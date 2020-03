u-blox AG: u-blox gibt die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 bekannt

13.03.2020 / 07:00

Pressemitteilung

u-blox gibt die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 bekannt

Thalwil, Schweiz - März 13, 2020 - u-blox (SIX: UBXN), ein weltweit führender Anbieter von Positionierungs- und drahtlosen Kommunikationstechnologien, gibt heute ihre Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 bekannt.

Finanzielle Zusammenfassung

- Umsatz von CHF 385.1 Mio. gegenüber CHF 393.3 Mio. im letzten Jahr, ein Rückgang von 2.1%.

- Bruttogewinn (bereinigt) von CHF 175.1 Mio. im Vergleich zu CHF 177.9 Mio. im letzten Jahr, ein Rückgang von 1.6%, und daraus resultierend eine Bruttomarge von 45.5% gegenüber 45.2% im letzten Jahr

- EBIT (bereinigt) von CHF 43.1 Mio. im Vergleich zu CHF 60.4 Mio. im letzten Jahr

- Reingewinn (bereinigt) vor Minderheitsanteilen von CHF 32.0 Mio., gegenüber CHF 48.2 Mio. im letzten Jahr

- Operate Cash Flow from CHF 77.3 Mio. gegenüber CHF 36.3 Mio. Im 2018

- Free Cash Flow from CHF 10.5 Mio. (CHF 21.3 Mio vor Akquisitionen), gegenüber CHF -27.0 Mio. im letzten Jahr

- EBITDA (bereinigt) von CHF 71.7 Mio., im Vergleich zu CHF 81.2 Mio. im letzten Jahr

- CHF 127.4 Mio. an liquiden Mitteln zum Jahresende 2019, verglichen mit CHF 136.3 Mio. zum Jahresende 2018

Business-Highlights / Erfolge

- Der 500-millionste verkaufte GNSS-Empfänger belegt die immer grössere Rolle der Satellitenpositionierung in Verbraucher-, Industrie- und Automobilanwendungen.

- Übernahm im Juli 2019 das Bluetooth-Modulgeschäft von Rigado, wodurch das Kurzstreckenfunk-Produktportfolio von u-blox um eine grosse Anzahl neuer Kunden, neue Vertriebsbeziehungen und ein Team von talentierten Ingenieuren erweitert wurde.

- Erweiterte die bestehenden Partnerschaften mit Sapcorda und Kudelski, um das Geschäft mit Datendienstleistungen von u-blox auszubauen und den Kunden noch mehr Wertschöpfung zu bieten.

- Weiterhin bedeutende Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt, wobei derzeit sechs neue Plattformen für alle u-blox Technologien in Entwicklung sind.

Produkt-Highlights

Im Jahr 2019 hat u-blox auf der gesamten Produktpalette ihrer Plattformen aufregende neue Produkte vorgestellt:

- SARA-R5-Chipsatz und -Modulserie - für Mobilfunkkommunikation, liefert hochsichere, energiesparende Kommunikation und Positionierung für das IoT.

- NINA-B4 und BMD-360 Kurzstreckenfunkmodule - autonomous Bluetooth Module, auch ideal für Positionierungsanwendungen in Innenräumen und für Einsätze unter besonders schwierigen Bedingungen.

- ZED-F9K-Positionierungsmodul - Dead Reckoning-Modul, das die Erwartungen des Automobilmarktes an hochpräziser Positionierung ideal erfüllt.

- M9 - Positionierungs-Chipsatz und -Module für anspruchsvolle Automobil- und anspruchsvolle Telematikanwendungen.

- u-connect - ermöglicht einfache und interaktive Entwicklung von integrierten Anwendungen und vereinfacht dadurch die Entwicklung von drahtlosen Bluetooth- und Wi-Fi-Geräten.

Kommentar der Geschäftsführung Thomas Seiler, Chief Executive Officer von u-blox, kommentierte: "2019 war ein solid Jahr für u-blox, trotz sub-optimaler Marktbedingungen in der EMEA-Region und in Amerika. Insgesamt war das Geschäftsklima in der EMEA-Region aufgrund der anhaltenden Handelsstreitigkeiten, die in der gesamten Region Unsicherheiten verursachten, verhalten. In Nord- und Südamerika wirkte sich die Verzögerung bei der Netzwerkbereitschaft auf unsere Umsätze aus wärnenwänderen. ein Wiedererstarken der Umsätze in APAC, angeführt von einem starken Aufschwung in China, wodurch die gesamte Region von der grossen Nachfrage nach unseren Produkten für industrielle und automobile IoT-Anwendungen profitierte ".

"Ich freue mich auch, dass wir 2019 eine wichtige Reihe neuer Produkte, einschließlich des UBX-R5-Halbleiterbausteins für Mobilfunk, auf den Markt gebracht haben, um sicherzustellen, dass unsere Kunden Zugang zu den modernsten Funktionen Positionierungstechnologie haben. Wir haben auch 2019 mit Investitionen von CHF 78.9 Millionen Franken weiterhin erheblich in Forschung und Entwicklung investiert, um die nächste Generation von Produkten zu entwickeln, die unser langfristiges organisches Wachstum vorantreiben werden werden in the Internet. Die Nachfrage für diese Produkte nimmt nur noch zu, und u-blox ist stark positioniert, um von dieser Dynamik im Jahr 2020 und darüber hinaus zu profitieren.

Ausblick 2020 Für das Jahr 2020 stellt u-blox die folgenden Orientierungspunkte zur Verfügung. Dabei sind die Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs, über die Anfang 2020 erstmals umfassend berichtet wurde, bedeutend und zentral für die herrschende Ungewissheit im Geschäftsumfeld von u-blox auf der ganzen Welt. Wir bleiben sehr wachsam und beobachten und bewerten die Situation sowie neue Informationen bekannt werden. Das Unternehmen erwartet gegenwärtig keine direkten negativen Auswirkungen auf die Produktion und unterhält solid Lagerbestände. u-blox hat entsprechende Prozesse eingeführt, um die Risiken für u-blox und die Mitarbeitenden zu mindern. Aufgrund der vielen Variablen und Ungewissheiten bezüglich dieses Ausbruchs kündigen wir weitere Bandbreiten als normal an, und wir werden unsere Richtlinien bei Bedarf aktualisieren.

- Umsatz in der Größenordnung von CHF 380 Mio. CHF und CHF 440 Mio. - EBITDA in der Bandbreite von CHF 40 Mio. und CHF 80 Mio. - EBIT in der Größenordnung von CHF 0 Mio. und CHF 30 Mio.

Geschäftsbericht und Video: https://www.u-blox.com/en/annual-report-2019 Presentation:

https://www.u-blox.com/sites/default/files/documents/Presentation_Full_Year_2019.pdf

Vollständige Pressemitteilung : https://www.u-blox.com/en/investor-press-releases/financial-results-2019

Finanzieller Überblick Der Umsatz von CHF 385.1 Mio. entsprach mit einem EBIT (bereinigt) von CHF 43.1 Mio. und einem EBITDA (bereinigt) von CHF 71.7 Mio. den jüngsten Prognosen. Wir verzeichneten einen Wiederaufschwung in der Region Asien-Pazifik (APAC), einschließlich einer starken Erholung in China, die durch Rückgänge in unseren Regionen Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) und Amerika aufgrund von Markt- und makroös.

In APAC stiegen die Einnahmen um 5% auf CHF 145.6 Mio. im Jahr 2019 gegenüber CHF 139.3 Mio. im Jahr 2018, was auf eine solid Nachfrage in den Industrie- und Automobilmärkten zurückzuführen ist. China erholte sich mit einem Anstieg der Einnahmen um 16.0% zu 2018, was auf höhere inländische Investitionen in Technologie für die Infrastruktur und das Wachstum des industriellen Auslandsvermögens zurückzuführen ist. Auch in Japan verzeichneten wir ein gutes Wachstum. Das APAC-Wachstum wurde durch den Wegfall eines großen Kunden in Taiwan belastet, der unsere Geschäftsbedingungen nicht eingehalten hatte.

Die Einnahmen in der Region EMEA gingen von 126.4 Mio. im Jahr 2018 auf CHF 119.3 Mio. (-6%) im Jahr 2019 zurück, wobei 2018 einmalige Einzelprojekte umfasste. Die Region EMEA erlebte ein Wachstum in neuen Märkten, einschließlich der Mikromobilität und Nachhaltigkeitsanwendungen wie Solarumrichter und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. EMEA beobachtete in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 auch einen Aufschwung im Automobilsektor im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, der durch einen Anstieg an verkauften Fahrzeugen bedingt war. Insgesamt wird die Region weiterhin durch die negative Stimmung aufgrund der anhaltenden globalen Handelsstreitigkeiten eingeschränkt, welche unsere Kunden in Europa dazu veranlasst haben, ihre Investitionsaktivitäten zu verlangsamen, und das Level der Exportgeschäftstätsttät.

In Nord- und Südamerika gingen die Einnahmen um CHF 7.2 Mio. oder 6% gegenüber dem Vorjahr auf CHF 119.2 Mio. zurück, da es im Zusammenhang mit der Migration zu LTE-basierter Konnektivität zu anhaltenden Verzögerungen kam. Wir erlebten jedoch einen beschleunigten LTE-Verkauf in der zweiten Hälfte des Jahres 2019, und wir sind optimistisch, dass sich die Einführung im Jahr 2020 beschleunigen wird.

Aufschlüsselung der Einnahmen u-blox ist in zwei Segmenten tätig:

- Positionierung und drahtlose Produkte

u-blox entwickelt und verkauft Chips und Module für die Positionierung und drahtlose Konnektivität, die in der Automobil-, Industrie- und Konsumgüterindustrie eingesetzt werden. Im Jahr 2019 betrug der Umsatz CHF 385.0 Mio. gegenüber CHF 393.0 Mio. im Jahr 2018.

- Dienstleistungen

u-blox bietet auch Dienstleistungen im Bereich der drahtlosen Kommunikationstechnologie in Form von Referenzdesigns und Software an. Im Jahr 2019 beliefen sich die Einnahmen für drahtlose Dienste auf CHF 32.1 Mio., verglichen mit CHF 31.4 Mio. im Jahr 2018 (einschliesslich gruppeninterner Einnahmen).

Die geographische Aufteilung der Einnahmen im Jahr 2019 (nach Ort der Rechnungsstellung) war:

- Asien-Pazifik-Einnahmen von CHF 145.6 Mio. (38% Gesamteinnahmen), ein Anstieg von CHF 6.3 Mio. oder 5% gegenüber 2018

- Einnahmen der EMEA von CHF 119.3 Mio. (31% Gesamteinnahmen), ein Rückgang von CHF 7.1 Mio. oder -6% ab 2018

- Einnahmen in Amerika von CHF 119.2 Mio. (31% Gesamteinnahmen), ein Rückgang von 7.2 Mio. oder -6% ab 2018

Im Jahr 2019 erwirtschaftete das Unternehmen etwa 80% der Gesamteinnahmen von 108 Kunden. Der grösste Kunde von u-blox machte nur 4% der Einnahmen aus, und am Jahresende bediente u-blox über 7.200 Kunden weltweit.

Bruttogewinn Der bereinigte Bruttogewinn ging um 1.6% auf CHF 175.1 Mio. im Jahr 2019 zurück, gegenüber CHF 177.9 Mio. im Jahr 2018. Die bereinigte Bruttogewinnmarge war mit 45.5% für 2019 etwas höher als 45.2% im Jahr 2018, was auf positive Veränderungen im Produktmix und geringere Kosten für Lizenzen zurückzuführen ist.

Vertriebs- und Marketingaktivitäten Die Vertriebs- und Marketingausgaben (bereinigt) beliefen sich 2019 auf CHF 35.2 Mio., gegenüber CHF 34.8 Mio. im Vorjahr. Der prozentuale Anteil der Einnahmen für Vertriebs- und Marketingausgaben betrug (bereinigt) 9.1% im Jahr 2019 gegenüber 8.8% im Jahr 2018.

Forschung und Entwicklung Die bereinigten F & E-Ausgaben im Jahr 2019 beliefen sich auf CHF 78.9 Mio. gegenüber CHF 67.8 Mio. im Jahr 2018, was auf einen erhöhten Abschreibungsaufwand für kapitalisierte Projekte, die in die Produktionsphase eintreten, und eine niedrigere Gesamtkapitalisierungsrate laufender Projekte zurückzuführen ist. Somit betrugen die bereinigten F & E-Aufwendungen im Jahr 2019 20.5% of Umsatzes, verglichen mit 17.2% im Jahr 2018.

Aktienbasierte Vergütung Die nach IFRS verbuchten Ausgaben für aktienbasierte Vergütungen beliefen sich 2019 auf CHF 5.3 Mio. gegenüber CHF 8.4 Mio. im Jahr 2018.

Betriebsgewinn (EBIT)

Der bereinigte EBIT betrug CHF 43.1 Mio. im Jahr 2019 gegenüber CHF 60.4 Mio. im Jahr 2018, was einem Rückgang von 28.7% entspricht. Dementsprechend betrug die bereinigte EBIT-Marge 11.2% im Jahr 2019 gegenüber 15.4% im Jahr 2018. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisation betrug CHF 71.7 Mio., ein Rückgang von 11.8% gegenüber 2018 to Derfüg. F & E-Projekte und auf die Markteinführung neuer Produkte zurückzuführen.

Finanzerträge und -kosten

Der bereinigte Finanzertrag betrug CHF 0.5 Mio .. Der bereinigte Finanzaufwand von CHF 4.1 Mio. bestand hauptsächlich aus Zinszahlungen für die beiden ausstehenden Anleihen und aus nicht realisierte Fremdwährungsverluste. Der Anteil am Verlust der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen nach Steuern betrug CHF 4.3 Mio. im Jahr 2019.

Aus der Geschäftstätigkeit erwirtschafteter Netto-Cashflow

Im Jahr 2019 erwirtschaftete u-blox einen Cashflow aus operativer Tätigkeit in Höhe von CHF 77.3 Mio. im Vergleich zu CHF 36.3 Mio. im Jahr 2018, was einem Anstieg von 112.7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies ist auf bessere Margen, einen Rückgang des Nettoumlaufvermögens durch enges Management von Lagerbestand und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sowie auf Auswirkungen der Änderungen der IFRS-Rechnungslegungsstandards zurückzufh.

Wichtigste Investitionstätigkeiten Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte betrugen CHF 56.9 Mio. im Jahr 2019 gegenüber CHF 61.4 Mio. im Jahr 2018. In Prozent des Umsatzes ging die Investitionsquote leicht auf 14.8% im Jahr 2019 zurück, gegenüber 15.6% im Jahr 2018.

Trotz der fortgesetzten Erweiterung der F & E-Pipeline und der gestiegenen Anzahl von Entwicklungsprojekten in allen Produktkategorien gingen die aktivierten Entwicklungskosten verglichen mit CHF 53.8 Mio. im Jahr 2018 leicht auf CHF 50.0 Mio. zurück. In den Jahren 2019 und 2018 wurden keine Investitionen in geistige Eigentumsrechte (Intellectual Property, IP) getätigt. Die Investitionen in Software beliefen sich 2019 auf CHF 0.4 Mio., verglichen mit CHF 0.3 Mio. im Jahr 2018. Die Investitionen in Sachanlagen beliefen sich im Jahr 2019 auf CHF 6.5 Mio., gegenüber CHF 7.3 Mio. im Jahr 2018.

Im Jahr 2019 flossen 87.9% der Gesamtinvestitionen in die Entwicklung neuer Produkte, im Vergleich zu 87.6% im Jahr 2018. In den Jahren 2019 und 2018 wurden keine Investitionen in die Kapazitätserweiterung getätigt.

Finanzierungsaktivitäten Im Jahr 2019 zahlte u-blox Dividenden in Höhe von CHF 11.1 Mio. und erhielt Erlöse in Höhe von CHF 0.9 Mio. aus der Ausgabe von Stammaktien im Zusammenhang mit dem Mitarbeiteraktienoptionsplan. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten enthält auch die Auswirkungen der Änderungen der IFRS-Rechnungslegungsstandards.

Solid Finanzlage Zum Jahresende 2019 hatte u-blox eine starke Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 60.0%. Die flüssigen Mittel und marktfähigen Wertpapiere beliefen sich am 31. Dezember 2019 auf CHF 128.3 Mio., verglichen mit CHF 137.7 Mio. am 31. December 2018.

Der Goodwill stieg aufgrund des Erwerbs von Aktien von Tashang und der Vermögenswerte von Rigado von CHF 55.2 Mio. im Jahr 2018 auf CHF 56.0 Mio. oder 9.6% of the Gesamtvermögens im Jahr 2019.

Auf der Grundlage dieser starken Finanzlage schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Zahlung in Form einer steuerfreien Nennwertreduktion vor. Für dieses Jahr wird eine Nennwertreduktion von CHF 0.60 pro Aktie vorgeschlagen, was eine Ausschüttungsquote von 33.1% of Konzerngewinns ergibt, entsprechend den Ausschüttungsquoten der Vorjahre.

Die Details zu den Finanzergebnissen sind auf der u-blox Website zu finden: https://www.u-blox.com/en/investor-press-releases/financial-results-2019

Details on Telefonkonferenz und zum Webcast Thomas Seiler, CEO, und Roland Jud, CFO, werden am Freitag, den 13. März, um

10:00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz und ein Webcast mit Analysten und Investoren durchführen. Eine Live-Präsentation steht während des Anrufs über den untenstehenden Link zur Verfügung.

Um teilzunehmen, wählen Sie bitte die folgende Nummer ca. 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz:

Schweiz / Europa: +41 (0) 58 310 50 00 Grossbritannien: +44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Links der Webcast-Teilnehmer: Pre-Registration Link: https://ccwebcast.eu/links/ublox200313/indexl.html Der Webcast wird nach der Veranstaltung auf der u-blox Website verfügbar sein.

Über u-blox

Die Schweizer u-blox AG (SIX: UBXN) ist ein führender Anbieter von Modulen und Chips für drahtlose Kommunikation und Positionierung für den Automobil-, Industriegüter- und Konsumgütermarkt. Lösungen von u-blox ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und drahtlos in Mobilfunknetzen und über Kurzstrecken zu kommunizieren. Mit einem breiten Portfolio an Chips, Modulen und einem wachsenden Ökosystem an Produkten, die Datendienste unterstützen, ist u-blox einzigartig positioniert und ermöglicht seinen Kunden, schnell und kostengünstig innovative Lösungen für das Internet der Dinge zu entwickn. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien und den USA ist u-blox auch global präsent.

Finanzkalendar Generalversammlung: 23. April, 2020 Halbjahresergebnisse 2020: 21. August, 2020 Analystentag: 25. November, 2020

Ansprechpartner bei u-blox: Gitte Jensen Investor Relations Tel. +41 44 722 7486 gitte.jensen@u-blox.com

u-blox AG Zürcherstrasse 68 8800 Thalwil Schweiz Tel. +41 44 722 74 44 Fax +41 44 722 74 47 info@u-blox.com www.ublox.com

Vorbehalt Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen widerspiegeln die gegenwärtige Auffassung des Managements und sind mit bekannten und unbekannten Risikenungenenenenenen kenichen, u-blox Gruppe wesentlich von den in solchen Aussagen enthaltenen oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Dazu zählen Risiken in Bezug auf den Erfolg von und die Nachfrage nach den Produkten der Gruppe, die Möglichkeit, dass die Produkte der Gruppe veralten, die Fähigkeit der Gruppe, ihre geistigen Eigentumsrechte zu verteidigen, die Fähigteit dernigeitn zu vermarkten, das dynamische und vom Wettbewerb geprägte Umfeld, in dem die Gruppe operiert, das aufsichtsrechtliche Umfeld, Wechselkursschwankungen, die Fähigkeit der Gruppe, Erlöse zu erzielen und Rentabilität zu erreichen, sowie die fähigteit der Fähigreit. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken bzw. Unsicherheiten tatsächlich eintreten oder sollte sich die zu Grunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesem Bericht gemachten Angaben abweichen. Die Informationen in dieser Mitteilung werden durch u-blox zur Verfügung gestellt und entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. u-blox übernimmt keinerlei Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen,

Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die deutsche Übersetzung vom englischen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der englischen Version.

