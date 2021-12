DGAP-News: UseePay und Netcetera: Für sichere Zahlungen in Asien (deutsch)

UseePay und Netcetera: Für sichere Zahlungen in Asien

20.12.2021 / 08:00

Pressemitteilung Zürich, 20 Dezember 2021

UseePay und Netcetera: Für sichere Zahlungen in Asien

UseePay ist ein aufstrebendes Unternehmen in der Payment-Szene mit Sitz in Hongkong. Der Online-Zahlungsabwickler richtet seinen Fokus auf Acquiring-Dienstleistungen sowie Risikomanagement und verfügt über einen breiten globalen Kundenstamm und konzentriert sich auf Acquiring-Dienstleistungen und Risikomanagement. Auf der Suche nach einem 3DS-Server, der die Sicherheit internationaler Transaktionen gewährleistet, fand UseePay mit Netcetera den richtigen Partner.

UseePay möchte die bewährte 3D-Secure-Technologie nutzen, um Transaktionen zu authentifizieren und betrügerische Online-Einkäufe zu verhindern. Bei der Suche nach möglichen 3DS-Partnern stiess sie auf den Schweizer Zahlungssoftware-Anbieter Netcetera. Netceteras 3DS-Acquiring-Server stellt eine Verbindung zwischen Händlern und Acquiring-Banken her und unterstützt mehrere Systeme, darunter Discover Diners, American Express, Visa und Mastercard. Als EMVCo-Partner ist Netcetera in der Lage, über die neuesten EMV 3D-S-Protokolle zu beraten und konforme Lösungen anzubieten.

Mindy Sheng, Chief Executive Officer bei UseePay zeigte sich sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Netcetera: "Die Lösung von Netcetera ist auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten und sichert einen reibungslosen Ablauf von Anfang bis zum Ende". Ivan Ong, Senior Business Development Executive bei Netcetera, sagte: "Wir freuen uns, dass wir mit unserem Know-how dazu beitragen können, Zahlungen nach den höchstmöglichen Sicherheitsstandards abzuwickeln. Wir überlegen immer, wie die neuste Technologie den Kunden den grössten Nutzen bringen kann."

Über Netcetera

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherungen. Mehr als 2'000 Banken und Issuer, und 150'000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis hin zur Umsetzung und den Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Das 1996 gegründete Unternehmen ist eine Holdinggesellschaft mit rund 800 Mitarbeitenden, mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, und weiteren Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten.

Weitere Informationen: netcetera.com

Über UseePay

UseePay wurde im Oktober 2019 gegründet und ist ein junges, dynamisches und innovatives Unternehmen. Die Gründer und Mitglieder des Kernteams verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der Zahlungsbranche. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hongkong und bedient Kunden aus den Bereichen Exporthandel, E-Commerce, Flugreisen, Hotelreisen, digitale Unterhaltung, Bildung, Software usw. Das Unternehmen hat nach und nach Niederlassungen in Shanghai, Shenzhen, Singapur und im Vereinigten Königreich gegründet. Das Unternehmen verfügt über die höchste Sicherheitszertifizierung PCI-DSS Level-1 in der internationalen Kartenzahlungsbranche und die MSO-Lizenz in Hongkong. Zu Beginn der Gründung wurde es von der Star Investment Company mit einem Angel Investment Preis ausgezeichnet.

