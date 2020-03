DGAP-News: TubeSolar AG: Die Zukunft der Agro-Photovoltaik - seit 14. Februar an der Börse in Düsseldorf (deutsch)

TubeSolar AG: Die Zukunft der Agro-Photovoltaik - seit 14. Februar an der Börse in Düsseldorf

24.03.2020 / 08:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Innovativer Hersteller von Dünnschichtröhren zur Solarstromgewinnung

* Patentgeschützte Röhrentechnologie ermöglicht Doppelnutzung von Agrarflächen

* Erfolgreiche Transformation der früheren OSRAM/LEDVANCE Leuchtstoffröhrenfertigung in Augsburg

* Aktuelle Marktkapitalisierung: ca. 40 Mio. Euro

Augsburg, 24. März 2020 - Die TubeSolar AG ist ein innovativer Hersteller von robusten Dünnschichtröhren zur Solarenergiegewinnung. TubeSolar hat als Spin-off die Laborfertigung samt Patenten von OSRAM/LEDVANCE in Augsburg übernommen. Seit 14. Februar 2020 sind insgesamt 10 Millionen nennwertlose Inhaberaktien (Stückaktien) des Unternehmens zum Handel im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf zugelassen. Der Kurs am ersten Handelstag wurde mit 1,80 Euro festgestellt. Aktuell wird die Aktie zu Kursen um die 4,00 Euro gehandelt. Damit beträgt die Marktkapitalisierung ca. 40 Mio. Euro.

Die TubeSolar AG nutzt die erworbene weltweit patentgeschützte Technologie von OSRAM/LEDVANCE seit 2019 zur Herstellung von Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren, die zu Modulen zusammengefügt werden. Die Module bestehen aus robusten, gegenüber Umwelteinflüssen versiegelten Glasröhren mit integrierter flexibler Dünnschicht-Solarzelle (CIGS). Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften, insbesondere ihrem geringen Gewicht, ihrer Durchgängigkeit für Licht/Wasser, der geringen Windlast sowie ihrer hohen Wetterbeständigkeit stellen sie eine neue, innovative Lösung für den Photovoltaik-Markt dar.

Der anfängliche Fokus liegt auf Anwendungen in der Agrikultur (Agro-Photovoltaik). Durch die Überdachung von Agrarflächen können diese gleichzeitig für die Landwirtschaft und zusätzlich für die solare Energiegewinnung genutzt werden. Damit erschließen sie eine doppelte Einnahmequelle. Diese effiziente und profitable Art der Doppelbewirtschaftung kann mit herkömmlichen Flächenkollektoren nur unzureichend umgesetzt werden. Ein weiterer Vorteil der TubeSolar-Module, neben der einfachen und kostengünstigen Aufständerung, besteht in der Teilbeschattung, welche die Pflanzen vor Sonneneinstrahlung schützt und den Wasserbedarf in trockenen Regionen reduziert.

TubeSolar verfolgt eine klare Wachstumsstrategie, um von dem Trend zur Energieerzeugung aus Sonnen- und Tageslicht zu profitieren. Die Strategie basiert auf dem sukzessiven Ausbau von Anwendungsmöglichkeiten und der internationalen Expansion.

Reiner Egner, Vorstand der TubeSolar AG, sagt: 'Wir freuen uns sehr, dass wir den Weg an die Börse erfolgreich absolviert haben und uns jetzt mit aller Kraft dem operativen Geschäft widmen können. Das Börsenlisting war ein bedeutender Meilenstein und gleichzeitig der nächste logische Schritt, um unser volles Potenzial zukünftig als börsennotierte Gesellschaft auszuschöpfen. Wir sind vom überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial unserer innovativen Technologie überzeugt und fokussieren uns weiter auf die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie."

Jürgen Gallina, Chief Technology Officer (CTO) der TubeSolar AG ergänzt: 'Der Börsengang gibt uns Rückenwind und eröffnet uns für das geplante Wachstum neue Finanzierungsoptionen. Die bestehende Pilotfertigung über den Zwischenschritt einer vollautomatischen Pilotanlage auf eine jährliche Produktionskapazität von 250 MW hoch zu skalieren ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir intensiv angehen. Zusammen mit meinen sehr erfahrenen Kollegen aus ehemaligen OSRAM/LEDVANCE-Zeiten verfügen wir über das notwendige Know-how, ein exzellentes Produkt, ein engagiertes Team sowie eine erstklassige Führungsmannschaft mit operativer Expertise. Beste Voraussetzungen also, unsere Ziele zu erreichen."

Über TubeSolar AG Die TubeSolar AG hat als Spin-off die Laborfertigung samt Patenten von OSRAM/LEDVANCE in Augsburg übernommen und nutzt diese patentgeschützte Technologie seit 2019 zur Herstellung von Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren, die zu Modulen zusammengefügt werden. Diese haben gegenüber Silizium-Solarmodulen erhebliche Vorteile hinsichtlich Gewicht, Geometrie, Materialeinsatz, Ertrag, Langzeitstabilität und Recycling. Die Technologie soll vor allem im Agrarbereich eingesetzt werden und landwirtschaftliche Produktionsflächen überspannen. In den nächsten Jahren ist geplant, die Produktion in Augsburg auf eine jährliche Produktionskapazität von 250 MW auszubauen.

Service Website: www.tubesolar.de Ansprechpartner Investor Relations: Maximilian Fischer, mailto: m.fischer@tubesolar.de max. Equity Marketing GmbH, Marienplatz 2, 80331 München, Tel.: +49 89 13928890

