DGAP-News: UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank lobt Architektur-Wettbewerb für nachhaltiges Bürogebäude in Nürnberg aus (deutsch)

Die UmweltBank wird ihr neues Firmengebäude am Nordwestring in Nürnberg errichten. Der Neubau wird höchste Nachhaltigkeitsstandards erfüllen und ein modernes, den Unternehmenswerten entsprechendes Arbeitsumfeld bieten. Um ein passendes Konzept für ihren Standort zu entwickeln, lobt die Direktbank einen europaweiten Architektur-Wettbewerb aus. Die Preisgerichtssitzung findet am 7. Oktober 2020 statt.

Für den einstufigen, nicht offenen Realisierungswettbewerb sind 30 Teilnehmer vorgesehen, von denen die Bank bereits 10 Architekturbüros, die über einschlägige Erfahrungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Holzbau verfügen, im Vorfeld ausgewählt hat. "Die Standortwahl ist ein klares Bekenntnis zur Metropolregion Nürnberg", kommentiert Goran Bai, Vorstandsmitglied der UmweltBank AG, das Vorhaben. "Durch den Wettbewerb erwarten wir viele innovative Vorschläge für unseren neuen Firmensitz. Unser Ziel ist es, ein ökologisches Vorzeigeobjekt zu schaffen, welches die Marke UmweltBank ganzheitlich widerspiegelt." Deshalb soll für den Neubau der beste Mix aus Ökologie und Ökonomie eingesetzt werden, unter anderem durch den Einsatz nachwachsender Rohstoffe und erneuerbarer Energien.

Es ist geplant, moderne, zukunftsweisende und kommunikationsfördernde Arbeitswelten mit hoher Flexibilität für unterschiedlichste Anforderungen entstehen zu lassen. Das Nutzungskonzept für den neuen UmweltBank-Standort sieht zudem anmietbare Büro- und Einzelhandelsflächen vor, die auf der Gesamtfläche von rund 11.000 Quadratmetern ihren Platz finden sollen. Darüber hinaus strebt die Bank für ihr Bürogebäude das bestmögliche Rating durch die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) an.

Deutschlands grünste Bank, die aktuell am Laufertorgraben zu Hause ist, findet ihre neue Heimat im Nürnberger Stadtteil Wetzendorf. Ihr neuer Firmensitz entsteht auf einem Teilgrundstück eines neuen Stadtquartiers, für welches das Bebauungsplanverfahren bereits eingeleitet ist. Daniel F. Ulrich, Planungs- und Baureferent der Stadt Nürnberg und Preisrichter des Wettbewerbs, sagt über das Projekt: "Ich begrüße außerordentlich den städtebaulichen Ansatz, einen ganzen Baublock in bester Stadtlage zu einem urbanen Quartier mit Gewerbe, Wohnen, Spielplätzen und Grün, mit innovativer Architektur und einem klugen Verkehrskonzept neu in Nutzung zu nehmen. Dass dabei natürlich auch höchste Nachhaltigkeitsstandards erfüllt werden, dafür bürgt der Investor, die UmweltBank."

Über die UmweltBank AG Die UmweltBank ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits über 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.

Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.

Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar.

Das neue UmweltBank-Gebäude soll ein ökologisches Vorzeigeobjekt werden, das die Marke UmweltBank widerspiegelt.

