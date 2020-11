Trump vs. Biden: NeXR Technologies SE realisiert gemeinsam mit Baby Giant Hollyberg innovativen Showcase zur US-Wahl - NeXR MoCap-Technologie unterstreicht Game-Changer-Potenzial

Berlin, 04. November 2020

Während die US-Präsidentschaftswahl weiter offen ist, bringt die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) die eigene Motion-Capture-Technologie (MoCap) in einem innovativen Showcase zur Anwendung. Hierzu kooperierte das MoCap-Studio OnPoint mit den Babelsberger Animationsexperten Baby Giant Hollyberg. In weniger als zehn Tagen entstand mit Big Baby Debate ein unterhaltsamer, animierter Kurzfilm zur Unterstützung der US-Wahl auf High-End Niveau. Für das Projekt konnte der ehemalige Animator von Pixar Animation Studios, Jimmy Hayward, gewonnen werden.

Entscheidend für den Erfolg der schnellen Umsetzung sind die effizienten Anwendungen und Prozesse von OnPoint. Klassische Keyframe-Animationen wurden hierbei durch agile Workflows und State-of-the-Art MoCap ersetzt. Dank NeXR und seiner MoCap-Technologie konnte das Produktionsteam gleich vor Ort erste Ergebnisse als 3D-Vorschau am Set generieren und prüfen. Das spart wertvolle Ressourcen, Zeit und reduziert Produktionskosten signifikant.

NeXR und Baby Giant Hollyberg beschreiten mit ihrer Kooperation somit neue Wege, um den Innovationsprozess im beliebten Animationsgenre voranzutreiben.

"Im Rahmen der Kooperation haben zwei hochmotivierte Teams ihre Kompetenzen gebündelt. Das Ergebnis ist absolut überzeugend. Vor allem vor dem Hintergrund der geringen Umsetzungszeit. Wir sind uns sicher, weitere Partner und Kunden von unserer Technologie überzeugen zu können", sagt Markus Peuler, CEO von NeXR Technologies SE.

NeXR Technologies SE ( ISIN DE000A1K03W5 ) - General Standard/Regulierter Markt

Über NeXR Technologies

NeXR steht für die Entwicklung von Technologien und Apps der nächsten Generation, bei denen Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR) zusammenkommen, um die nächste Extended Reality (XR) zu realisieren. Die NeXR Technologies SE aus Berlin (XETRA: 99SC) ist ein Virtual-Reality (VR)-First-Mover mit einzigartiger Hard- und Software-Expertise. Die Geschäftsfelder 3D-Scannersysteme, Motion Capture & Animation und VR-Experiences beschäftigen sich mit zukunftsweisenden Services und Produkten und verbinden sich innerhalb einer einzigartigen Value Chain. "3D Instagraph" entwickelt und vertreibt die eigenentwickelten Scannersysteme, mit Hilfe derer in sekundenschnelle fotorealistische 3D Avatare erzeugt werden können. "OnPoint Studios" bietet in einem der größten MoCap-Studios Deutschlands alle Dienste rund um Motion Capture und Animation an und kann die Avatare aus dem 3D-Scanner direkt und individuell animieren. Die logische Ergänzung der Value Chain bietet die Marke und VR-Agentur "VRIDAY", welche die Avatare in VR Experiences einbindet und als Agentur Beratung, Umsetzung und Publishing von VR Experience für Unternehmen bietet. Die NeXR Technologies SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: NeXR Technologies SE Lydia Herrmann Investor Relations Charlottenstraße 4 10969 Berlin Deutschland l.herrmann@nexr-technologies.com www.nexr-technologies.com Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-3 Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1

