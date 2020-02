DGAP-News: UniDevice AG: Dividendenvorschlag, planmäßiges Umsatzwachstum und außerplanmäßiges Gewinnwachstum (deutsch)

UniDevice AG: Dividendenvorschlag, planmäßiges Umsatzwachstum und außerplanmäßiges Gewinnwachstum

- Die Nutzung von weltweit unterschiedlichen Preisniveaus und Verfügbarkeiten von elektronischen Geräten erbrachte außerplanmäßigen Gewinn in den Monaten Januar und Februar 2020.

- Positiver Ausblick: In 2020 ist mit insgesamt außerplanmäßigem Gewinnwachstum zu rechnen.

- Dividendenvorschlag des Vorstands liegt über den Erwartungen.

Schönefeld, den 28.02.2020 - Die UniDevice AG ( ISIN: DE000A11QLU3 ) gibt bekannt, dass in den Monaten Januar und Februar 2020 planmäßig Umsatzwachstum und außerplanmäßiges Gewinnwachstum erzielt wurde. Der Ausblick für den Monat März ist sehr positiv. Für das Gesamtjahr wird eine weiterhin erfreuliche Umsatz- und Gewinnentwicklung erwartet.

"Der Wert der Nutzung von weltweit unterschiedlichen Preisniveaus und Verfügbarkeiten von elektronischen Geräten trat in den letzten Wochen besonders hervor. In Zeiten von Lieferengpässen für hochwertige Smartphones tritt die Differenzierung in der Zahlungsbereitschaft von Kunden noch deutlicher zu Tage als in Zeiten von normalen Liefersituationen; hiervon profitiert UniDevice," so Dr. Christian Pahl, CEO von UniDevice.

Angesichts der sehr erfreulichen Geschäftsentwicklung wird der Vorstand eine über den Erwartungen liegende Dividende von 9 Cent je Aktie vorschlagen für die Hauptversammlung am 29.06.2020.

Über die UniDevice AG Die UniDevice AG (DE000A11QLU3) ist ein internationaler B2B Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung. In diesem Markt hat sich das Unternehmen mit Sitz in Berlin als erster in Deutschland auf die Optimierung der Lieferkette der Kunden spezialisiert. Zu den Kunden gehören Mobilfunkdienstleister sowie Groß- und Einzelhändler. Risiken sind wegen des schnellen Lagerumschlags und Sofortzahlung der Kunden wesentlich niedriger als bei einem Großhändler. UniDevice ist wachstumsstark und hat im Jahr 2019 (nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen) den Umsatz um 13% auf 358 Mio. Euro und das operative Ergebnis (EBIT) um 102% auf 3,75 Mio. Euro gesteigert. In den ersten beiden Monaten des Geschäftjahres 2020 wurde weiteres überproportionales Gewinnwachstum erzielt. Das Unternehmen ist seit März 2018 börsennotiert und seit Dezember 2019 mit einer Anleihe (DE000A254PV7) am Kapitalmarkt vertreten.

Sprache: Deutsch Unternehmen: UniDevice AG Mittelstrasse 7 12529 Schönefeld Deutschland Telefon: 030 63415600 E-Mail: info@unidevice.de Internet: www.unidevice.de

ISIN: DE000A11QLU3

WKN: A11QLU Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München EQS News ID: 985923

