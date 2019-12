DGAP-News: UmweltBank Aktiengesellschaft: Umweltpreis für Deutschlands grünste Bank (deutsch)

UmweltBank Aktiengesellschaft: Umweltpreis für Deutschlands grünste Bank

Die UmweltBank erhielt heute in München den Umweltpreis der Bayerischen Landesstiftung. Die Stiftung würdigt mit diesem Preis bereits seit 1985 besondere Leistungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes, die einen engen Bezug zu Bayern haben. Die UmweltBank überzeugte den Auswahlausschuss insbesondere dadurch, dass sie als Vorreiter für Sustainable Finance frühzeitig die Bedeutung von Nachhaltigkeit zum Erhalt unserer Lebensbedingungen erkannt hat. Finanz- und Heimatminister Albert Füracker lobte zudem das "herausragende ökologische Engagement" der grünen Bank.

"Wir sind stolz auf die Auszeichnung, denn sie unterstreicht die wichtige Rolle, die Banken beim Umweltschutz einnehmen", erklärt Jürgen Koppmann, Vorstandssprecher der UmweltBank. "Als Nürnberger Unternehmen haben wir in Bayern nicht nur viele Kunden, sondern finanzieren hier auch zahlreiche Energie- und Immobilienprojekte. Daher freuen wir uns besonders über die Anerkennung in unserer Heimat." Das Preisgeld von 10.000 Euro wird die UmweltBank für einen nachhaltigen Zweck einsetzen.

Weitere Informationen www.umweltbank.de

Über die UmweltBank AG Die UmweltBank ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.

Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.

Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar.

Kontakt UmweltBank AG Marketing & PR Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Tel.: 0911 5308-266 E-Mail: kommunikation@umweltbank.de Internet: www.umweltbank.de

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/umweltbank/940543.html Bildunterschrift: Finanz- und Heimatminister Albert Füracker, UmweltBank-Vorstandssprecher Jürgen Koppmann und Josef Miller, Staatsminister a. D., (v.l.n.r.) bei der Verleihung des Umweltpreises in der Bayerischen Staatskanzlei in München. | Foto: StMFH

Sprache: Deutsch Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Deutschland Telefon: 0911 5308-123 Fax: 0911 5308-129 E-Mail: hallo@umweltbank.de Internet: www.umweltbank.de

ISIN: DE0005570808

WKN: 557080 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX EQS News ID: 940543

