DGAP-News: Traumhaus AG meldet hohe Bauaktivität und Fertigstellungen in Erbenheim (deutsch)

Traumhaus AG meldet hohe Bauaktivität und Fertigstellungen in Erbenheim

Auf den drei Bauabschnitten in Wiesbaden-Erbenheim mit insgesamt 13.600 qm Wohn-/Nutzfläche entstehen 174 Wohnungen und sieben Gewerbeeinheiten. Davon befinden sich aktuell 104 Einheiten im Bau. 70 Wohnungen übergab die Traumhaus AG am Freitag, den 17. Dezember 2021.

"Die Übergabe der Wohnungen an die Käuferin in Wiesbaden-Erbenheim fand vor dem vertraglich festgelegten Datum statt. Damit stellen wir erneut unter Beweis, dass Traumhaus auch in Pandemiezeiten und Rohstoffverknappungen termingerecht fertigstellt", resümiert Traumhaus-Vorstandsvorsitzender Otfried Sinner.

Traumhaus ist jedoch nicht nur Wiesbaden aktiv, deutschlandweit befinden sich gegenwärtig 610 Wohneinheiten im Bau.

Über Traumhaus AG

Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel.

Traumhaus AG Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 - 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de

Traumhaus AG Pressesprecherin Christine Stein +49-6122-58653-555 c.stein@traumhaus-familie.de

Medienkontakt: BeckerBeratungsGesellschaft (BBG) Klaus-Karl Becker Neustr. 23 55296 Gau-Bischofsheim / Mainz +49 (0) 172 61 41 955 kkb@b-bg.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Traumhaus AG Borsigstraße 20a 65205 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 6122 586 53 0 Fax: +49 (0)6122 586 53 - 0 E-Mail: info@traumhaus-familie.de Internet: www.traumhaus-familie.de

ISIN: DE000A2NB7S2

WKN: A2NB7S Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München

