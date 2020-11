DGAP-News: u-blox AG: u-blox Capital Markets' Day (deutsch)

u-blox AG: u-blox Capital Markets' Day

u-blox Capital Markets' Day

- Erhöhte Geschäftstätigkeit getrieben durch die Region APAC und den Automobilsektor

- Kein Paradigmenwechsel in Bezug auf die langfristige Strategie erwartet, doch der kurzfristige Ausblick ist durch Unsicherheiten von Covid-19 getrübt

Thalwil, Schweiz - 25. November 2020 - u-blox (SIX:UBXN,OTC:UBLXF), ein weltweit führender Anbieter von Positionierungs- und drahtlosen Kommunikationstechnologien, hält heute seinen jährlichen Capital Markets' Day für Analysten und Investoren ab. Im Rahmen des Updates zum Geschäftsgang berichtet u-blox, dass das Unternehmen nach dem Abschwung, der im zweiten und dritten Quartal 2020 aufgrund des schwierigen Covid-19-Umfelds zu verzeichnen war, erhöhte Aktivitäten in allen Segmenten und Industrien des Unternehmens beobachtet. Die Geschäftsaktivitäten von u-blox haben sich in Asien, wo die Volkswirtschaften im Vergleich zu anderen Regionen früher wieder geöffnet wurden, am stärksten erholt. Das Unternehmen berichtet auch, dass der Automobilsektor, der von den weltweiten Produktions- und Geschäftsschliessungen stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, eine Wiederbelebung der Aktivitäten verzeichnet und eine wichtige Triebfeder für die jüngste Erholung der Unternehmensleistung ist. Der monatliche Auftragseingang ist seit Mai in jedem aufeinanderfolgenden Monat stark angestiegen.

Auch wenn die jüngsten Entwicklungen positiv sind, gibt es angesichts der wachsenden Risiken immer noch beträchtliche Unsicherheiten bis ins Jahr 2021, die von der zweiten Welle von Covid-19-Infektionen und den daraus resultierenden Lockdown-Situationen weltweit ausgehen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, in einer starken finanziellen Position zu bleiben und stellt die eingeleiteten Kosteneinsparungs- und Effizienzmassnahmen in Höhe von jährlich CHF 15 Millionen sicher. F&E-Prioritäten und -Ausgaben werden überprüft, um u-blox' Technologieführerschaft und Innovation mit den Zielen des freien Cash-Flows in Einklang zu bringen.

Trotz der aktuellen Herausforderungen durch Covid-19 stellt das Unternehmen keinen Paradigmenwechsel bei den wichtigsten Megatrends, welche die langfristige Strategie und die Wachstumsperspektiven bestimmen, fest und konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung der nächsten Generation drahtloser Konnektivitäts-Technologie.

Auf der Produktseite lancierte u-blox Anfang November u-blox M10, seine neuste hochintegrierte GNSS-Plattform (Global Navigation Satellite System), die vollständig intern entwickelt wurde. Mit M10 setzt u-blox einen neuen Massstab für extrem stromsparende Hochleistungs-Positionierungsanwendungen. M10 wurde auf die Bedürfnisse von tragbaren und industriellen Anwendungen zugeschnitten und bietet eine Positionierungsleistung mit ultraniedrigem Stromverbrauch ohne Einbussen bei Genauigkeit und Verfügbarkeit. Diese Plattform eignet sich ideal für eine Vielzahl von kompakten batteriebetriebenen Anwendungen, zum Beispiel Sportuhren, oder auch Überwachungseinrichtungen für verschiedene Gegenstände wie z.B. Transportbehälter, oder für Herdenmanagement. Es wird erwartet, dass die verbesserte Leistungsfähigkeit von u-blox M10 zahlreiche innovative Anwendungen befeuern wird.

Ausblick - Geschäftsjahr 2020 u-blox hatte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 anlässlich des Halbjahresberichts 2020 aufgrund mangelnder Visibilität zum damaligen Zeitpunkt zurückgezogen. Wir sind aufgrund der Vorschriften des britischen Takeover Code und der kürzlich erfolgten Ankündigung eines möglichen Angebots für Telit Communications plc nun nicht in der Lage, eine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2020 abzugeben. Das Unternehmen geht davon aus, in naher Zukunft eine Aktualisierung der Vorschau vorlegen zu können.

Der Capital Markets' Day Webcast findet heute um 16.00 CET virtuell statt u-blox hält heute seinen Capital Markets' Day für Analysten und Investoren ab. Das Management wird eine Reihe von formellen Präsentationen zeigen, welche von einer Frage- und Antwortrunde gefolgt werden. Die Folienpräsentation und der Webcast werden auf der Webseite unter dem Link https://www.u-blox.com/en/reporting-center#tab-presentations zugänglich sein.

Details zum Webcast Link zur Registrierung: https://ccwebcast.eu/links/ublox201125/indexl.html

Telefonkonferenz Um teilzunehmen, wählen Sie bitte die folgende Nummer ca. 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz:

Schweiz / Europa: +41 (0) 58 310 50 00 Grossbritannien: +44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Über u-blox Die Schweizer u-blox AG (SIX: UBXN) ist ein führender Anbieter von Modulen und Chips für drahtlose Kommunikation und Positionierung für den Automobil-, Industriegüter- und Konsumgütermarkt. Lösungen von u-blox ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und drahtlos in Mobilfunknetzen und über Kurzstrecken zu kommunizieren. Mit einem breiten Portfolio an Chips, Modulen und einem wachsenden Ökosystem an Produkten, die Datendienste unterstützen, ist u-blox einzigartig positioniert und ermöglicht seinen Kunden, schnell und kostengünstig innovative Lösungen für das Internet der Dinge zu entwickeln. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien und den USA ist u-blox auch global präsent ( www.u-blox.com). Besuchen Sie uns auf Facebook, LinkedIn, Twitter @ublox und YouTube

Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die deutsche Übersetzung vom englischen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der englischen Version.

