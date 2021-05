DGAP-News: United Internet mit gutem Start ins Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

United Internet mit gutem Start ins Geschäftsjahr 2021

- Kundenverträge: + 280.000 auf 25,93 Mio. Verträge

- Umsatz: + 4,7 % auf 1,392 Mrd. EUR im Vergleich zum Vorjahr

- EBITDA: 346,5 Mio. EUR, davon operativ 312,1 Mio. EUR (+ 3,8 %)

- EBIT: 230,6 Mio. EUR, davon operativ 196,2 Mio. EUR (+ 6,5 %)

- EPS: 0,68 EUR, davon operativ 0,58 EUR (+ 23,4 %)

- Prognose 2021 bestätigt

Montabaur, 11. Mai 2021. United Internet ist gut ins Geschäftsjahr 2021 gestartet. Auch im 1. Quartal 2021 hat die Gesellschaft in neue Kundenverträge sowie den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen und damit in nachhaltiges Wachstum investiert. Insgesamt konnte die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um weitere 280.000 Verträge auf aktuell 25,93 Mio. gesteigert werden. Dabei kamen im Segment "Consumer Access" 140.000 und im Segment "Business Applications" 110.000 Verträge hinzu. Weitere 30.000 Verträge sowie 150.000 werbefinanzierte Free-Accounts wurden im Segment "Consumer Applications" gewonnen.

Der Umsatz auf Konzernebene stieg im 1. Quartal 2021 um 4,7 % auf 1.392,2 Mio. EUR (1.329,4 Mio. EUR im Vorjahr).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug im 1. Quartal 2021 346,5 Mio. EUR, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 230,6 Mio. EUR. Darin enthalten ist ein (periodenfremder) positiver Effekt in Höhe von 34,4 Mio. EUR aus dem Geschäftsjahr 2020. 1&1 Drillisch hat am 15. Februar 2021 das - nach Prüfung durch die EU-Kommission - verbesserte Angebot von Telefónica Deutschland für National Roaming und damit verbunden rückwirkend ab 1. Juli 2020 auch für MBA MVNO-Vorleistungen verbindlich angenommen. Die angebotenen Preise sehen wieder jährlich sinkende Datenpreise vor, vergleichbar mit den Preismechanismen der ersten fünf Jahre des MBA MVNO-Vertrags. Das von 1&1 Drillisch angenommene Angebot wird derzeit in einen National Roaming Vertrag überführt.

Ohne Berücksichtigung des (periodenfremden) positiven Ergebniseffekts aus den neuen Vorleistungspreisen entwickelten sich EBITDA, EBIT und EPS wie folgt: Das operative EBITDA verbesserte sich von 300,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum um 3,8 % auf 312,1 Mio. EUR, das operative EBIT von 184,2 Mio. EUR um 6,5 % auf 196,2 Mio. EUR. In den Ergebniskennzahlen enthalten sind initiale Kosten für den Bau des eigenen 5G-Mobilfunknetzes in Höhe von -7,2 Mio. EUR (Vorjahr: -2,8 Mio. EUR) sowie -10,1 Mio. EUR angekündigte Investitionen von IONOS - vor allem für eine Produkt- und Vertriebsoffensive im Cloud-Geschäft sowie die weitere Internationalisierung.

Das Ergebnis pro Aktie (EPS) betrug 0,68 EUR. Ohne Berücksichtigung des (periodenfremden) positiven Ergebniseffekts aus den neuen Vorleistungspreisen (EPS-Effekt: +0,10 EUR) sowie der Tele Columbus Wertminderung im Vorjahr (EPS-Effekt: -0,08 EUR) verbesserte sich das operative EPS von 0,47 EUR im Vorjahreszeitraum um 23,4 % auf 0,58 EUR, das operative EPS vor PPA von 0,59 EUR um 15,3 % auf 0,68 EUR.

Ausblick 2021 Nach Abschluss des 1. Quartals 2021 bestätigt die United Internet AG ihre Prognose für das Gesamtjahr 2021 und erwartet unverändert ein Umsatzwachstum auf ca. 5,5 Mrd. EUR sowie einen EBITDA-Anstieg auf ca. 1,22 Mrd. EUR (ohne Berücksichtigung des vorgenannten periodenfremden Ertrags von 34,4 Mio. EUR).

Eine Kennzahlen-Übersicht sowie die Quartalsmitteilung Q1 2021 stehen unter www.united-internet.de zur Verfügung.

Über United Internet Die United Internet AG ist mit rund 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.850 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Discount-Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit mehr als 65 Mio. Kunden-Accounts.

