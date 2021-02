DGAP-News: UMT AG startet Neuausrichtung zum wertorientierten &

UMT AG startet Neuausrichtung zum wertorientierten „TechnologieHaus' und übernimmt die BUCHBERGER Gruppe

München, den 09.02.2021

Corporate News zur Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 09. Februar 2021

UMT AG startet Neuausrichtung zum wertorientierten "TechnologieHaus" und übernimmt die BUCHBERGER Gruppe

* Kernkompetenzen im Bereich Digitalisierung als Wachstumstreiber

* Übernahme als erster Schritt in der neuen "Buy-and-Build"-Strategie von UMT

* BUCHBERGER Gruppe regional bedeutender Player im Baugewerbe mit ca. EUR 20 Mio. Umsatz und 18% EBITDA-Marge

Die UMT United Mobility Technology AG stellt sich strategisch komplett neu auf und wandelt sich vom Spezialisten für Mobile Payment zu einem wertorientierten und digitalen "TechnologieHaus" für integrierte mobile kommerzielle Anwendungen. Basis der neuen Strategie ist die umfassende Lösungskompetenz rund um die Entwicklung, Einführung und den Betrieb von sicheren, integrierten und end-to-end IT-Lösungen mit Bezahlkomponente. Die Beherrschung komplexer Logistiksysteme, von der Bestellung bis zum Service, ist Bestandteil der DNA von UMT. Es besteht über den bisherigen Fokus Mobile Payment hinaus ein immenser Bedarf an technologiebezogenem Beratungs- und Dienstleistungs-Know-how im Bereich Software und e-Commerce. Das versetzt UMT dank der tiefgreifenden Kernkompetenzen im Bereich Digitalisierung in die Lage, das inhärente Produkt- und Serviceangebot der UMT maßgeblich auszubauen.

Statt sich nur auf den umkämpften Markt für Mobile Payment zu fokussieren, will die Gesellschaft mit ihrem Expertenwissen über Branchengrenzen hinweg neue Wachstums- und Wertpotenziale erschließen. Im Fokus stehen dabei Branchen, die zukunftsorientiert und krisenresistent sind, sowie einen niedrigen Digitalisierungsgrad im B2B- und B2C-Bereich aufweisen. Ziel ist es, im Zuge der Digitalisierung die Wachstumsdynamik zu forcieren und über eine Konsolidierung des adressierten Gesamtmarktes deutliche Umsatz- und Ertragszuwächse sowie stetige Cashflows zu generieren.

Mit der kompletten Übernahme der Buchberger Baugeräte Handel GmbH sowie der Buchberger Baumaschinen Vermietung und Service GmbH (kurz "BUCHBERGER Gruppe") mit Sitz in Ingolstadt unternimmt UMT den ersten Schritt im Rahmen der neu definierten "Buy-and-Build"-Strategie. Die Akquisition erfolgt im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts durch Ausgabe von 2.937.500 neuen Aktien zum Kurs von EUR 8,00.

Die BUCHBERGER Gruppe ( www.buchbergergmbh.de) ist als sogenannter "Vollsortimenter" seit über 50 Jahren kompetenter Partner mit modernster Technik für sämtliche Angelegenheiten rund um das Thema Hoch- und Tiefbau sowie Garten- und Landschaftsbau. Die gesamte Gruppe generierte im Jahr 2020 Umsatzerlöse von rund EUR 20 Mio., bei einem EBITDA von ca. EUR 3,5 Mio. Die Übernahme ist ein wichtiger Baustein der strategischen Neuausrichtung der UMT AG und idealtypisch für den künftigen Fokus. Die BUCHBERGER Gruppe ist seit vielen Jahren am Markt etabliert, arbeitet noch überwiegend "analog" und betreibt ein profitables Geschäft mit soliden Wachstumsraten, minimaler Fremdkapitalquote und planbaren Cashflows. Trotz der sehr guten Positionierung in einem stark fragmentierten Markt, arbeitet das Unternehmen heute noch weitgehend mit einem traditionellen face-to-face oder

stationären Vertrieb. Dies und das gleichzeitig hohe Konsolidierungspotential in der fragmentierten Bauindustrie sowie dem dazugehörigen Handel, bieten große Chancen für die UMT, die über viele Jahre aufgebaute Digitalisierungsexpertise wertsteigernd einzubringen.

Der gestiegenen Bedeutung dieses Know-hows der UMT AG wird zusätzlich Rechnung getragen durch die Erweiterung des Vorstands um Herrn Dr. Jürgen Schulz. Herr Dr. Schulz bringt seine Erfahrungen als Geschäftsführer der UMT Tochtergesellschaft UMS United Mobile Services GmbH ein und wird im Vorstand zukünftig den Technologie- und Digitalisierungsbereich verantworten.

Bei den bereits begonnenen Digitalisierungsvorhaben innerhalb der BUCHBERGER Gruppe stellt die UMT SmartPhone- und Webapplikationen in den Mittelpunkt einer völlig neuartigen User Experience, die alle Schritte von der Auswahl über die Bezahlung bis zur Nutzung und Rückgabe des Produktes umfassen. "BUCHBERGER kann so sein Portfolio einem viel größeren Publikum zugänglich machen und am Trend zum Distanz- und Onlinehandel teilhaben", freut sich Dr. Jürgen Schulz, der das Vorhaben als neuer Vorstand und CTO der UMT AG verantwortet.

Mittelfristig ergeben sich daraus beste Voraussetzungen für die nationale, beziehungsweise in die Zukunft gerichtete europaweite "Buy-and-Build"-Strategie: Erstens steht die Konsolidierung direkter Wettbewerber und angelagerter Wertschöpfungsstufen in einem fragmentierten Markt im Fokus sowie - zu einem späteren Zeitpunkt - synergetisch sinnvolle Akquisitionen von Unternehmen in ähnlich strukturierten Marktsegmenten. Zweitens werden diese Unternehmen durch digitale Integration von Funktionen und Marktauftritt erheblich in ihrer Effizienz gesteigert und für künftige Herausforderungen fit gemacht. Hierbei besteht in allen Bereichen ein großer Bedarf am gesamten technologischen Know-how der UMT.

"Im Rahmen unserer neuen Strategie mit "Buy-and-Build"-Ansatz werden wir zukünftig nicht nur deutliche Umsatz- und Ertragszuwächse, sondern auch dividendenorientiert, bei nachhaltiger Profitabilität stetige Cashflows realisieren können. Durch unseren gut funktionierenden Zugang zum Kapitalmarkt, unsere große IT-Erfahrung und das Know-how in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen sehen wir uns bestens positioniert, um zukünftig einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung und Digitalisierung in zukunftsorientierten und stabilen Branchen mit einem niedrigen Digitalisierungsgrad, wie hier dem Baugewerbe, leisten zu können. Das eröffnet der UMT - auch mit Blick auf die Unternehmensgröße - völlig neue Perspektiven", sagt Dr. Albert Wahl, CEO der UMT AG.

Weitere detaillierte Informationen zu der gesamten Transaktion werden nach Eintragung der Sachkapitalerhöhung bekannt gegeben.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG steht als TechnologieHaus für die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Lösungen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Als FinTech-Unternehmen lizensiert UMT eine der größten Mobile Payment-Plattformen in Europa und agiert als zentrale Schnittstelle zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist bei rund 16.000 Filialen und 71.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können seit 5 Jahren über 14 Mio. Nutzer die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen.

Die über ein Jahrzehnt aufgebaute IT- und Consulting-Expertise im Bereich E-Commerce und Payment (Multi-Currency & Crypto-Money) ist die Basis für wertschaffende Investitionen in Unternehmen mit geringem Digitalisierungsgrad. Im Fokus der Aktivitäten stehen mittelständische Firmen mit zukunftsorientierten und stabilen Geschäftsmodellen. Ziel ist es, über eine aktive Weiterentwicklung insbesondere im Bereich der Digitalisierung und einer zukunftsorientierten "Buy-and-Build"-Strategie zur spezifischen Konsolidierung eines fragmentierten Marktes neue Wachstumspotenziale freizusetzen und somit deutliche Umsatz- und Ertragszuwächse, bei nachhaltiger Profitabilität und stetigem Cashflow, zu realisieren.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG ( WKN A2YN70 , ISIN DE000A2YN702) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

Kontakt:

UMT United Mobility Technology AG Investor Relations Irmi Aigner Brienner Straße 7 80333 München E-Mail: investor.relations@umt.ag Tel.: +49 89 20500-680 Fax: +49 89 20500-555 www.umt.ag

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: UMT United Mobility Technology AG Brienner Straße 7 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 20 500 680 Fax: +49 (0) 89 20 500 555 E-Mail: info@umt.ag Internet: www.umt.ag

ISIN: DE000A2YN702

WKN: A2YN70 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1167068

