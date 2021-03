DGAP-News: USU erhält Lizenzmanagement-Zertifizierung für Oracle Datenbanken von ITAM Review (deutsch)

USU erhält Lizenzmanagement-Zertifizierung für Oracle Datenbanken von ITAM Review

^ DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges USU erhält Lizenzmanagement-Zertifizierung für Oracle Datenbanken von ITAM Review

04.03.2021 / 09:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

USU-Gesamtlösung zur Oracle-Datenbank-Lizenzierung übertrifft strenge Bewertungskriterien

Aachen, 4. März 2021. USU, weltweit führender Spezialist für Software Asset Management (SAM)-Lösungen, hat für seine Anwendung zur Optimierung von Oracle-Datenbank-Lizenzen die international anerkannte Zertifizierung " Certification for Management of Oracle Database Licenses" von ITAM Review erhalten. ITAM Review ist führender Analyst der Branche und bietet IT Asset Management (ITAM)-, SAM- und Lizenzierungsexperten eine weltweite Community. Die Zertifizierung unterstützt vor allem dabei, Oracle-Lizenzmanagement-Tools qualitativ zu beurteilen. Damit ist für Oracle-Kunden sichergestellt, dass die zertifizierte Lösung über die für die Verwaltung von Oracle-Lizenzen erforderlichen Funktionen verfügt. In die Bewertung flossen u.a. die Bewertung der realen Produktfähigkeiten anhand gängiger Anwendungsfälle durch ITAM Review-Analysten und Kunden ein, welche das USU-Produkt bereits in Live-Umgebungen einsetzen.

Die USU Oracle-Lösung für SAM ermöglicht es Kunden, Transparenz über ihre Lizenzen zu gewinnen und auch in komplexen Datenbank-Umgebungen ihre Lizenzkosten zu minimieren. Die Lösung nutzt Oracle-verifizierte Methoden zur Datenerhebung und liefert intelligentes Reporting für ein optimiertes Lizenzmanagement.

"USU Software Asset Management bietet ein umfassend ausgestattetes Tool-Set, um Kunden bei der Steuerung und Optimierung ihres Oracle-Datenbankbestandes zu unterstützen. Zusammen mit ihren Managed Services realisiert USU Software Asset Management einen hohen ROI für alle Kunden, die eine bessere Transparenz und Kontrolle über ihre Oracle-Installation wünschen", erklärt AJ Witt, Branchenanalyst bei ITAM Review.

"Oracle gilt in vielen Unternehmen als geschäftskritisch. Um ungeplante Ausgaben zu vermeiden, ist daher ein effektives Management seiner Nutzung unerlässlich. Wir freuen uns, dass ITAM Review die Leistungsfähigkeit unseres Tools auch in komplexen Datenbank-Umgebungen anerkennt", sagt Olaf Diehl, Director Product Management, USU.

Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.

USU

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Mit unseren marktführenden Tools und Services für Software Asset Management optimieren Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft ihren Softwareeinsatz, bewerten ihre Risiken und erzielen Einsparungen in Millionenhöhe.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen sind unter www.usu.com verfügbar.

Kontakt

USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: falk.sorge@usu.com

04.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de

ISIN: DE000A0BVU28

WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1173058

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1173058 04.03.2021

°