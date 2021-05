DGAP-News: UniDevice AG: Einladung zur Hauptversammlung am 28.06.2021 in Berlin; Dividende wächst 71% auf 12 Cent je Aktie (deutsch)

UniDevice AG: Einladung zur Hauptversammlung am 28.06.2021 in Berlin; Dividende wächst 71% auf 12 Cent je Aktie

Investor News, 19.05.2021

UniDevice AG Mittelstraße 7 12529 Schönefeld Tel.: (030) 55 57 25 78 info@unidevice.de Einladung zur Hauptversammlung am 28.06.2021

Dividendenvorschlag 12 Cent je Aktie, Steigerung um 71%

Schönefeld, den 19.05.2021 - Die UniDevice AG ( ISIN: DE000A11QLU3 ) gibt bekannt, dass die Einladung zur Hauptversammlung am 28.06.2021 in Berlin im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wurde und der Dividendenvorschlag 12 Cent je Aktie beträgt.

Dies ist eine Steigerung der Dividende gegenüber dem Vorjahr um 71%.

Über die UniDevice AG

Die UniDevice AG (DE000A11QLU3) ist mit der PPA International AG, ein internationaler B2B Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung, in der Kommunikationstechnik tätig.

In diesem Markt hat sich das Unternehmen mit Sitz in Berlin als erster in Deutschland auf die Optimierung der Lieferkette der Kunden spezialisiert. Zu den Kunden gehören Mobilfunkdienstleister sowie Groß- und Einzelhändler. Risiken sind wegen des schnellen Lagerumschlags und Sofortzahlung der Kunden wesentlich niedriger als bei einem Großhändler.

Die UniDevice AG ist mit der SaniSolutions GmbH (ein Spezialsanitätshaus für modernste Rehatechnik) mit bundesweit drei Standorten in der Medizintechnik tätig.

Der Schwerpunkt der Gesellschaft liegt auf der Wiederherstellung von Mobilität für körperlich behinderte Personen nach einem Unfall oder während einer schweren neurologischen Erkrankung. Die zwei Haupt-Produktbereiche sind das Vertreiben von speziellen und modernen Rehahilfsmitteln, sowie der Sonderbau von angefertigten Sitzschalen und Sitzkissen. Bei den Rehahilfsmitteln wird der Schwerpunkt auf Elektrorollstühle gelegt.

Das Unternehmen ist seit März 2018 börsennotiert und seit Dezember 2019 mit einer Anleihe (DE000A254PV7) am Kapitalmarkt vertreten.

Sprache: Deutsch Unternehmen: UniDevice AG Mittelstrasse 7 12529 Schönefeld Deutschland Telefon: 030 63415600 E-Mail: info@unidevice.de Internet: www.unidevice.de

ISIN: DE000A11QLU3

WKN: A11QLU Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München EQS News ID: 1198391

