsch)

Traumhaus AG: Keine Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit durch zweiten Shutdown

Keine Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit durch zweiten Shutdown

Wiesbaden, 23. Februar 2021 - Das Wiesbadener Wohnimmobilienunternehmen sieht keine Beeinträchtigungen in seiner Geschäftstätigkeit durch den pandemiebedingten zweiten Shutdown in Deutschland. Aktuell befinden sich 48 Projekte im Bau und Vertrieb mit einem Verkaufsvolumen von rund 580 Mio. EUR. Davon sind 18 Projekte mit einem Verkaufsvolumen von rund 144 Mio. EUR im Bau. Mit der Fertigstellung werden 531 neue Eigentümer ihr Eigenheim beziehen können. Zeitnah startet der Bau und Vertrieb von weiteren fünf Projekten, die ein Verkaufsvolumen von rund 95 Mio. EUR haben und 236 Wohneinheiten schaffen.

"Bei den Projekten der Traumhaus AG gibt es kaum zeitliche Verzögerungen und nur sehr geringe Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb durch den pandemiebedingten zweiten Shutdown seit November 2020. Vertrieb und Verkauf unserer Projekte laufen planmäßig. Auch hier sehen wir keine Verzögerung durch die Covid-19-Pandemie. Den Baustart unseres innovativen Fertigteilewerkes für serielle Massivbauteile konnten wir ebenfalls in der letzten Woche vermelden. Voraussichtlich wird das Werk im Spätsommer 2021 in Produktion gehen können. Ein wichtiger Meilenstein für die Traumhaus AG. Insgesamt ist Traumhaus gut durch das Corona-Jahr 2020 gesteuert und auch für 2021 gut aufgestellt", ist sich Otfried Sinner, Vorstandsvorsitzender der Traumhaus AG, sicher.

Über Traumhaus AG

Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel.

Traumhaus AG Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 - 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de

Traumhaus AG Pressesprecherin Christine Stein +49-6122-58653-555 c.stein@traumhaus-familie.de

