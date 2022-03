DGAP-News: USU erreicht Pega Specialized Partner-Status (deutsch)

USU erreicht Pega Specialized Partner-Status

^ DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Kooperation USU erreicht Pega Specialized Partner-Status

31.03.2022 / 10:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Möglingen - 31. März 2022.

Pegasystems hat USU als Specialized Partner ausgezeichnet. Damit honoriert der weltweite Marktführer im Bereich Customer Engagement Software die hohe Leistungsfähigkeit von USU als Full Service Provider. Aus einer Hand bietet USU den Kundenunternehmen alle Leistungen an - von der strategischen, konzeptionellen und prozessualen Beratung über die Implementierung der Pega-Anwendungen sowie kundenindividuelle Anpassungen bis hin zum Application Management. In Verbindung mit dem USU-Branchen-Know-how, z.B. im Public Sector oder bei Finanzdienstleistern, wird so gewährleistet, dass die skalier- und erweiterbare Gesamtlösung eine End-to-End-Digitalisierung sämtlicher kundenbezogener Abläufe ermöglicht.

Mittlerweile verfügt USU mit mehr als 20 zertifizierten Pega-Spezialisten über eines der größten Inhouse-Expertenteams im DACH-Gebiet. Die Anzahl der zertifizierten Fachleute, der durchlaufenen Trainings, der erfolgreichen Implementierungen und der Kundenzufriedenheit sind zentrale Kriterien für den Status als Specialized Partner. Pega bescheinigt USU damit auch ein umfangreiches Wissen im Bereich der Bereitstellungsmethodik.

"Im Bereich der Digitalisierung von Serviceprozessen und der digitalen Prozessautomatisierung spielen die Anwendungen von Pega für uns eine herausragende Rolle. Daher freuen wir uns, den Status als Specialized Partner erreicht zu haben - das spiegelt außerdem die Wertschätzung wider, die uns auch unsere Kunden entgegenbringen. Die Anerkennung motiviert uns, unser Engagement zur Realisierung von intelligenten kundenzentrierten Lösungen weiter konsequent auszubauen, so Thomas J. Schwenk, Director Business Strategy bei USU.

"USU ist einer unserer dynamischsten Partner und ist mit dem Erreichen des Specialized Status einer der wenigen Partner mit einer Spezialisierung für Pega Customer Service. Pega-Kunden finden bei USU ein schlagkräftiges Pega-Team und Consultants mit Herz und Verstand. Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Projekte mit der USU", sagt Hardy Köhler, Sr. Dir. Partner Ecosystem DACH bei Pegasystems.

Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: falk.sorge@usu.com

31.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de

ISIN: DE000A0BVU28

WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1316617

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1316617 31.03.2022

°