DGAP-News: Traumhaus AG meldet Zahlen für Geschäftsjahr 2020 (deutsch)

Traumhaus AG meldet Zahlen für Geschäftsjahr 2020

Traumhaus AG meldet Zahlen für Geschäftsjahr 2020

Unternehmen bleibt auf Wachstumskurs

Wiesbaden, 1.6.2021: Die vorläufige Prognose der am 24. März 2021 veröffentlichten Corporate News zum Konzernumsatz der Traumhaus AG ( ISIN: DE000A2NB7S2 ) für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 hat sich mit 85,8 Mio. EUR im oberen Bereich der Range bestätigt (Prognose: 84 bis 86 Mio. EUR; Vorjahr: 86,3 Mio. EUR). Die Gesamtleistung einschließlich sonstiger betrieblicher Erträge kletterte auf 101,2 Mio. EUR (Vorjahr: 74 Mio. EUR).

Das Konzern-EBITDA war in der Prognose noch mit einer Spannbreite von 8,8 bis 9,0 Mio. EUR angegeben worden (Vorjahr: 8,1 Mio. EUR). Dieses Ergebnis hat die Traumhaus AG mit 9,2 Mio. EUR sogar noch übertroffen.

Die Eigenkapitalquote steigt 2020 auf 23,85% (Vorjahr: 16.60%), während die Bilanzsumme einen Rückgang auf 119,26 Mio. EUR verzeichnet (Vorjahr: 139,7 Mio. EUR). Das Eigenkapital wächst wiederum auf 28,4 Mio. EUR (Vorjahr: 23,2 Mio. EUR).

Alle Zahlen sind noch nicht testiert.

Otfried Sinner, Vorstandsvorsitzender Traumhaus AG: "Unser Geschäftsmodell des seriellen Bauens hat sich in dem anspruchsvollen Geschäftsjahr 2020 bewährt, weil wir durch unseren hohen Grad der Automatisierung und Digitalisierung mit der fortschreitenden Industrialisierung der Baubranche nicht nur schritthalten konnten, sondern in dieser Krisenzeit noch ausgebaut haben. Deshalb sind wir zufrieden, ein so gutes Ergebnis für 2020 erreicht zu haben. Der umfangreiche schon gesicherte Grundstückbestand mit einem Verkaufsvolumen von 500 Mio. Euro lässt einen jährlichen Zuwachs von durchschnittlich mindestens 15 bis 20 Prozent erwarten."

Über Traumhaus AG

Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel.

Traumhaus AG Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 - 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de

Traumhaus AG Pressesprecherin Christine Stein +49-6122-58653-555 c.stein@traumhaus-familie.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Traumhaus AG Borsigstraße 20a 65205 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 6122 586 53 0 Fax: +49 (0) 6122 586 53 53 E-Mail: info@traumhaus-familie.de Internet: www.traumhaus-familie.de

ISIN: DE000A2NB7S2

WKN: A2NB7S Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 1203004

