DGAP-News: Traumhaus AG: Konsequenter Wachstumskurs der Traumhaus AG dauert fort (deutsch)

Konsequenter Wachstumskurs der Traumhaus AG dauert fort

Baurecht plus Ankauf weiterer Flächen in Haßloch und Gießen

Wiesbaden, 22.02.2022: Traumhaus AG setzt ihren Wachstumsplan weiter konsequent um. Noch im Dezember 2021 ist der Bebauungsplan für die Grundstücke mit einer Größe von knapp 17.000 Quadratmetern in Haßloch/Rheinland-Pfalz rechtskräftig geworden. Nun sicherte sich der erfahrende Wiesbadener Projektentwickler Traumhaus ergänzend noch die letzte Fläche mit zusätzlich gut 10.600 Quadratmetern im Gebiet "Äußerer Herrenweg", die ebenfalls schon im rechtskräftigen B-Plan inbegriffen ist.

"In Haßloch entsteht ein weiteres großes Projekt mit bis zu 74 Reihenhäusern, die ein Verkaufsvolumen von rund 30 Mio. EUR besitzen. Traumhaus gelingt es kontinuierlich, finanzbare Grundstücke in guten Lagen zu erwerben. Wir verfügen über eine hohe Umsatz-Projekt-Pipeline von rund 500 Millionen Euro. Diese sichert uns für die nächsten Jahre ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent", kommentiert Traumhaus-Vorstandsvorsitzender Otfried Sinner.

Außerdem als neu gesichert vermeldet Traumhaus die Beurkundung eines weiteren Grundstücks in Linden bei Gießen mit 22 Wohneinheiten in der Planung und einem Gesamtverkaufsvolumen i. H. v. von rund zehn Mio. EUR.

Über Traumhaus AG

Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel.

Traumhaus AG Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 - 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de

Traumhaus AG Pressesprecherin Christine Stein +49-6122-58653-555 c.stein@traumhaus-familie.de

Medienkontakt: BeckerBeratungsGesellschaft (BBG) Klaus-Karl Becker Neustr. 23 55296 Gau-Bischofsheim / Mainz +49 (0) 172 61 41 955 kkb@b-bg.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Traumhaus AG Borsigstraße 20a 65205 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 6122 586 53 0 Fax: +49 (0)6122 586 53 - 0 E-Mail: info@traumhaus-familie.de Internet: www.traumhaus-familie.de

ISIN: DE000A2NB7S2

WKN: A2NB7S Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 1285583

