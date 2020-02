UET United Electronic Technology AG veröffentlicht Einschätzung der Auswirkungen des 'Sars-CoV-2' (Coronavirus) auf die Geschäftsentwicklung

* Prognostiziertes Wachstum potentiell geringer als erwartet

* Produktion am eigenen Standort in Deutschland gewährleistet

UET United Electronic Technology AG ( ISIN: DE000A0LBKW6 ), Eschborn, veröffentlicht heute eine Einschätzung zur Geschäftsentwicklung im Zusammenhang mit der Infektion "Sars-CoV-2", bekannt als "Coronavirus".

Nach aktueller Analyse wird erwartet, dass die zunehmende Entwicklung und Verbreitung der Infektion und der damit verbundene Einfluss auf Kunden auch Auswirkungen auf das geplante Wachstum der UET Gruppe haben werden. Aktuell besteht das Risiko, dass das Wachstum maximal nur noch im niedrigen zweistelligen Prozent-Bereich erzielt werden kann.

Die Fertigung inklusive der gesamten Logistik der UET Gruppe befindet sich in Deutschland. Die Entscheidung der UET Gruppe alle Produkte in Deutschland zu fertigen, ist im Jahr 2012 getroffen worden. In der Folge wurde die Produktion durch Investitionen weiter ausgebaut und modernisiert. Dies ermöglicht heute eine vollständige Supply Chain vom Einkauf über Fertigung, Test und Versand aller Produkte am eigenen, deutschen Standort Hartmannsdorf - unabhängig und voll betriebsfähig.

Durch die langfristige Einkaufsplanung und Lagerhaltung ist die Versorgung, basierend auf den aktuellen Prognosen und Aufträgen, der wesentlichen Komponenten für das zweite Quartal 2020 gewährleistet. Einzelne Komponenten mit Originalherkunft China werden derzeit - im Falle eines Ausfalls - über alternative internationale Hersteller beschafft. Dies kann zu höheren Kosten, aber derzeit zu keiner Unterbrechung führen.

Die UET Gruppe hat eine Task Force eingerichtet. Diese widmet sich sowohl geschäftlichen als auch persönlichen Aspekten. Bei den geschäftlichen Aspekten steht die Minimierung der Auswirkungen sowohl auf die Lieferkette, als auch auf die Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden im Vordergrund. Zu den persönlichen Aspekten zählen die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Geschäftspartner und ihrer Angehörigen.

Die aktuellen Entwicklungen werden genau beobachtet, analysiert, bewertet. Auf dieser Basis werden verschiedene Handlungsszenarien erarbeitet.

