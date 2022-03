DGAP-News: Uniper SE: KfW-Kreditfazilität bis April 2023 verlängert (deutsch)

Uniper SE: KfW-Kreditfazilität bis April 2023 verlängert

30.03.2022 / 19:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Am 4. Januar 2022 hat Uniper eine Kreditfazilität in Höhe von bis zu 2 Milliarden EUR mit der staatlichen KfW-Bankengruppe vereinbart. Diese Linie wäre am 30. April 2022 ausgelaufen. Angesichts der andauernden kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine und der damit verbundenen Volatilität an den Rohstoffmärkten haben sich Uniper und die KfW-Bankengruppe vorsichtshalber auf eine Weiterführung der Fazilität in unveränderter Höhe bis zum 30. April 2023 geeinigt. Die Linie ist bis zum heutigen Tag nicht in Anspruch genommen worden.

