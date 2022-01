DGAP-News: UET United Electronic Technology AG verstärkt Führung für nächste Entwicklungsschritte (deutsch)

UET United Electronic Technology AG verstärkt Führung für nächste Entwicklungsschritte

Die UET United Electronic Technology AG ( ISIN: DE000A0LBKW6 ), Eschborn, gibt bekannt, dass Antje Lobisch als neue CFO (Chief Financial Officer) der UET-Gruppe das bestehende Management verstärkt.

Nach dem Betriebswirtschaftsstudium führte die Karriere von Antje Lobisch von der DZ Bank zur schwedischen SEB Bank, mit Führungsverantwortung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung sowie Zins- und Währungsmanagement. Nach weiteren Stationen im Bereich Fintech und dem Automobilzulieferer Vibracoustic mit Verantwortung in den Bereichen Group Treasury und Beteiligungsmanagement zeichnet Antje Lobisch ab sofort für die Weiterentwicklung der gesamten Finanzagenda der UET-Gruppe und aller Gruppengesellschaften verantwortlich.

Wichtige Hauptaufgaben werden die Entwicklung der Finanzkraft der Gruppe für weiteres, gezieltes internationales Wachstum sowie die verbesserte Positionierung am Kapitalmarkt sein.

"Als faktisch letzter deutscher Systemlieferant für öffentliche Telekommunikationsnetze haben wir in den letzten Jahren, trotz COVID, massiv in neue Technologien, Produkte und Märkte investiert und arbeiten nun bereits für unsere Kunden am Aufbau von 5G-Netzwerken, 5G-Campus-Lösungen und optischen Gigabit-Anwendungen. Mit dieser Entwicklung müssen wir die Weiterentwicklung unserer finanziellen Position stärker in den Fokus rücken. Antje Lobisch verstärkt mit Ihrer breiten Erfahrung, Dynamik und Verständnis für unsere technologiegetriebene internationale Geschäftsentwicklung perfekt - und genau zum richtigen Zeitpunkt - unser Team", freut sich Vorstand Werner Neubauer.

Kontakt: UET United Electronic Technology AG D-65760 Eschborn, Frankfurter Straße 80-82 Investor Relations Sebastian Schubert Tel: + 49 (0) 6196 777755-0 E-Mail: investor@uet-group.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: UET United Electronic Technology AG Frankfurter Straße 80-82 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0)6196-7777550 Fax: +49 (0)6196-7777559 E-Mail: investor@uet-group.com Internet: www.uet-group.com

