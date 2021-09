TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL-Beteiligung Montano forciert Wachstum durch Partnerschaft mit Carlyle im Bereich Logistikimmobilien

München, 28. September 2021

TTL-Beteiligung Montano forciert Wachstum durch Partnerschaft mit Carlyle im Bereich Logistikimmobilien

* Carlyle beauftragt Montano mit dem Asset Management eines bestehenden Portfolios von 12 Logistikimmobilien in Deutschland

* Partnerschaft sieht Portfolioausbau auf bis zu 500 Mio. Euro vor

* Montano stärkt Position in der Assetklasse Logistik

Die Montano Real Estate GmbH, an der die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG") ( ISIN DE0007501009 ) mit 50 Prozent beteiligt ist, geht mit dem globalen Investmentmanager Carlyle eine Partnerschaft für Investitionen in stadtnahe Logistikimmobilien in Deutschland ein.

Dabei übernimmt Montano zum einen das Asset Management des aus zwölf Logistikimmobilien zusammengesetzten Bestandsportfolios in Deutschland. Zum anderen ist Montano für die Erweiterung des deutschen Logistik-Portfolios durch die Akquisition neuer Logistikliegenschaften betraut. Der Wert des Portfolios soll auf bis zu 500 Mio. Euro aufgebaut und damit mehr als verdoppelt werden. Montano baut damit ihr Geschäft in der Asset Klasse Logistikimmobilien in Deutschland erheblich aus und stärkt ihre Position in einem der etabliertesten und attraktivsten Logistikmärkte Europas.

Im Fokus der Partnerschaft stehen Distributionsobjekte in erstklassigen stadtnahen Lagen. Alle bestehenden Immobilienobjekte wurden von Carlyle über den paneuropäischen Immobilienfonds Carlyle Europe Realty (CER) erworben.

"Die Partnerschaft mit Carlyle bei Logistikimmobilien in Deutschland ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung von Montano. Der weitere Ausbau der Assetklasse Logistik unterstreicht das hohe Potential unserer Montano-Beteiligung und bestätigt damit die Investmentstrategie der TTL", erläutert Theo Reichert, CEO der TTL AG.

TTL ist seit Dezember 2020 an der Montano Real Estate beteiligt und hat ihren Anteil an dem führenden unabhängigen Core-Plus und Value-Add Immobilienunternehmen im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt im Mai 2021 von 30 % auf 50 % aufgestockt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.montano.eu/index.html#news

Über TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN DE0007501009/Börsenkürzel TTO) ist eine auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt spezialisierte börsennotierte Beteiligungsgesellschaft. Ziel ist es, als Beteiligungsholding profitable Investments ein-zugehen, diese zu begleiten und weiterzuentwickeln, um an ihrer Wertsteigerung zu partizipieren und die Ertragskraft der TTL AG im Interesse der Aktionäre nachhaltig zu steigern. TTL investiert sowohl in privat gehaltene als auch in börsennotierte dividendenstarke Immobiliengesellschaften. Zudem beteiligt sich TTL auch über Plattformen an Immobilienprojekten und Immobilien, wobei für diese Investments von der TTL-Gruppe neben Eigenkapital auch Mezzanine-Finanzierungen zur Verfügung gestellt werden.

Das in München ansässige Unternehmen ist über die TTL Real Estate GmbH an gelisteten dividendenstarken Immobiliengesellschaften, vor allem der DIC Asset AG, investiert. Gleichzeitig engagiert sich die Gesellschaft an Immobilienprojektentwicklungen, Value-Add-Bestandsimmobilien und -portfolios und plant perspektivisch auch in weitere Immobilienportfolios zu investieren. Seit Ende 2020 hält die TTL AG eine Beteiligung an der ebenfalls in München ansässigen Montano Real Estate GmbH.

Über Montano Real Estate GmbH

Im Jahr 2013 von Ramin Rabeian und Sebastian Schöberl gegründet, hat sich Montano schnell zum lokalen Partner für globale Investoren auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt entwickelt. Mit über 40 abgeschlossenen Transaktionen und einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. EUR ist Montano Partner einer Reihe institutioneller Investoren wie Staatsfonds, Investmentbanken und führender Private-Equity-Gesellschaften.

Ansprechpartner TTL für Investoren und Presse

Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-23 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de

ISIN: DE0007501009

WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1236348

