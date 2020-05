DGAP-News: Umplatzierung von LPKF-Aktienpaket erfolgreich abgeschlossen (deutsch)

Umplatzierung von LPKF-Aktienpaket erfolgreich abgeschlossen

Garbsen, den 28. Mai 2020 - Das Technologieunternehmen LPKF Laser & Electronics AG hat bekanntgegeben, dass ein Aktienpaket der Bantleon-Gruppe mit einem Anteil von rund 29 % am Grundkapital erfolgreich umplatziert wurde. Rund 7 Mio. Aktien wurden gestern durch Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner im Rahmen einer Privatplatzierung an internationale institutionelle Investoren veräußert. Die Platzierung war deutlich überzeichnet und konnte bereits nach zwei Stunden geschlossen werden.

Für Dr. Götz M. Bendele, seit gut zwei Jahren CEO von LPKF, ist die erfolgte Umplatzierung ein sehr positives Ergebnis für LPKF und für alle Aktionäre des Technologieunternehmens: 'Wir haben in den letzten Monaten mit einer Vielzahl an Investoren gesprochen. Die große Nachfrage nach unseren Aktien ist ein Zeichen für das in unsere Wachstumsstrategie und in die Unternehmensführung gesetzte Vertrauen", sagt Bendele. 'Die Zukunft von LPKF als unabhängiges, schnell wachsendes und schnell agierendes Technologieunternehmen wird durch diese Transaktion nachhaltig gestärkt."

Die Bantleon-Gruppe war seit Juni 2016 an LPKF beteiligt und ist mit Dr. Markus Peters seit 2017 im Aufsichtsrat vertreten. 'LPKF hat sich in den letzten Jahren stark verändert, die Unternehmens-Performance gesteigert und ist heute hervorragend aufgestellt. Dies wurde nicht zuletzt durch die anhaltende Unterstützung von Herrn Bantleon sowie sein in uns und das Unternehmen gesetzte Vertrauen ermöglicht," sagt Bendele.

Durch die Umplatzierung konnte eine Reihe an neuen Aktionären für LPKF gewonnen werden. Christian Witt, seit 2018 Finanzvorstand von LPKF, freut sich, dass die Umplatzierung schnell abgeschlossen werden konnte: 'Durch unsere Ergebnisse, die Kommunikation unserer Wachstumsperspektiven am Kapitalmarkt und unsere Verlässlichkeit haben wir Vertrauen bei Investoren aufbauen können und damit letztendlich überzeugen können. Jetzt werden wir uns wieder zu 100 % auf unser Geschäft konzentrieren, die Herausforderungen des laufenden Jahres angehen und das erhebliche Wachstum, das wir uns vorgenommen haben, realisieren."

Über LPKF Die LPKF Laser & Electronics AG ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Glaskomponenten, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt (ETR:LPK).

