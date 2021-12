DGAP-News: UET United Electronic Technology AG nimmt 5G-Campus-Netz für den Smart Systems Hub Dresden in Betrieb. (deutsch)

UET United Electronic Technology AG nimmt 5G-Campus-Netz für den Smart Systems Hub Dresden in Betrieb.

Die UET United Electronic Technology AG ( ISIN: DE000A0LBKW6 ), Eschborn, gibt bekannt, dass gemeinsam mit CampusGenius, Technologieführer für Core-Systeme und die Errichtung von 5G-Campus-Mobilfunknetzwerken, ein 5G-Campus-Netzwerk Stand-Alone (SA) für den Smart Systems Hub am Bahnhof Dresden Neustadt in Betrieb genommen und übergeben wurde.

Der Smart Systems Hub ist Teil der Digital Hub Initiative des Bundesministeriums, in der zwölf Digital Hubs ein starkes Netzwerk bilden, das den Austausch von technologischer und wirtschaftlicher Expertise fördert und so Innovationen ermöglicht.

Der Hub ist die Anlaufstelle für Unternehmen, in der Industrie und Infrastruktur, die neue Wege gehen wollen - unter anderem mit Lösungen für smarte Systeme in der IT, in der Produktion und jetzt auch mit 5G-Konnektivität. Der Smart Systems Hub sitzt zusammen mit Startups und Technologieunternehmen in einem großen Co-Working-Space direkt am Bahnhof Dresden Neustadt. In diesem Space steht nun auch das Campus-Netzwerk kostenlos zur Verfügung, um Entwicklungen im Bereich 5G voranzutreiben.

Das 5G-Campus-Netz wird im Rahmen eines Forschungsprojektes für die Entwicklung von 5G-Anwendungen im Auftrag der TU Dresden zur Verfügung gestellt.

"Wir haben uns bewusst für ein 5G-Campus-Netzwerk entschieden, da dieses als geschlossenes Funknetz eine besonders hohe Datensicherheit sowie entsprechend hohe Verbindungsqualität bietet. Dies ermöglicht unseren Partnern täglich, neue Anwendungen zu entwickeln und hier am Standort auch live auszuprobieren", berichtet Michael Kaiser, CEO von Smart Systems Hub. "Das Internet der Dinge (IoT) stellt große digitale Herausforderungen an Unternehmen. Mit der zunehmenden Vernetzung wird 5G - und ist es teilweise schon heute - somit zum Wettbewerbsfaktor. Wir unterstützen Unternehmen aktiv beim Einstieg in diese neue Technologie."

Ein Schlüssel zur Digitalisierung von Unternehmen ist die drahtlose Vernetzung von Produktionsstätten, Maschinen und Anlagen. Dadurch können automatisierte und effiziente Produktionsabläufe ermöglicht werden. Die 5G-Technologie bietet hierfür gute Voraussetzungen, wie eine extrem hohe Bandbreite, geringe Latenzen und eine verbesserte Verfügbarkeit. Ein Campus-Netz stellt als geschlossenes Mobilfunknetz eine besonders hohe Datensicherheit sowie die garantierte Verfügbarkeit von hohen Bandbreiten mit einem definierten Datendurchsatz bereit.

"Damit Digitalisierung nicht nur ein politisches Schlagwort bleibt, sondern die Realisierung auch in Europa in sinnvollen Anwendungen mündet und real wird, investieren wir und arbeiten in unseren Forschungs- und Entwicklungszentren in Deutschland und der Schweiz an neuen Technologien und Systemen für 5G, 6G und deren Vernetzung und Implementierung. Das neue 5G-Campus-Netz für Smart Systems Hub in Dresden ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg." betont Werner Neubauer, Vorstand der UET.

Das 5G-Campus-Netzwerk im Smart Systems Hub soll allen Unternehmen die Möglichkeiten bieten, die Zukunft der Datenübertragung selber auszuprobieren. Das Besondere am 5G-Campus-Netzwerk im Smart Systems Hub ist, dass hier ein von CampusGenius speziell für 5G-Campus-Netzwerke entwickelter 5G-Core eingesetzt wird, der zum einen mehr Leistung ermöglicht und zum anderen mehr Anpassungsmöglichkeiten für Anwendungen bietet.

Die UET Gruppe baut mit diesem Projekt weiterhin den Lösungsbereich "Mobile 5G & WiFi Campus Networks" aus und positioniert sich als Anbieter von Komplettlösungen für sichere und leistungsstarke Campus-Netzwerke. Neben der eigentlichen Infrastruktur bietet albis-elcon den Kunden eine maßgeschneiderte Integration bestehender Geräte und Systeme in die 5G-Campuslösung.

Die Umsetzung dieses gemeinsamen Projektes ist das Ergebnis der strategischen Zusammenarbeit zwischen dem Geschäftsbereich SYSTEMS (albis-elcon) und CampusGenius, gemeinsam an der System- und Marktentwicklung und der Integration von 5G-Campus-Netzwerken und WiFi 6 zu arbeiten, um nahtlose Übergänge zwischen beiden Technologien, Positionierung im cm-Bereich und eine optimale, redundante Funkabdeckung umzusetzen und so höchste Anforderungen an die Qualität von Kommunikationsnetzen zu erfüllen.

