DGAP-News: UBS und Baloise beabsichtigen strategische Partnerschaft im Ökosystem 'Home & Living' einzugehen (deutsch)

UBS und Baloise beabsichtigen strategische Partnerschaft im Ökosystem 'Home & Living' einzugehen

07.07.2021 / 07:00

Basel, 7. Juli 2021. Mit der strategischen Zusammenarbeit sollen Kundinnen und Kunden Zugang zu komplementären Services erhalten, die wesentliche Bedürfnisse von Immobilienbesitzenden von der Finanzierung über die Absicherung bis hin zum Unterhalt abdecken. Damit erweitert die Baloise im Rahmen ihrer Strategie "Simply Safe" kontinuierlich die Dienstleistungen und Kooperationen in den Ökosystemen "Home" und "Mobility".

Die Baloise und UBS mit ihren Hypothekenvermittlungsplattformen Atrium und key4 planen eine strategische Partnerschaft einzugehen, um innovative Lösungen und Dienstleistungen für Immobilienbesitzende in der Schweiz anzubieten.

Damit wollen die Unternehmen den sich verändernden Kundenbedürfnissen Rechnung tragen. Die Kernkompetenzen und -dienstleistungen der Kooperationspartner sowie bereits bestehende Digitalangebote sollen künftig optimal in einer gemeinsamen 'customer journey' verbunden werden. Das neue gemeinsame "Home & Living"-Ökosystem soll die Wertschöpfungskette entlang der Kundenbedürfnisse abdecken. Grundlage dafür sollen die etablierten Plattformen Atrium und key4 von UBS, die "Home"-Initiativen von Baloise, bereits bestehende und etwaige neue Firmenbeteiligungen beider Unternehmen sowie mögliche weitere Partnerschaften mit Drittparteien bilden.

Neben der bereits bestehenden Kooperation der beiden Unternehmen im Bereich der Vermittlung von Hypotheken für Renditeliegenschaften, will die Baloise mit der strategischen Partnerschaft zudem ihr Hypothekarangebot ergänzen.

"Die Baloise hat in den letzten Jahren stark in den Ausbau ihres Ökosystems Home investiert. Mit den Kooperationen sowie Beteiligung an innovativen Schweizer Startups wie Houzy, Devis, MOVU, Bubble Box oder Batmaid wurde der Grundstein für ein Dienstleistungsnetzwerk gelegt, welches das alltägliche Leben unserer Kunden einfacher macht. Ich freue mich sehr über die Absicht, mit UBS nun eine starke Partnerschaft einzugehen, die das Fundament für das gemeinsame Ökosystem Home & Living bilden kann", sagt Yannick Hasler, Geschäftsleitungsmitglied und Leiter Privatkunden der Baloise Schweiz.

'UBS hat in der Schweiz mit Atrium und key4 die Basis ihres Plattformgeschäfts gelegt. Der kontinuierliche Ausbau durch Partnerschaften mit innovativen Jungunternehmen und Vermittlern ist zentral bei der Weiterentwicklung unseres Ökosystems. Die geplante strategische Partnerschaft mit Baloise ist komplementär, wir können uns hervorragend ergänzen. Die Verbindung unserer bestehenden wie auch neuen Kunden und Investoren mit führenden Schweizer Dienstleistern bildet einen zentralen Pfeiler unserer Strategie als führende Universalbank der Schweiz", ergänzt Sabine Magri, COO UBS Switzerland AG.

